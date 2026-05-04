В международния ден на пожарникаря синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани със защита на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби.
Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, както и засилен медицински контрол и превенция.
В България все още липсва специален режим за признаване на така наречения „пожарникарски рак“ като професионално заболяване, казват от синдиката. И уточняват, че Световната здравна организация е класифицирала професията „пожарникар“ като канцерогенна.
Днес ще бъде почетена и паметта на загиналите при изпълнение на задълженията си пожарникари с едноминутно мълчание по места в противопожарните служби в страната.
Синдикатът на служителите в МВР настоява за законодателни мерки за защита на здравето и живота на огнеборците
4 Май, 2026 07:32 545 9
Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване
В международния ден на пожарникаря синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани със защита на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Некой
07:41 04.05.2026
3 нищо им няма
07:42 04.05.2026
4 БОКО ПОЖАРНИКАРЯ
07:44 04.05.2026
5 и най тъпият служител
07:45 04.05.2026
6 Честит празник
08:11 04.05.2026
7 шишо бакшишо
08:13 04.05.2026
8 Първа категория труд
08:18 04.05.2026
9 безпартиен
08:29 04.05.2026