Президентът Йотова ще участва на форума на Европейската политическа общност в Ереван ВИДЕО

Президентът Илияна Йотова ще участва в Ереван в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност.
Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще се включат във форума, който е под мотото "Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа".
Йотова ще участва в събитие свързано с "Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност".
Държавният глава ще проведе и среща с гръцкия си колега Константинос Тасулас.
Вчера Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави.
Президентът разговаря и с арменския държавен глава. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на енергетиката, икономиката, културата и туризма, високите технологии и изкуствения интелект.
