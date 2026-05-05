Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Инфлуенсърът Стоян Колев е бил задържан снощи в Бургас, съобщи "Флагман".

Според източници на медията Колев е бил арестуван по време на рутинна проверка на автомобила му от органите на реда.

Той е отведен в Пето РУ. Пред сградата на районното управление пристигнали много от феновете му.

Причината за задържането на инфлуенсъра все още не е ясна.

Видеоклипове от ареста му циркулират в социалните мрежи.