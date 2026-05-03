Иван Демерджиев: Ще приема, ако отново ми предложат да оглавя МВР

Ако ми бъде предложено да стана министър на вътрешните работи, аз ще приема и ще поема тази отговорност. Това каза в предаването „120 минути“ Иван Демерджиев от „Прогресивна България“.

Тази седмица работа започна 52-рото Народно събрание, в което мнозинство от 131 депутати има оглавяваната от Румен Радев партия - "Прогресивна България".

Това мнозинство предоставя възможност за бързо изпълнение на процедури като избора на нов председател и приемането на закони, които изискват обикновено мнозинство. Но за големите промени в сферата на правосъдието и борбата с корупцията са необходими още гласове.

„Първата стъпка, която от „Прогресивна България“ се опитахме да направим, беше да върнем парламентаризма в залата на Народното събрание. От място за евтино шоу, завладяно от популизма, се опитахме да го направим място, където политическите идеи и виждания да намерят своето отражение“, обясни Демерджиев.

По думите му в първото заседание са се видели много неща. „С много редки изключения духът на обсъждането беше такъв - нямаше лични нападки, нямаше отклонения, нямаше опити да бъде използвано парламентарното време за нещо друго“.

„В МВР трябва да се осъзнае, че изборите приключиха. Цялата концентрация на министерството беше насочена към провеждане на изборите. Успешно се справи с тази задача екипът, която управляваше ведомството. Но много повече задачи стоят сега. Проблемите в МВР са много“, коментира той.

Демерджиев сподели, че е леко озадачен, че голяма част от ръководния екип - министър, зам.-министър и главен секретар, отидоха на посещение в САЩ, защото тези проблеми и днес са в МВР. „Тяхното решаване трябва да бъде ежедневно. Концентрацията и вниманието трябва да бъдат много големи“.

„Хората очакват от министерството законосъобразни и решителни действия. Очакват много сериозна промяна на подхода по отношение на всички престъпления, в това число икономическите. Очакват ефективна работа и сериозни разследвания, в които да участват разследващите, заедно с прокуратурата, която се надявам да влезе във функциите си, след като се освободи от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов“, каза Демерджиев.

„Не мога да отида да си потърся поста министър на вътрешните работи. Ние сме коалиция, представена в парламента - имаме парламентарна група. Доста широк е кръгът, който трябва да избере кой за коя позиция е подходящ. Ако ми бъдат предложени такива функции, аз ще ги приема и ще поема тази отговорност“, коментира депутатът.

Според него хората искат да видят от МВР законност, действия и справедливост, която е изключителен дефицит в нашето общество. „Тя трябва да дойде от правоохранителните органи, но всичко това започва с работата на МВР и полицията“.

„Прогресивна България“ цели смяна на подхода. В Народното събрание той трябва да бъде насочен към създаване на работещо, смислено законодателство, насочено към решаване на проблемите на всеки един гражданин на бизнеса. Те се натрупаха толкова много, защото последните състави на Народното събрание не осъзнаваха тази отговорност. Изключително ниско е качеството на законодателството, изключително нисък е темпът на приемане на закони и това вече започна да се усеща във всяка сфера от обществения живот. Ние искаме това да се промени“, каза Демерджиев.

„Искаме концентрацията да бъде в смислен политически дебат, в който да се обсъждат работещи идеи и политики, а не да бъде арена на поредната предизборна кампания, в която се разменят лични нападки и неуместни реплики“, допълни той.