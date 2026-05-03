Натоварен трафик в деня на "голямото прибиране"

Задръствания и натоварен трафик имаше днес на магистрала „Струма“ между Симитли и Благоевград.

Заради свлачище от няколко дни магистралата към София в района на тунел „Железница“ е затворена, а движението се пренасочва по Е-79.

В участъка на свлачището около обяд се образува сериозно задръстване, което наложи от АПИ и пътна полиция да пуснат частично движението по затворената магистрала в посока София.

В късния следобед трафикът се нормализира, а движението по магистралата в района на свлачището отново е спряно.