Арестуваха 15-годишния внук на Цветелин Кънчев

Внукът на Цветелин Кънчев е задържан. Това съобщава БНТ.
Младежът е 15-годишен и е арестуван заради кражба на дамски чанти от магазин на столичната улица "Съборна".
Грабежът е станал на 13 януари.
Извършителите са установени по видеозаписи, описания на служителите в магазина и разпознавания.
1 бою циганина
Коментиран от #27
13:39 27.01.2026
2 И дядо му
13:41 27.01.2026
3 Ромска дезинтеграция
13:41 27.01.2026
4 Тик- Ток
13:41 27.01.2026
5 Ивелин Михайлов
Той не краде, той си взима. Бере си чaвето.
13:42 27.01.2026
6 Има една приказка те си я казват
Сига....ни..на. си е сига...нин
Коментиран от #25
13:42 27.01.2026
7 Бойкот на О.Л.Хлъц
13:43 27.01.2026
8 Гггг5754
13:44 27.01.2026
9 И те
13:45 27.01.2026
10 ШЕФА
13:46 27.01.2026
11 Р Г В
Този образ и цар Киро се надпреварваха да правят цап- царап с лява ръка в десен джоб . Възпитали са достойни наследници . Слава.
13:48 27.01.2026
12 Ко да ви речем
13:48 27.01.2026
13 Ура,,Ура
13:48 27.01.2026
14 не го знам кои е ама гугле каза мангаал
13:51 27.01.2026
15 Лена
Цар Киро ще плати за кражбата и точка.
13:51 27.01.2026
16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВЕДНАГА ДА ИМ СЕ СПИРАТ ПОМОЩИТЕ.
13:52 27.01.2026
17 ШЕФА
13:53 27.01.2026
18 истина ти казвам
13:53 27.01.2026
19 Трол
13:58 27.01.2026
20 Ганьо
13:58 27.01.2026
21 Е ми...
13:58 27.01.2026
22 бай Ставри
13:59 27.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ти да видиш
14:04 27.01.2026
25 Помни
До коментар #6 от "Има една приказка те си я казват":Ром , ром пали ром . Пали джуки пали ром ! Циганинът си е циганин ! Вари го , печи го , пак си е циганин !
14:06 27.01.2026
26 Историк
14:06 27.01.2026
27 Знаещ
До коментар #1 от "бою циганина":За циганите , българите са гадже (роби) . Робите можеш безнаказано да ги крадеш , изнасилваш, биеш , убиваш...Не са виновните циганите , че българите доброволно са се поставили в положение да са цигански роби !
14:10 27.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Престъпника в затвора.
японци ,шведи, българи.
14:16 27.01.2026
30 ЕДГАР КЕЙСИ
14:17 27.01.2026
31 ВинеТу туууу
14:19 27.01.2026
32 Пампаец
14:20 27.01.2026
33 Гифтос
14:29 27.01.2026
34 Чочо
То първо , трябва да имаш желание,.
14:50 27.01.2026
35 Малката круша
Малкият Цвети да не е брал бакър?
14:56 27.01.2026
36 Павел Пенев
15:06 27.01.2026