Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
  Тема: Войната на пътя

Шофьорът на спрелия тир в тунел „Витиня“ остава в ареста след отказ за съдействие

14 Април, 2026 08:18 585 4

  • витиня-
  • камион-
  • шофьор-
  • задържан-
  • полиция

На място служители на Автомобилната администрация са установили две нарушения - превишаване на времето за управление и липса на лиценз

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорът на тир, умишлено спрял в тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“, и предизвикал километрична тапа в посока София - все още е задържан. Освен това водачът е нарушил забраната за движение на тежкотоварни камиони към София. На място служители на Автомобилната администрация са установили две нарушения - превишаване на времето за управление и липса на лиценз. Освен това камионът е бил със спукано предно панорамно стъкло. Това потвърди в „Здравей, България” по "Нова телевизия" началникът на сектор “Пътна полиция” при ОД МВР - София главен инспектор Владислав Павликянов.

Припомняме, че водачът отказал да бъде изтеглен с "Пътна помощ", предложена му от АПИ, въпреки че му е било обяснено, че изтеглянето на превозното средство ще е безплатно. Той обяснил, че началникът му няма да плати, ако не е от конкретна фирма от другия край на страната. Така мъжът е бил задържан за 24 часа. Главният секретар на МВР Георги Кандев в пост във Facebook написа, че случилото се буди сериозни съмнения за умишлени действия по време на най-интензивния трафик и ще се използват всички ресурси, за да се установи дали не става дума за саботаж. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ пък проверяват фирмата.

"В понеделник около 11 часа наши служители са установили, че на автомагистрала „Хемус“, в посока София, се е образувало задръстване преди тунел „Витиня“. Навлизайки в самия тунел, е установен тежкотоварен автомобил, който по думите на водача внезапно е аварирал. За движение е останала само една лента - изпреварващата, в посока София. В рамките на около 30 минути се е образувало километрично задръстване", обясни Павликянов.

По данни на водача двигателят е загаснал и той не е имал възможност да го подкара. Когато пътните полицаи отишли на място - не е правен опит да се запали камиона.

Той подчерта, че водачът е задържан в полицейското управление в Елин Пелин, а защо е отказал помощта - тепърва ще се установява, тъй като по случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура в Ихтиман.

"Шофьорът е бил предупреден за действията си. След като е отказал да премести автомобила, ние предприехме други действия - задържахме го. Камионът вече е репатриран. Когато е пристигнала безплатната пътна помощ и малко преди задържането, водачът е оказал съдействие и автомобилът е изведен от тунела", подчерта униформеният.

Установени са две нарушения на водача на тира - неспазване на времето за управление и неносене на лиценз. Освен това камионът е бил с напукано предно панорамно стъкло, за което е съставен акт. "Към момента камионът е извън тунела и се охранява от полиция", обясни главният инспектор.

По отношение за забраната за движение на тежкотоварни камиони в интервала между 12:00 ч. до 20:00 ч. на 13 април той уточни, че тя е важала за автомагистралите. "Първокласните и второкласните пътища са могли да се използват от тежкотоварни автомобили. Колко километра е изминал по магистралата в нарушение ще се установи чрез камерите", обясни Павликянов.

За водача е извършена проверка. Няма сериозни предишни нарушения, освен едно от 2011 г., за което е бил лишен от право да управлява за 7 месеца. Представил е гръцко свидетелство за управление, докато българското му е било валидно до януари 2006 г.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Шефът на парламента в Словения иска референдум за излизане от НАТО
    Стефанович се кани да посети Москва
    Ужас.. Тоя е комунист, Путинист и Тръмпист... Уууууу....

    08:23 14.04.2026

  • 2 Знам

    0 0 Отговор
    Съд сигурност че не е, както го представят мисирки нюз

    08:25 14.04.2026

  • 3 Аве

    0 0 Отговор
    Тоя е некъв шано "водач" пратен от Дебелите да всява смут и тества системата!

    08:27 14.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове