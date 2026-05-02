В Панагюрище почетоха 150-годишнината от Априлското въстание с тържествена заря-проверка

2 Май, 2026 04:18, обновена 2 Май, 2026 03:21

Президентът Илияна Йотова взе участва в честването на събитието

С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание – една от най-героичните епопеи в българската история.

Президентът Илияна Йотова взе участва в честването на 150-годишнината в Панагюрище.

"Всеки български град пази в пазвата си древната история на любимото ни отечество. Нашето, българското Панагюрище не е само свободолюбивото сърце на българската революция, то е столицата на въстанала България", каза президентът Илияна Йотова при честването на 150-годишнината на Априлското въстание.

"Градове, които станаха символи на изстраданата и безсмъртна българска кауза. Градове, които свързаха имената си с най-важните и решаващи мигове в общата ни съдба. Едно от първите е Панагюрище", посочи още Йотова.

"Скъпи панагюрци, само този, който не се е докосвал до вас, само той не знае с какво голямо преклонение, с колко високо вдигнати глави пазите паметта на Априлската епопея, дните на възторг, на свобода, на съзнателна саможертва. Това е българското Априлско въстание – мечта за свобода, за свое отечество, за равноправие, за независимост. Точно по тези улици и мегдани на Панагюрище 1876 г. силно, но много решително се чува гласът на българското възкресение. На възкръсналата традиция на българската държава", допълни държавният глава.

"Убеден съм ще успеем заедно да сътворим нов успешен дом за цялата наша общност. За да дадем нужната грижа на мечтите си и на децата си. А вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример. Оставете в сърцето си късче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници. За да я има паметта, за да я има България", каза в словоти си кметът на Панагюрище Желязко Гагов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    1 1 Отговор
    Избухването на Априлското въстание в никакъв случай не трябва да се "празнува", защото то е потушено и там са дадени една камара жертви. Ето затова не бива да се празнува, защото погубените животи не е за радост и празнуване, а за траур. Никой не празнува когато почине негов близък, а скърби. Да се отбележи това събитие съм напълно съгласен, за да се помни, какво се е случило тогава. Опитват се да подменят НАЦИОНАЛНИЯ НИ ПРАЗНИК 3- ти МАРТ с Априлското въстание, което е просто НЕДОПУСТИМО. Най нормалното нещо е националния ни празник да е 3-ти март ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО. Това вече е наистина повод за празнуване.
    ЗАМИСЛЕТЕ СЕ ХОРА. Няма нищо по-важно от ОСВОБОЖДЕНИЕТО.

    03:32 02.05.2026

  • 2 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Липсата на модерно огнестрелно оръжие, липса на пари, липса на подкрепа от заспалия народ води до логичния погром на шепа ентусиасти. На всичко отгоре и гнусни предатели. Аджемийски организирано, много закъсняло въстание, довело до много мъка и страдание като баташкото клане, например. Празнува се победа, а не разгром и поражение. С емоции и гол ентусиазъм нищо не става.

    04:43 02.05.2026

  • 3 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Празнува се 3 март 1878 година, защото е било Победа. Празнува се 9 май 1945 година, защото е имало Победа. А на 1 май 1876 година какво да му празнуваш? Погром, потушаване, загуба, разруха, мъка- не е никак за празнуване. Христо Ботев е Икона. Христо Ботев е гениален поет. Но Христо Ботев е слаб военен стратег и пълководец. Пред Иконата се стои смирено, поклон, шапки долу и тихо си казваш молитвата. Не е нужно на площада, пред микрофона и телевизионни камери да говориш помпозно.

    04:45 02.05.2026

