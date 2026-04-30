Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Няма малки и големи народи, има единни и разединени. Това каза президентът Илияна Йотова в началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание.

"Насажданото внушение за апатия и разруха на доверие не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия. Ангажираност с вяра в собствените сили. Символно е, че 52-рото Народно събрание започва работа в дни, когато отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. Безсмъртните герои са ярък пример от април 1876 са ярък пример за патриотизъм, който ни напомня, че няма малки и големи народи има единни и разединени."

"Изборите от 19 април – осми за 5 години, показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи. Направи много за да спре покупко-продажбата в изборите“, заяви президентът Йотова.

Тя изтъкна, че на изборите са гласували много повече хора.

"Това е нова легитимност на законодателният ни орган, на Народното събрание и нов категоричен вот на доверие. Демокрацията работи, видяхме го, почувствахме знаем го, връщането на доверието няма да е лесно и бързо, но това ще бъде задача на всички институции и власти“, заяви Йотова.

Държавният глава заяви, че протестите през зимата са били категоричен вот срещу корупцията, злоупотребите, надменността, арогантността и зле прикритото лице на олигархията.

„На 19 април ние пуснахме гласа си за край на тази политическа криза. Това са първите ни избори, спечелени с абсолютно мнозинство за 21-ви век. Българските граждани дадоха категоричен мандат на една политическа сила – на „Прогресивна България“, с очакване за стабилно управление, подредена държава и истинско разделение на властите, така както повелява основният закон на държавата ни – Българската конституция.“

Тя изтъкна, че голямата цел за всички е борбата с неравенствата и с липсата на справедливост.

„Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом. Никоя власт не може да остави хората сами срещу цените и сметките.“

Президентът подчерта, че Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет 2026 година.

„Удължаването на стария бюджет бе една от най-сериозните прояви на безизходицата от миналото време.Днес всяко забавяне обрича на стагнация, непредвидимост за граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим.“

Илияна Йотова посочи, че очакванията на българските граждани, са за справедливост и законност, за пресичане на злоупотребите и корупцията, през които изтичат милиони от нашите пари.

"Очакваме бързо и ефективно правораздаване. Как ще изпълните конституционните си задължения в съдебната система, ще решите вие.Този път, надявам се, със силната експертиза и подкрепа на професионалните среди. Убедена съм, че ще покажете, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати.“

В словото си Йотова засегна и международната обстановка и военните конфликти.

"Оправдани са страховете и тревогите на хората. Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство. 19 години след приемането ни там трябва да се чуе нашият силен и влиятелен глас, защото нашето мнение, нашата позиция и гледна точка струват толкова, колкото на всеки от 27-те. Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници. Имаме какво да кажем за развитието на Западните Балкани.“

Държавният глава заяви пред депутатите, че президентската институция ще бъде коректив на останалите власти.

„Президентската институция, както винаги досега, ще бъде самостоятелна и независима, ще бъде коректив на останалите власти, но ще подаваме ръка за взаимодействие и сътрудничество в името на най-висшата цел – добруването на българския народ.

Президентът пожела новите народни представители в тази пленарна зала да се възцарят парламентаризмът. Припомни и думите на великия Стефан Данаилов, произнесени точно преди 10 парламента при откриване на 42-рото Народно събрание на 21 май 2013 година:

„Ако се опитваме да пренебрегнем истината за нещата около нас, рано или късно плащаме висока цена. Крайно време е да обединим воля и знания около най-неотложните обществено-спасителни проблеми и да ги решим, пренебрегвайки своята политическа противопоставеност, личностна нетърпимост и непримиримост в името на един по-добър ден за любимото ни отечество.“

На добър час на 52-то Народно събрание!“, каза президентът Илияна Йотова.