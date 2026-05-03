"Проф. Огнян Герджиков: Аз съм убеден, че управлението на Румен Радев ще бъде успешно"

„През 2001 година имаше приповдигнатост, защото Симеон Сакскобургготски е човек с огромен авторитет в света. Беше приет много радушно от българския народ. Много често след такава еуфория настъпва известно отстъпление заради големите очаквания”, разказа в "На фокус" бившият председател на НС и ексслужебен премиер проф. Огнян Герджиков.
„Ние бяхме ентусиасти. Една голяма част от нас нямаше политически опит, бяхме университетски преподаватели, но с доброто желание да направим нещо положително. Помня как дойде Пламен Панайотов да ме агитира за Народното събрание. Аз му казах, че не проявявам интерес към политиката и той каза да не мисля само за себе си, защото това е преломен момент за България. След десет дни приех”, разказва проф. Герджиков.
„Много по-добре щеше да бъде Симеон Сакскобургготски да бъде президент на България. Това му отиваше най-много, защото той сядаше от дясната страна на английската кралица, навсякъде е добре дошъл, докато премиерството изисква оперативна нагласа, каквато той нямаше. Той самият не искаше да става премиер”, спомня си той.
„Има нещо общо с появата на Румен Радев на политическия терен, защото се показва един всенароден подем. Аз съм убеден, че това управление на Румен Радев ще бъде успешно, ще настъпи една стабилност. Голямото мнозинство ми вдъхва такава надежда на първо място, на второ място самата фигура на Румен Радев, който има качествата”, коментира проф. Герджиков.
Според него търсенето на „спасител” е въпрос на народопсихология. „Човек така е устроен, че търси нещо положително и ако види някъде нещо такова, залага на него. Много рядко големите очаквания се сбъдват. Трябва да бъдем малко по-умерени в очакванията, за да не сме разочаровани после”, смята той.
„Царят се справи сравнително добре. Тогава икономиката вървеше добре, нямахме дълг. Аз смятам, че това беше едно добро управление на България”, посочи още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:13 03.05.2026
2 Гост
19:14 03.05.2026
3 Ахааа
Коментиран от #6
19:15 03.05.2026
5 Този
Коментиран от #9
19:17 03.05.2026
6 Емигрант
До коментар #3 от "Ахааа":Не се вживявай много.
Там където има заспали уфце и продажни говеда там ходят и вълци и чакали.
Бееееееееееее
Коментиран от #19
19:18 03.05.2026
8 ха, ха, ха...
И какво общо има това с нашите убеждения, а и не сме търсили мнението му. Ами ако се провали каква ще е реакцията на Огнян Герджиков? Ще може ли да върне времето назад за да може Радев да се яви на поправка?
19:19 03.05.2026
10 Даниел Немитов
Коментиран от #14
19:21 03.05.2026
14 Нали го направи служебен премиер
До коментар #10 от "Даниел Немитов":Преди 9 години каyна мунчо тъкмо беше станал президент и герджика работи за герберастите и тиквата имаше 1 млн.и 147 хиляди гласа а сега при Гюров 430 хиляди
Коментиран от #22, #33
19:24 03.05.2026
16 ХОРА
19:24 03.05.2026
17 Тоя пък
Коментиран от #20
19:24 03.05.2026
18 Старшина Боташ
До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Недей ..вашият човек кРадев е на власт , бъди рахат
19:25 03.05.2026
19 Окооо
До коментар #6 от "Емигрант":За радост, такива фенове на Пеевски- Борисов, ставате все по- малко.. Колкото и да се мъчите, намерихте си майстора!!! Справедливостта ще надделее над страха и позора , сътворен от двете пра.сета !
19:25 03.05.2026
21 аз съм истината
19:26 03.05.2026
22 Изключителен разгром за тиквата
До коментар #14 от "Нали го направи служебен премиер":При Гюров има 3 пъти по малко от герджика като служебен премиер на мунчо...струва ми се че мунчо ще завърши много много зле не само политически
19:31 03.05.2026
23 Анонимен
19:38 03.05.2026
25 зарад Всичксите !
Мното Добре !
Сега сме !
Далеч !
Под !
Дъното !
19:40 03.05.2026
31 Омлъзна ми !
19:45 03.05.2026
32 Нищожеснвата !
19:47 03.05.2026
33 Две ! От Три !
До коментар #14 от "Нали го направи служебен премиер":Пак Е Добре !
19:54 03.05.2026