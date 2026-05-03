Иван Демерджиев: Ще приема, ако отново ми предложат да оглавя МВР

3 Май, 2026 20:15, обновена 3 Май, 2026 19:27

Готов съм да поема тази отговорност, заяви бившият вътрешен министър

Ако ми бъде предложено да стана министър на вътрешните работи, аз ще приема и ще поема тази отговорност. Това каза в предаването „120 минути“ Иван Демерджиев от „Прогресивна България“.

Тази седмица работа започна 52-рото Народно събрание, в което мнозинство от 131 депутати има оглавяваната от Румен Радев партия - "Прогресивна България".

Това мнозинство предоставя възможност за бързо изпълнение на процедури като избора на нов председател и приемането на закони, които изискват обикновено мнозинство. Но за големите промени в сферата на правосъдието и борбата с корупцията са необходими още гласове.

„Първата стъпка, която от „Прогресивна България“ се опитахме да направим, беше да върнем парламентаризма в залата на Народното събрание. От място за евтино шоу, завладяно от популизма, се опитахме да го направим място, където политическите идеи и виждания да намерят своето отражение“, обясни Демерджиев.

По думите му в първото заседание са се видели много неща. „С много редки изключения духът на обсъждането беше такъв - нямаше лични нападки, нямаше отклонения, нямаше опити да бъде използвано парламентарното време за нещо друго“.

„В МВР трябва да се осъзнае, че изборите приключиха. Цялата концентрация на министерството беше насочена към провеждане на изборите. Успешно се справи с тази задача екипът, която управляваше ведомството. Но много повече задачи стоят сега. Проблемите в МВР са много“, коментира той.

Демерджиев сподели, че е леко озадачен, че голяма част от ръководния екип - министър, зам.-министър и главен секретар, отидоха на посещение в САЩ, защото тези проблеми и днес са в МВР. „Тяхното решаване трябва да бъде ежедневно. Концентрацията и вниманието трябва да бъдат много големи“.

„Хората очакват от министерството законосъобразни и решителни действия. Очакват много сериозна промяна на подхода по отношение на всички престъпления, в това число икономическите. Очакват ефективна работа и сериозни разследвания, в които да участват разследващите, заедно с прокуратурата, която се надявам да влезе във функциите си, след като се освободи от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов“, каза Демерджиев.

„Не мога да отида да си потърся поста министър на вътрешните работи. Ние сме коалиция, представена в парламента - имаме парламентарна група. Доста широк е кръгът, който трябва да избере кой за коя позиция е подходящ. Ако ми бъдат предложени такива функции, аз ще ги приема и ще поема тази отговорност“, коментира депутатът.

Според него хората искат да видят от МВР законност, действия и справедливост, която е изключителен дефицит в нашето общество. „Тя трябва да дойде от правоохранителните органи, но всичко това започва с работата на МВР и полицията“.

„Прогресивна България“ цели смяна на подхода. В Народното събрание той трябва да бъде насочен към създаване на работещо, смислено законодателство, насочено към решаване на проблемите на всеки един гражданин на бизнеса. Те се натрупаха толкова много, защото последните състави на Народното събрание не осъзнаваха тази отговорност. Изключително ниско е качеството на законодателството, изключително нисък е темпът на приемане на закони и това вече започна да се усеща във всяка сфера от обществения живот. Ние искаме това да се промени“, каза Демерджиев.

„Искаме концентрацията да бъде в смислен политически дебат, в който да се обсъждат работещи идеи и политики, а не да бъде арена на поредната предизборна кампания, в която се разменят лични нападки и неуместни реплики“, допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 0 Отговор
    С голямо нежелание , Торанага сама прие да стане Шогун...

    19:28 03.05.2026

  • 2 Даа

    6 6 Отговор
    Напред България! Успех България! На добър час! Дано наистина, един път завинаги да се отървем от мафиотския модел Пеевски- Борисов!!!

    Коментиран от #8, #11, #12

    19:28 03.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Ама Дечев те изпревари в САЩ.

    19:29 03.05.2026

  • 4 тикви и свини

    8 3 Отговор
    Само да не те литнат с няколко милиона ! Дано си свършиш работата !

    19:30 03.05.2026

  • 5 И аз така

    10 1 Отговор
    Аз също, ако ми бъде предложено да стана министър на вътрешните работи, ще приема и ще поема тази отговорност.

    19:31 03.05.2026

  • 6 авантгард

    6 2 Отговор
    Хич не вярвам да ни обясниш кой какви ги е вършил на Петрохан и Околчица.
    Но може да се очакват определени атаки срещу бившето голямо дубрутру.

    19:31 03.05.2026

  • 7 големдебил

    6 2 Отговор
    Ванчо, готов съм с парите.

    19:32 03.05.2026

  • 8 смехоран

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Даа":

    Такъв модел не съществува.

    19:33 03.05.2026

  • 9 Точен с парите

    5 1 Отговор
    Готов съм да поема тази отговорност

    19:35 03.05.2026

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 1 Отговор
    Противен тип!

    19:35 03.05.2026

  • 11 оня с питон.я

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Даа":

    Знаеш ли колко ми дреме за Борисов и Пеевски? Хайде стига с тая вечна дъвка. Искам да имам мангизи и семейството ми да е добре. И държавата да тръгне напред, ако може с българи, не с имигранти.

    19:35 03.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бг гражданин

    4 2 Отговор
    Тоя натегач не ми хатесва ,неговия лаф
    Копи пейс.....

    19:36 03.05.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    По принцип, аз също ще приема. Но ти си едни гърди напред - "отново".

    19:36 03.05.2026

  • 15 Плешо

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Така е, но":

    Ааа такива неща не съм ви обещавал.

    19:37 03.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Какво става

    2 2 Отговор
    с икономиката, финансите, дълговите спирали, инфлацията, чудовищни картелни цени, Референдумът на Дойран?
    Само питам? Ясно е, че читави кадри има ПБ в сектор сигурност, но какво правим с икономиката и финансите?

    Коментиран от #19

    19:38 03.05.2026

  • 18 Този

    4 2 Отговор
    е голям боклук

    19:39 03.05.2026

  • 19 Плешо

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Какво става":

    Каквото и досега. Няма да откриваме топлата вода.

    19:40 03.05.2026

  • 20 Камък

    4 1 Отговор
    дялан е,ако му предложат и папа ще стане!откакто го разкриха как е отишъл в Турция да търси подкрепа за партията на шефа му тотално изгуби доверието ми.вероятно не само моето.той,славито василев и кутев ще им паднат веждите от скромност.

    19:42 03.05.2026

  • 21 Слънчоглед

    1 1 Отговор
    На бургаските катерици им омекнаха дрегерите от тази новина.

    19:43 03.05.2026

  • 22 Само така

    1 3 Отговор
    Крайно време да се сложи ред и в МВР, и в държавата

    19:43 03.05.2026

  • 23 ббргбгг

    3 1 Отговор
    Не се и съмняваме , такава сладка служба отказва ли се

    19:44 03.05.2026

  • 24 Ххх

    1 0 Отговор
    МВР трябва да се преобразува по грузинския модел и по на дълбоко да се издълбае.

    19:47 03.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Предложили са

    3 0 Отговор
    ти вече, защото си точен с парите

    19:53 03.05.2026

  • 28 нннн

    2 0 Отговор
    Пък е и скромен.
    ,,Човек винаги трябва да е готов да бъде министър." /,,Големанов"/

    20:00 03.05.2026

