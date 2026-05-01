Президентът Илияна Йотова ще започне консултации с парламентарните групи на 5 май

Президентът Илияна Йотова заяви, че ще започне консултации с парламентарните групи на 5 май, вторник, посочи БТА.
Те ще бъдат проведени с всяка една партия поотделно, както сме правили винаги досега, за да дам възможност на всеки да изкаже своето мнение как ще работи оттук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет, дали ще имаме нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по Плана за възстановяване, каза Илияна Йотова пред журналисти в Панагюрище.
"Силно се надявам да има пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене", добави президентът.
Йотова е в Панагюрище по случай честванията на 150 години от избухването на Априлското въстание.
