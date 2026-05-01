Йотова за Деня на труда: Честваме права, воювани поколения наред

Президентът Илияна Йотова отправи послание по повод Международния ден на труда. В публикация във Facebook тя акцентира върху значението на социалната справедливост и защитата на трудовите права.

„Честит Международен ден на труда и на работническата солидарност! Честваме права, воювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание - не само в България, а и в световен план“, пише Йотова.