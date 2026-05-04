Синдикатът на служителите в МВР настоява за законодателни мерки за защита на здравето и живота на огнеборците

4 Май, 2026 07:32 545 9

Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В международния ден на пожарникаря синдикатът на служителите в МВР настоява за спешни законодателни мерки, свързани със защита на здравето и живота на огнеборците и служителите от спешните служби.

Организацията иска подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, както и засилен медицински контрол и превенция.

В България все още липсва специален режим за признаване на така наречения „пожарникарски рак“ като професионално заболяване, казват от синдиката. И уточняват, че Световната здравна организация е класифицирала професията „пожарникар“ като канцерогенна.

Днес ще бъде почетена и паметта на загиналите при изпълнение на задълженията си пожарникари с едноминутно мълчание по места в противопожарните служби в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Некой

    8 0 Отговор
    Е добре де, колко още ? Седем дни в месеца на работа за вече четири - пет хиляди лева основан заплата, плюс 2 процента годишно за клас , 50 дни отпуска и първа категория труд. А както казва един приятел пожарникар - добре ,че на три дни се падам на работа по един да ида да си отпочина малко и да си отспим.

    07:41 04.05.2026

  • 3 нищо им няма

    7 0 Отговор
    платена и спокойна работа с много свободно време

    07:42 04.05.2026

  • 4 БОКО ПОЖАРНИКАРЯ

    7 1 Отговор
    Що не казахте бе колеги??? 20 години бях на власт. Можех даже и два закона да ви измисля.

    07:44 04.05.2026

  • 5 и най тъпият служител

    8 0 Отговор
    на пе де ре ново начало взема колкото трима работника и живее прилично в цялата бг мизерия

    07:45 04.05.2026

  • 6 Честит празник

    3 0 Отговор
    На баш пожарникаря тиквуций барселонски

    08:11 04.05.2026

  • 7 шишо бакшишо

    4 0 Отговор
    като не им изнася - да заповядат при мен да въртят цял ден геврека бе

    08:13 04.05.2026

  • 8 Първа категория труд

    4 0 Отговор
    Такава привилегия няма в цял свят при огнеборците, ранно пенсиониране, 20 заплати, два месеца отпуск, а бе я съкращавай и вън от МВР

    08:18 04.05.2026

  • 9 безпартиен

    2 0 Отговор
    В ЕС ние сме единствената държава където "пожарната" е в МВР!Във Всички други тя е в МИНИСТЕРСТВОТО НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ!

    08:29 04.05.2026

