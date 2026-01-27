Арестуваха 15-годишния внук на Цветелин Кънчев

Внукът на Цветелин Кънчев е задържан. Това съобщава БНТ.

Младежът е 15-годишен и е арестуван заради кражба на дамски чанти от магазин на столичната улица "Съборна".

Грабежът е станал на 13 януари.

Извършителите са установени по видеозаписи, описания на служителите в магазина и разпознавания.