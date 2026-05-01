Президентът Илияна Йотова ще започне консултации с парламентарните групи на 5 май

Президентът Илияна Йотова ще започне консултации с парламентарните групи на 5 май

1 Май, 2026 19:49 479 5

Нямаме никакво време за губене, посочи държавният глава

Президентът Илияна Йотова ще започне консултации с парламентарните групи на 5 май - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова заяви, че ще започне консултации с парламентарните групи на 5 май, вторник, посочи БТА.

Те ще бъдат проведени с всяка една партия поотделно, както сме правили винаги досега, за да дам възможност на всеки да изкаже своето мнение как ще работи оттук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет, дали ще имаме нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по Плана за възстановяване, каза Илияна Йотова пред журналисти в Панагюрище.

"Силно се надявам да има пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене", добави президентът.

Йотова е в Панагюрище по случай честванията на 150 години от избухването на Априлското въстание.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Седящия бик

    3 1 Отговор
    Госпожа президентката,да се пази от двамата велики вождове, Дебелия Шопар и Тигъра на Бистрица.

    19:53 01.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Това е още губене на време! Има ясен победител с пълно мнозинство! Другите групи са без право на глас - давай му на Радев властта и да го видим! Стига сте го пазили и крили! Да излезе и да каже като мъжкар: Правим това, това и това!

    19:58 01.05.2026

  • 3 Хмм

    4 0 Отговор
    и защо са всичките тези консултации, за да даде време на любимите си "шарлатани" да се находят, нахарчат, да си завършат далаверите

    20:02 01.05.2026

  • 4 по подразбиране..

    2 0 Отговор
    оправяйте се
    имаме много работа

    20:10 01.05.2026

  • 5 пак се е разбързала идиотата

    1 0 Отговор
    а може спокойно да си изчака и до 25-ти декември

    20:25 01.05.2026

