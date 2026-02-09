Новини
България »
Задържаха британец за хулигански действия на летище „Васил Левски“

Задържаха британец за хулигански действия на летище „Васил Левски“

9 Февруари, 2026 13:12 2 074 34

  • летище „васил левски“-
  • британец-
  • задържан

Мъжът е бил задържан за срок до 72 часа

Задържаха британец за хулигански действия на летище „Васил Левски“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха британец, извършвал хулигански действия на летище „Васил Левски“. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 05.02.2026 г. за времето от 21:00 часа до 1:00 часа на летището в София е извършил непристойни действия, нарушаващи обществения ред, и изразяващи явно неуважение към обществото, уточни nova.bg.

Той е обиждал полицейските служители, бутал ги е и не е изпълнил разпореждане да спре и да се успокои. Вместо това обвиняемият тръгнал да върви между самолетите към перона. Той бил задържан в стая на Терминал-2, където продължил да се държи неадекватно, като блъскал вратата, крещял и обиждал полицейските служители. Британецът ритал с крака и направил дупка в помещението за задържане, с което причинил имуществени вреди.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът е бил задържан за срок до 72 часа.

Дежурен прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда е наложил на извършителя най-тежката мярка за неотклонение. Тя подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той се е

    30 3 Отговор
    връщал от морето и е бил пиян, моля простете му...

    13:13 09.02.2026

  • 2 Някой

    43 2 Отговор
    Британските хулигани са известни основно покрай футбола. Във Великобритания ще ги подгонят и ги е страх. Но по други държави правят простотии.

    13:14 09.02.2026

  • 3 Бат Венце Сикаджията

    47 13 Отговор
    Хората няма да свикнат с това Васил Левски. Това си е летище София и точка по въпроса.

    13:14 09.02.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    39 1 Отговор
    Ами те затова идват дебилоБританците в България - да правят това, което другаде не могат...

    13:23 09.02.2026

  • 5 БОЙС ТУ МЕН

    20 0 Отговор
    ВЪДВОРЕТЕ ГО
    В ЛАГЕРА..ТУЙН ГИНЦИ...😬

    13:33 09.02.2026

  • 6 ццц

    25 2 Отговор
    Човека е дошъл в колонията им

    13:35 09.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 те ми да да ама не

    31 1 Отговор
    Ако беше на Хитроу тоя cкапан наглоcaкc, щяха да го осъдят за тероризъм, но тук очаквам да му благодарят и да му се извинят дори😬 Всички помним шведския "футболист" и камериерката, както и много други тръгнали на сафари из тетиторията!

    Коментиран от #23

    13:39 09.02.2026

  • 9 Герги

    20 0 Отговор
    Дано да са го посъветвали .....учтиво....българските власти,да не прави повече така..

    13:43 09.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 и този

    15 1 Отговор
    си мисли, че е в Банана Републик.

    13:45 09.02.2026

  • 13 Коня Солтуклиева

    22 0 Отговор
    Че тоя е кротко агънце!
    ... Преди години некъв /май швед / изрита чистачка в главата
    и го пуснаха поживо-поздраво!

    13:46 09.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смърфиета

    11 1 Отговор
    Извадил си е патката преди да се чекира за полет на нискотарифна компания.

    Коментиран от #19

    13:48 09.02.2026

  • 17 Моряк

    26 0 Отговор
    Пияна английска свиня.

    13:48 09.02.2026

  • 18 На живот от Слънчака

    12 0 Отговор
    Сезонът е официално открит!

    13:50 09.02.2026

  • 19 направили са му забележка

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Смърфиета":

    за овърсайз ръчен багаж

    13:51 09.02.2026

  • 20 ццц

    9 0 Отговор
    100 про е пил ракия и е откачил щот им идва люта 🤣

    Коментиран от #24

    13:53 09.02.2026

  • 21 Цвете

    6 0 Отговор
    ОБЖАЛВАНЕ?! ДАЛИ БИ ПОСТЪПИЛ ТАКА НА " ГЕТУИК " ? ХУЛИГАНСКИТЕ ПРОЯВИ ТРЯБВА ДА СЕ ТРЕТИРАТ ЕДНАКВО, ТАКА КАКТО В ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПА.

    14:02 09.02.2026

  • 22 какво се учудвам

    8 0 Отговор
    В Обединеното кралство има Трето поколение безработни семейства, които си живеят на помощи.

    14:12 09.02.2026

  • 23 Лондистан

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "те ми да да ама не":

    Не си наясно с Англията. Ако не е закачал мигранти или гейове, там ще го пускат да си ходи на твоето хитроу.
    Тука нашите полицайчета взеха много да са обиждат след като си купиха нови дачии с увеличеноето на заплатите.
    Понеже всички затвори в Англията са препълнени.

    14:14 09.02.2026

  • 24 Файърфлай

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "ццц":

    Най-вероятно е пил две бири.Те с това и с толкова се напиват на мотика.После у тях започва да говори пиратът Морган.

    14:17 09.02.2026

  • 25 много т ъпо име на летището

    6 0 Отговор
    а тоя барбариян защо са го задържали а не пребили порядъчно??

    14:18 09.02.2026

  • 26 Тома

    6 0 Отговор
    Този е бил от алкохолните туристи на слънчака.100% са му сервирали алкохол менте

    14:26 09.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Направил е шоу на летището за да

    4 0 Отговор
    Мине митническия контрол някой друг незабелязано
    Това е елементарно

    14:48 09.02.2026

  • 29 Ердо

    1 2 Отговор
    Българина го е страх от англосаксонеца това е доказано

    14:50 09.02.2026

  • 30 опала

    3 1 Отговор
    Всичко го наименуват патриотично и слагат български знамена, когато вече не е българско, за да не създават напрежение у претопявания народ.

    14:55 09.02.2026

  • 31 Уса

    4 1 Отговор
    Името на дякона не става за международно летище.Можехте да запазите лева,но го предадохте отново

    15:03 09.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Иван

    2 0 Отговор
    Вън на всички чужденци от България!

    16:58 09.02.2026

  • 34 Гост

    0 0 Отговор
    Защо не са го "посъветвали" без да разбере никой?
    Защо сега ще харчатнародна пара по съдилищата с този изпаднал индивид?

    17:02 09.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове