Доц. д-р Щерьо Ножаров: Имаме зомби икономика

Положението на бюджета е катастрофално. Това заяви в ефира на Нова телевизия икономистът доц. д-р Щерьо Ножаров. По думите му имаме зомби икономика със зомби бюджет.
"Най-големият риск е да продължи това задлъжняване - както на частния сектор, така и на домакинствата. Това ще доведе до рязкото спиране и крах на икономиката. По-добрият вариант е да има едно охлаждане и постепенно намаляване на задлъжняването, за да не се удари и държавата, и домакинствата в стената и да си разбият главата", заяви икономистът Георги Ангелов.
Доста трябва да затегнем коланите. Каквито и мерки да се вземат, то те ще действат 6 месеца, защото бюджетът ще действа от 1 юни най-рано. Дори и да се съкратят дублиращите услуги, да не се подменят мебели по ведомствата всека година, МВР има униформени служители, а ползва частни фирми за охрана и да се съкратят не попълнените бройки. Има мерки, които могат да бъдат взети и те да донесат около 1 млрд. 600 млн евро в хазната, категоричен е доц. Ножаров.
Икономистите са категорични, че може да има окрупняване - например: Министерство на туризма да стане агенция, има стотици съдилища, в които няма съдебни дела, но съдът все още е там.
Цените на храните става структурен проблем, той става все по-чувствителен към всякакви инфлационни промени, защото имаме малко производство и голям внос.
Според доц. Ножаров тука трябва да има дълбоки промени. "Образованието ни е некачествено, което води до понижение на инвестициите и покачване на заемите. Ако се проведат реформи до три години може да имаме доста по-модерна икономика", обясни още той.
"6 млрд. евро са налети в икономиката от заеми, това което се случва е растеж на вноса и на инфлацията. Трябва да влизат по-малко пари в икономиката - увеличаване на дефицита и намаляване на заемите, икономиката трябва да произвежда повече. Трябва да има повече инвестиции", обясни още Ангелов.
Икономистът от Експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи във фискалната сфера.
„Те имат мандат за промени с размах. От 30 години насам имат най-голяма подкрепа, ако сега не се случат мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е държавната администрация, и по-конкретно вътрешна сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система, без проблем може да се съкратят половината служители“, коментира Вулджев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глупусти
09:38 04.05.2026
2 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
09:39 04.05.2026
3 честен ционист
09:41 04.05.2026
4 ООрана държава
Коментиран от #23
09:41 04.05.2026
5 лют пипер
09:42 04.05.2026
6 Сталин
Коментиран от #27
09:43 04.05.2026
7 сега е сезона на пожарите и туристите
09:45 04.05.2026
8 нормално
09:46 04.05.2026
9 честен ционист
Коментиран от #12
09:47 04.05.2026
10 Ура,,Ура
09:47 04.05.2026
11 ъгъл
09:50 04.05.2026
12 Прокопи не ще Кауфланд
До коментар #9 от "честен ционист":Иска си НарКооп
Коментиран от #18
09:50 04.05.2026
13 Даката
Коментиран от #14
09:50 04.05.2026
14 прав си Дака
До коментар #13 от "Даката":Проблема че ще загубим още много години от НАШИЯ живот.
Коментиран от #16
09:52 04.05.2026
15 Зомби име и зомби фамилия но
09:57 04.05.2026
16 Соросоидите нямате живот
До коментар #14 от "прав си Дака":Защото нищо не работите нито учите , напълно безполезни сте за обществото даже нанасяте вреда.
Коментиран от #17, #20
10:00 04.05.2026
17 ти Изкуствен интелект ли си
До коментар #16 от "Соросоидите нямате живот":поради липса на естествен?
Коментиран от #19
10:03 04.05.2026
18 И аз не искам Куфланд
До коментар #12 от "Прокопи не ще Кауфланд":Такава ужасна мизерия е че няма на къде повече. Работи само една каса и нарочно блъскат хората да се самотаксуват като овце на задължението самотаксуване върха айсберга на либералната демокрадция.
Коментиран от #22, #31
10:05 04.05.2026
19 Всеки случай никой не ми плаща
До коментар #17 от "ти Изкуствен интелект ли си":Да пиша русофобски мнения от сутрин до вечер от по две три думи по опорки. Имам си мой живот а не "нашия живот" клише от социализма и либерализма.
10:09 04.05.2026
20 Голям майтап
До коментар #16 от "Соросоидите нямате живот":Ето, така описа българските русофили на ясла в руското посолство, в очакване на поредното захарче от Митрофанова и доволно вътящи опашка, неграмотни, захлюпени нещастници, които са си намерили нишата и срещу тролене получават захарче.
10:11 04.05.2026
21 Айше
Вече не издържам!
I cant sleep baby without you in my arms!
I cant go on baby, this is my song, baby! 🎶
10:12 04.05.2026
22 Ей го и Стамати
До коментар #18 от "И аз не искам Куфланд":Като не щеш Кауфлад, ходи в НарКооп бе. Никой не те е закарал на сила в Кауфланд.
Коментиран от #29
10:14 04.05.2026
23 Да видим дали могат извади кандидатура
До коментар #4 от "ООрана държава":за Президентската надпревара щото другите парламентарни избори може да са чак след четири години.
Коментиран от #24
10:22 04.05.2026
24 ужасТ
До коментар #23 от "Да видим дали могат извади кандидатура":Вече борим модела Радев!
10:27 04.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Голям майтап
Коментиран от #28
10:30 04.05.2026
27 ТИГО
До коментар #6 от "Сталин":Писал си се Сталин а сети се що немаме икономика??Родшилд ти е виновен че СССР и тукашните им подлоги зорлем ни направиха индустриална държава с техника от войната , вместо да си караме със земеделието !ТРИ пъти по Татово сме фалирали??Тва е пак от управлението на "Работниците и Селяните" !После дойдоха пак ТЕ такива като Лупи и малки и големи партиици и доокрадоха каквото има ,цара си взе имотите,буци стана милионер а държавата е в заеми щото пак учили недоучили партийци ни упавляват ! И сега сме в ступор, нормално нямаме продукция с висока добавена стойност !Само ги виж "индустриалците" бивши партиици !Караме на заеми щото да лапат "Нашите хора" !Нищо не правим а искаме е от къде ?? Господ да слезе нема да оправи тоя бардак !
10:31 04.05.2026
28 Конвейер
До коментар #26 от "Голям майтап":се пише.
10:32 04.05.2026
29 Куфланд
До коментар #22 от "Ей го и Стамати":Разлика с кауфланд не правиш ли или драскаш на посоки но по непео опорки.
Коментиран от #30
10:34 04.05.2026
30 Правя разлика
До коментар #29 от "Куфланд":Кауфланд го има, а НарКооп го няма. А и да го имаше, домати в НарКооп имаше два месеца в годината.
10:36 04.05.2026
31 ТИГО
До коментар #18 от "И аз не искам Куфланд":ЩО ходиш?? А и се оплакваш ,аз не ходя там не продават кой знае какво повече от почти всеки магазин !АМа за 10 стинки обикаляте цяла София сакън да не се минете
10:37 04.05.2026
32 Соросоидите нямат собствен живот
10:39 04.05.2026
33 оня с коня
10:39 04.05.2026