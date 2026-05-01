Йотова за Деня на труда: Честваме права, воювани поколения наред

1 Май, 2026 09:30 401 20

  • илияна йотова-
  • президент-
  • 1 май-
  • честване-
  • изказване

Съществуването на т.нар. „работещи бедни“ е сериозен проблем за съвременното общество

Йотова за Деня на труда: Честваме права, воювани поколения наред - 1
Снимка: БГНЕС
Milena Bogdanova Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова отправи послание по повод Международния ден на труда. В публикация във Facebook тя акцентира върху значението на социалната справедливост и защитата на трудовите права.

„Честит Международен ден на труда и на работническата солидарност! Честваме права, воювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание - не само в България, а и в световен план“, пише Йотова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    До 10 ти ноември 1989 г работника беше цар.Сега е роб.

    Коментиран от #3, #5

    09:31 01.05.2026

  • 2 Настопроценти

    3 0 Отговор
    Честваме,не честваме,работата си е работа и трябва да се върши!

    09:31 01.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    я пак????

    Коментиран от #15, #19

    09:33 01.05.2026

  • 4 сигнал 3

    2 2 Отговор
    За елиминиране на коментари от реални потребители-хора, руското ИИ от фермата с многото
    СИМ-карти използва опцията "Докладвай нередност" за многократно "докладване"
    на неудобен за руската пропаганда коментар и автоматичният филтър на редакцията го изтрива,
    даже когато коментарът отговаря на всички изисквания.
    Така във форума остават само долнопробни про-руски коментари, което не е редно.

    09:33 01.05.2026

  • 5 Царят бепе бай Тошо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И не беше работник.

    09:34 01.05.2026

  • 6 бушприт

    0 4 Отговор
    Президентката Илияна Йотова.

    09:35 01.05.2026

  • 7 Откъде идва първи май?

    3 1 Отговор
    На 1 май 1886 г. профсъюзите в САЩ провеждат мащабна национална стачка, в която вземат участие над 300 000 работници от цялата страна с искане за въвеждане на официален 8-часов работен ден.

    09:36 01.05.2026

  • 8 1488

    5 0 Отговор
    румен днес ще призове на площадите всички стари и бъдещи пионери на манифестация точно в 12 ч

    там да сте

    09:37 01.05.2026

  • 9 бай Пердах

    5 1 Отговор
    Бай Тошо работа не е пипал. Но при него нямаше такава вопиюща бедност и скъпотия,каквито са сега!

    09:37 01.05.2026

  • 10 Честваме разрушените заводи

    4 1 Отговор
    Изравнени със земята. Липсата на икономика. 3 000 000 икономически емигранти.

    09:37 01.05.2026

  • 11 Кондарев

    3 0 Отговор
    Тия права бсп ги навРЯ в тоалетната..

    09:37 01.05.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 3 Отговор
    ИЛИЯНА ЙОТОВА
    ИЗБЪРСА ЛИЦЕТО НА ЦЯЛАТА НИ МУТРО- ЖУРНАЛИСТИКА :))
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

    09:39 01.05.2026

  • 13 А ти

    4 1 Отговор
    вечно на народен гръб , та до милионер !

    09:39 01.05.2026

  • 14 Администрацията на ГЕРБ и сглоб. чества.

    1 2 Отговор
    Преяжда с агнешко.

    09:40 01.05.2026

  • 15 При Тошо

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Имах достойнство.84 се чувствах горд.

    09:40 01.05.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЗА 45 ГОДИНИ
    ПОСТРОИ ТОЛКОВА
    КОЛКО БАНДИТИТЕ И БЕЙОВЕТЕ НЕ МОГАТ
    ДА РАЗРУШАТ 35 ГОДИНИ
    .....

    09:41 01.05.2026

  • 17 Дай ви

    2 0 Отговор
    ядене , пиене и пътешествия по света ! Да бачкат другите !

    09:42 01.05.2026

  • 18 Ние

    1 0 Отговор
    все нещо честваме, кога работим. Велев е прав, че работим, колкото да не е без хич и то по 4 часа останалото време кафе, цигари, клюки. И пак празници

    09:42 01.05.2026

  • 19 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Играехме карти и идва генералният директор и вика:Извинявайте другари ама обедната почивка свърши преди час.Ние викаме:Ей сега да си довършим и почваме.Сега можеш ли така!?

    09:42 01.05.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЗА МЕН КАТО ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ КОМУНИСТ.....
    .. ЦК НА БКП И ДС СА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ПРЕДАТЕЛИ :
    - ПРЕДАДОХА ИДЕАЛИТЕ КОИТО ТРЯБВАШЕ ДА ПАЗЯТ
    - ПРЕДАДОХА НАРОДА СИ
    - ПРЕДАДОХА БЪЛГАРИЯ
    - ПРЕДАДОХА ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ

    09:44 01.05.2026

