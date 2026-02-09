Задържаха британец за хулигански действия на летище „Васил Левски“

Задържаха британец, извършвал хулигански действия на летище „Васил Левски“. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 05.02.2026 г. за времето от 21:00 часа до 1:00 часа на летището в София е извършил непристойни действия, нарушаващи обществения ред, и изразяващи явно неуважение към обществото, уточни nova.bg.
Той е обиждал полицейските служители, бутал ги е и не е изпълнил разпореждане да спре и да се успокои. Вместо това обвиняемият тръгнал да върви между самолетите към перона. Той бил задържан в стая на Терминал-2, където продължил да се държи неадекватно, като блъскал вратата, крещял и обиждал полицейските служители. Британецът ритал с крака и направил дупка в помещението за задържане, с което причинил имуществени вреди.
По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът е бил задържан за срок до 72 часа.
Дежурен прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда е наложил на извършителя най-тежката мярка за неотклонение. Тя подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Той се е
13:13 09.02.2026
2 Някой
13:14 09.02.2026
3 Бат Венце Сикаджията
13:14 09.02.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:23 09.02.2026
5 БОЙС ТУ МЕН
В ЛАГЕРА..ТУЙН ГИНЦИ...😬
13:33 09.02.2026
6 ццц
13:35 09.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 те ми да да ама не
Коментиран от #23
13:39 09.02.2026
9 Герги
13:43 09.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 и този
13:45 09.02.2026
13 Коня Солтуклиева
... Преди години некъв /май швед / изрита чистачка в главата
и го пуснаха поживо-поздраво!
13:46 09.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Смърфиета
Коментиран от #19
13:48 09.02.2026
17 Моряк
13:48 09.02.2026
18 На живот от Слънчака
13:50 09.02.2026
19 направили са му забележка
До коментар #16 от "Смърфиета":за овърсайз ръчен багаж
13:51 09.02.2026
20 ццц
Коментиран от #24
13:53 09.02.2026
21 Цвете
14:02 09.02.2026
22 какво се учудвам
14:12 09.02.2026
23 Лондистан
До коментар #8 от "те ми да да ама не":Не си наясно с Англията. Ако не е закачал мигранти или гейове, там ще го пускат да си ходи на твоето хитроу.
Тука нашите полицайчета взеха много да са обиждат след като си купиха нови дачии с увеличеноето на заплатите.
Понеже всички затвори в Англията са препълнени.
14:14 09.02.2026
24 Файърфлай
До коментар #20 от "ццц":Най-вероятно е пил две бири.Те с това и с толкова се напиват на мотика.После у тях започва да говори пиратът Морган.
14:17 09.02.2026
25 много т ъпо име на летището
14:18 09.02.2026
26 Тома
14:26 09.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Направил е шоу на летището за да
Това е елементарно
14:48 09.02.2026
29 Ердо
14:50 09.02.2026
30 опала
14:55 09.02.2026
31 Уса
15:03 09.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Иван
16:58 09.02.2026
34 Гост
Защо сега ще харчатнародна пара по съдилищата с този изпаднал индивид?
17:02 09.02.2026