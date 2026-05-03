Проф. Огнян Герджиков: Аз съм убеден, че управлението на Румен Радев ще бъде успешно

3 Май, 2026 20:09, обновена 3 Май, 2026 19:12 780 33

То ще доведе до стабилност, смята бившият председател на Народното събрание

„През 2001 година имаше приповдигнатост, защото Симеон Сакскобургготски е човек с огромен авторитет в света. Беше приет много радушно от българския народ. Много често след такава еуфория настъпва известно отстъпление заради големите очаквания”, разказа в "На фокус" бившият председател на НС и ексслужебен премиер проф. Огнян Герджиков.

„Ние бяхме ентусиасти. Една голяма част от нас нямаше политически опит, бяхме университетски преподаватели, но с доброто желание да направим нещо положително. Помня как дойде Пламен Панайотов да ме агитира за Народното събрание. Аз му казах, че не проявявам интерес към политиката и той каза да не мисля само за себе си, защото това е преломен момент за България. След десет дни приех”, разказва проф. Герджиков.

„Много по-добре щеше да бъде Симеон Сакскобургготски да бъде президент на България. Това му отиваше най-много, защото той сядаше от дясната страна на английската кралица, навсякъде е добре дошъл, докато премиерството изисква оперативна нагласа, каквато той нямаше. Той самият не искаше да става премиер”, спомня си той.

„Има нещо общо с появата на Румен Радев на политическия терен, защото се показва един всенароден подем. Аз съм убеден, че това управление на Румен Радев ще бъде успешно, ще настъпи една стабилност. Голямото мнозинство ми вдъхва такава надежда на първо място, на второ място самата фигура на Румен Радев, който има качествата”, коментира проф. Герджиков.

Според него търсенето на „спасител” е въпрос на народопсихология. „Човек така е устроен, че търси нещо положително и ако види някъде нещо такова, залага на него. Много рядко големите очаквания се сбъдват. Трябва да бъдем малко по-умерени в очакванията, за да не сме разочаровани после”, смята той.

„Царят се справи сравнително добре. Тогава икономиката вървеше добре, нямахме дълг. Аз смятам, че това беше едно добро управление на България”, посочи още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Наесен избори две в едно.

    19:13 03.05.2026

  • 2 Гост

    7 1 Отговор
    Герджи, ар ю шур???

    19:14 03.05.2026

  • 3 Ахааа

    13 5 Отговор
    Дай, БОЖЕ, най- после наистина да има успешно управление! След 37 години, управление на измамници..

    Коментиран от #6

    19:15 03.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този

    14 4 Отговор
    е ляв храст. Ръси простотии и е много мазен. Наглец на държавна хранилка. ПАРАЗИТ...

    Коментиран от #9

    19:17 03.05.2026

  • 6 Емигрант

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Не се вживявай много.
    Там където има заспали уфце и продажни говеда там ходят и вълци и чакали.
    Бееееееееееее

    Коментиран от #19

    19:18 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ха, ха, ха...

    8 4 Отговор
    "Проф. Огнян Герджиков: Аз съм убеден, че управлението на Румен Радев ще бъде успешно"

    И какво общо има това с нашите убеждения, а и не сме търсили мнението му. Ами ако се провали каква ще е реакцията на Огнян Герджиков? Ще може ли да върне времето назад за да може Радев да се яви на поправка?

    19:19 03.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Даниел Немитов

    6 3 Отговор
    Още един Симеончов г.золизец тръгна да се преориентира и да захвалва на Рундьо!? Ей, как се надушват краставите магарета!

    Коментиран от #14

    19:21 03.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нали го направи служебен премиер

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Даниел Немитов":

    Преди 9 години каyна мунчо тъкмо беше станал президент и герджика работи за герберастите и тиквата имаше 1 млн.и 147 хиляди гласа а сега при Гюров 430 хиляди

    Коментиран от #22, #33

    19:24 03.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ХОРА

    7 3 Отговор
    ако сте ХОРА, разберете, НЯМА УПРАВИЯ.!Тези са поредните КРАДЦИ. Ще има глад и мизерия още много време. Всички трябва да сме на улицата всеки ден и видят че сме живи и искаме да живеем нормално. Няма чудо,няма да дойде.

    19:24 03.05.2026

  • 17 Тоя пък

    6 1 Отговор
    Пак завъртя опашката,до преди един месец псуваше Радев сега. Въртиопашки Сър

    Коментиран от #20

    19:24 03.05.2026

  • 18 Старшина Боташ

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Недей ..вашият човек кРадев е на власт , бъди рахат

    19:25 03.05.2026

  • 19 Окооо

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Емигрант":

    За радост, такива фенове на Пеевски- Борисов, ставате все по- малко.. Колкото и да се мъчите, намерихте си майстора!!! Справедливостта ще надделее над страха и позора , сътворен от двете пра.сета !

    19:25 03.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 аз съм истината

    4 2 Отговор
    Герджик,стига си ръсил отрова.Замълчи и се скрий,защото те видяхме колко глупотии направи,че те изгонихме от парламента.Не се мисли за умен.Видяхме те какви ги атробихте,че още миришим вонята ви.

    19:26 03.05.2026

  • 22 Изключителен разгром за тиквата

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Нали го направи служебен премиер":

    При Гюров има 3 пъти по малко от герджика като служебен премиер на мунчо...струва ми се че мунчо ще завърши много много зле не само политически

    19:31 03.05.2026

  • 23 Анонимен

    0 0 Отговор
    И ти си един параход хората му гласуваха доверие не ти да казваш

    19:38 03.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 зарад Всичксите !

    2 0 Отговор
    Които се Справиха !

    Мното Добре !

    Сега сме !

    Далеч !

    Под !

    Дъното !

    19:40 03.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Омлъзна ми !

    1 0 Отговор
    Да Трия ! Коментари !

    19:45 03.05.2026

  • 32 Нищожеснвата !

    1 0 Отговор
    Обичат ! Себеподобните Си !

    19:47 03.05.2026

  • 33 Две ! От Три !

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Нали го направи служебен премиер":

    Пак Е Добре !

    19:54 03.05.2026

