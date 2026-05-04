Доц. д-р Щерьо Ножаров: Имаме зомби икономика

4 Май, 2026 09:35 960 33

  • доц. д-р щерьо ножаров-
  • икономика-
  • бюджет

Доста трябва да затегнем коланите. Каквито и мерки да се вземат, то те ще действат 6 месеца, защото бюджетът ще действа от 1 юни най-рано

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Положението на бюджета е катастрофално. Това заяви в ефира на Нова телевизия икономистът доц. д-р Щерьо Ножаров. По думите му имаме зомби икономика със зомби бюджет.

"Най-големият риск е да продължи това задлъжняване - както на частния сектор, така и на домакинствата. Това ще доведе до рязкото спиране и крах на икономиката. По-добрият вариант е да има едно охлаждане и постепенно намаляване на задлъжняването, за да не се удари и държавата, и домакинствата в стената и да си разбият главата", заяви икономистът Георги Ангелов.

Доста трябва да затегнем коланите. Каквито и мерки да се вземат, то те ще действат 6 месеца, защото бюджетът ще действа от 1 юни най-рано. Дори и да се съкратят дублиращите услуги, да не се подменят мебели по ведомствата всека година, МВР има униформени служители, а ползва частни фирми за охрана и да се съкратят не попълнените бройки. Има мерки, които могат да бъдат взети и те да донесат около 1 млрд. 600 млн евро в хазната, категоричен е доц. Ножаров.

Икономистите са категорични, че може да има окрупняване - например: Министерство на туризма да стане агенция, има стотици съдилища, в които няма съдебни дела, но съдът все още е там.

Цените на храните става структурен проблем, той става все по-чувствителен към всякакви инфлационни промени, защото имаме малко производство и голям внос.

Според доц. Ножаров тука трябва да има дълбоки промени. "Образованието ни е некачествено, което води до понижение на инвестициите и покачване на заемите. Ако се проведат реформи до три години може да имаме доста по-модерна икономика", обясни още той.

"6 млрд. евро са налети в икономиката от заеми, това което се случва е растеж на вноса и на инфлацията. Трябва да влизат по-малко пари в икономиката - увеличаване на дефицита и намаляване на заемите, икономиката трябва да произвежда повече. Трябва да има повече инвестиции", обясни още Ангелов.

Икономистът от Експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи във фискалната сфера.

„Те имат мандат за промени с размах. От 30 години насам имат най-голяма подкрепа, ако сега не се случат мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е държавната администрация, и по-конкретно вътрешна сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система, без проблем може да се съкратят половината служители“, коментира Вулджев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глупусти

    2 2 Отговор
    Нали затова скачахме по площадите преди Коледа! Не щем отвратителен аврапейски бюджет! Много сме! Силни сме! Асфалт не ядеме!

    09:38 04.05.2026

  • 2 Сталин

    6 6 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    09:39 04.05.2026

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор
    Икономиките в банановите републики съчетани със силна колониална валута помпат инфлацията x4 спрямо тази в белите държави.

    09:41 04.05.2026

  • 4 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Ми пак гласувайте за герб

    Коментиран от #23

    09:41 04.05.2026

  • 5 лют пипер

    2 0 Отговор
    Имаме зомби - икономика,която е на нож с другата икономика. Зомбионика.

    09:42 04.05.2026

  • 6 Сталин

    7 2 Отговор
    Всичко е България се крепи на огромните заеми от Ротшилд,ръст на икономиката 2% ,дефицит 5% който се попълва със заеми ,2-5=-3 това означава ръст на икономиката на БВП -3 (минус 3%)

    Коментиран от #27

    09:43 04.05.2026

  • 7 сега е сезона на пожарите и туристите

    1 1 Отговор
    в европа никой не окастря бюджета . има някаква измамна показност . скриват инфлации и намаляването на населението и раждаемостта . после показват зелената енергия, чистия въздух , помощта за киевчаните , и всеки си гледа него си . главе и денкоу бяха все най най . но сегашните наследиха техните проблеми . пътища, магистрали, бедствия, безводие и други . сега на показ е армията . ще турнат 4-5 милиарда и ще се хвалят до края на мандата .

    09:45 04.05.2026

  • 8 нормално

    4 4 Отговор
    Икономиката в България е по руски олигархичен модел. Няма нито едно неопровержимо доказателство, че някога руснаците са си трънали от България.

    09:46 04.05.2026

  • 9 честен ционист

    3 4 Отговор
    България ще е първата страна въвела цифровото евро, когато инфлацията стане галопираща. Ганчо ще е съгласен на всичко, само да го пускат в Кауфланда.

    Коментиран от #12

    09:47 04.05.2026

  • 10 Ура,,Ура

    10 2 Отговор
    Това е резултатът от професионалните разчети на Теменужка табуретката.

    09:47 04.05.2026

  • 11 ъгъл

    3 1 Отговор
    Имаме икономика с цомби. От там се смучат положителните неща в живота.

    09:50 04.05.2026

  • 12 Прокопи не ще Кауфланд

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Иска си НарКооп

    Коментиран от #18

    09:50 04.05.2026

  • 13 Даката

    7 6 Отговор
    Русофилски промени с размах ала Жан Виденов, добре че приехме еврото, че да не могат да фалират БЪлгария. С русофилско управление на България винаги посоката е надолу, дъното и назад във времето където се намира Русия.

    Коментиран от #14

    09:50 04.05.2026

  • 14 прав си Дака

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Даката":

    Проблема че ще загубим още много години от НАШИЯ живот.

    Коментиран от #16

    09:52 04.05.2026

  • 15 Зомби име и зомби фамилия но

    4 0 Отговор
    Принципно анализът е правилен. Обаче много се краде в държавата. Това как да спре. За частните охранители е напълно прав. Излишни пари да и по принцип нищо не върши тая професия. Гледам една жена охранителна в мебелен магазин в провинцията. Не ме харесва нещо и не мога да пазарувам когато е тя дори вече не влизам защото умишлено ми пречи. Да не би да изнеса някакъв гардероб или холна гарнитура ?!?

    09:57 04.05.2026

  • 16 Соросоидите нямате живот

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "прав си Дака":

    Защото нищо не работите нито учите , напълно безполезни сте за обществото даже нанасяте вреда.

    Коментиран от #17, #20

    10:00 04.05.2026

  • 17 ти Изкуствен интелект ли си

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Соросоидите нямате живот":

    поради липса на естествен?

    Коментиран от #19

    10:03 04.05.2026

  • 18 И аз не искам Куфланд

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Прокопи не ще Кауфланд":

    Такава ужасна мизерия е че няма на къде повече. Работи само една каса и нарочно блъскат хората да се самотаксуват като овце на задължението самотаксуване върха айсберга на либералната демокрадция.

    Коментиран от #22, #31

    10:05 04.05.2026

  • 19 Всеки случай никой не ми плаща

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "ти Изкуствен интелект ли си":

    Да пиша русофобски мнения от сутрин до вечер от по две три думи по опорки. Имам си мой живот а не "нашия живот" клише от социализма и либерализма.

    10:09 04.05.2026

  • 20 Голям майтап

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Соросоидите нямате живот":

    Ето, така описа българските русофили на ясла в руското посолство, в очакване на поредното захарче от Митрофанова и доволно вътящи опашка, неграмотни, захлюпени нещастници, които са си намерили нишата и срещу тролене получават захарче.

    10:11 04.05.2026

  • 21 Айше

    0 0 Отговор
    Спрете я тази зомби икономика!
    Вече не издържам!
    I cant sleep baby without you in my arms!
    I cant go on baby, this is my song, baby! 🎶

    10:12 04.05.2026

  • 22 Ей го и Стамати

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "И аз не искам Куфланд":

    Като не щеш Кауфлад, ходи в НарКооп бе. Никой не те е закарал на сила в Кауфланд.

    Коментиран от #29

    10:14 04.05.2026

  • 23 Да видим дали могат извади кандидатура

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    за Президентската надпревара щото другите парламентарни избори може да са чак след четири години.

    Коментиран от #24

    10:22 04.05.2026

  • 24 ужасТ

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Да видим дали могат извади кандидатура":

    Вече борим модела Радев!

    10:27 04.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Голям майтап

    0 0 Отговор
    Каква е тая "вътяща опашка" Кой е неграмотния. Кой драска злобни вметки за по едно захарче и трака лайкове на конвйер.

    Коментиран от #28

    10:30 04.05.2026

  • 27 ТИГО

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Писал си се Сталин а сети се що немаме икономика??Родшилд ти е виновен че СССР и тукашните им подлоги зорлем ни направиха индустриална държава с техника от войната , вместо да си караме със земеделието !ТРИ пъти по Татово сме фалирали??Тва е пак от управлението на "Работниците и Селяните" !После дойдоха пак ТЕ такива като Лупи и малки и големи партиици и доокрадоха каквото има ,цара си взе имотите,буци стана милионер а държавата е в заеми щото пак учили недоучили партийци ни упавляват ! И сега сме в ступор, нормално нямаме продукция с висока добавена стойност !Само ги виж "индустриалците" бивши партиици !Караме на заеми щото да лапат "Нашите хора" !Нищо не правим а искаме е от къде ?? Господ да слезе нема да оправи тоя бардак !

    10:31 04.05.2026

  • 28 Конвейер

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Голям майтап":

    се пише.

    10:32 04.05.2026

  • 29 Куфланд

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ей го и Стамати":

    Разлика с кауфланд не правиш ли или драскаш на посоки но по непео опорки.

    Коментиран от #30

    10:34 04.05.2026

  • 30 Правя разлика

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Куфланд":

    Кауфланд го има, а НарКооп го няма. А и да го имаше, домати в НарКооп имаше два месеца в годината.

    10:36 04.05.2026

  • 31 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "И аз не искам Куфланд":

    ЩО ходиш?? А и се оплакваш ,аз не ходя там не продават кой знае какво повече от почти всеки магазин !АМа за 10 стинки обикаляте цяла София сакън да не се минете

    10:37 04.05.2026

  • 32 Соросоидите нямат собствен живот

    0 0 Отговор
    Имат опорки дадени от работодателя. И ги преписват в Днес в Дир във факти висят по цял ден и се закачат за хората като куки но какво друго да правят. За толкова пари едни закачалки толкоз няма повече.

    10:39 04.05.2026

  • 33 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapскиГeн

    10:39 04.05.2026

