Голям пожар гори в Сливен

4 Май, 2026 07:48 1 088 6

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голям пожар в Сливен. Гори база за вторични суровини на „Самуилoвско шосе“ в края на града, съобщи бТВ.

Сигналът е получен около 3 часа тази сутрин. Към момента не е ясна причината за пожара.
Няма пострадали. Горят големи количества отпадъци и вторични суровини.

На място са четири екипа на пожарната, като работата им е затруднена от силния вятър.
Няма обгазяване или задимяване към града, а жилищните сгради са далеч, каза за bTV гл. инспектор Росен Георгиев, началник на пожарната в Сливен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хасмукарчо

    изгоре джилязуто

    07:50 04.05.2026

  • 2 Дзак

    Държавата не осигурява заводи за изгаряне. Затова отпадъците са навсякъде.

    07:52 04.05.2026

  • 3 електрошок

    Как не му е неудобно на този пожар да гори там? Да гори в някоя печка.

    08:07 04.05.2026

  • 4 Въй

    Стъпка вляво,стъпка вдясно,стъп назад,подскок напред. Ще се кефиш ли прекрасно с шоколад и сладолед?!

    08:10 04.05.2026

  • 5 ревизор

    В международния ден на пожарникаря тоя пожар се е разгорял. Намерил и той кога да гори.

    08:14 04.05.2026

  • 6 ИВАН

    Горили са кабели заради жицата, медното съдържание, това е практика на всички изкупвателни пунктове, и този дим е силно отровен ... цялата страна се превърнахме в сметище отровно, как няма да има нови болести непознати.

    08:25 04.05.2026

