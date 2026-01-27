Новини
България »
Арестуваха 15-годишния внук на Цветелин Кънчев

Арестуваха 15-годишния внук на Цветелин Кънчев

27 Януари, 2026 13:38 2 173 36

Кражбата е станала на 13 януари в магазин на столичната улица "Съборна"

Арестуваха 15-годишния внук на Цветелин Кънчев - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Внукът на Цветелин Кънчев е задържан. Това съобщава БНТ.

Младежът е 15-годишен и е арестуван заради кражба на дамски чанти от магазин на столичната улица "Съборна".

Грабежът е станал на 13 януари.

Извършителите са установени по видеозаписи, описания на служителите в магазина и разпознавания.


България
Оценка 4.4 от 15 гласа.
  • 1 бою циганина

    55 1 Отговор
    това ни е вродено, амнистия

    Коментиран от #27

    13:39 27.01.2026

  • 2 И дядо му

    58 1 Отговор
    отдавна е за арест !

    13:41 27.01.2026

  • 3 Ромска дезинтеграция

    53 1 Отговор
    Това е основната дейност на много бг политици и роднините им.

    13:41 27.01.2026

  • 4 Тик- Ток

    54 2 Отговор
    Абе оставете хората на мира да практикуват етническите и културни традиции

    13:41 27.01.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    56 1 Отговор
    Вчера тухли, днес дамски чанти, утре бакър.
    Той не краде, той си взима. Бере си чaвето.

    13:42 27.01.2026

  • 6 Има една приказка те си я казват

    34 0 Отговор
    Ром па ле ром

    Сига....ни..на. си е сига...нин

    Коментиран от #25

    13:42 27.01.2026

  • 7 Бойкот на О.Л.Хлъц

    45 0 Отговор
    При този етнос кражбата е „национален спорт”...

    13:43 27.01.2026

  • 8 Гггг5754

    43 1 Отговор
    Същия като дядо си.То е в гена на паразитите.

    13:44 27.01.2026

  • 9 И те

    32 2 Отговор
    у Банкя в палат . Всичко на името на бабата , която била.......врачка , на Плевня колежка .

    13:45 27.01.2026

  • 10 ШЕФА

    21 2 Отговор
    Стига писахте тъпотии бе,новина щеше да е ако не са го арестували,този из.од е продукт на ЕВРОЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ така че давайте му повече помощи,телкове и за асистент и детето няма да краде като тате,а ще усвоява !!!

    13:46 27.01.2026

  • 11 Р Г В

    20 0 Отговор
    Крушата не пада по далеч от корена си . Децата са облик на семействата в които са израснали .
    Този образ и цар Киро се надпреварваха да правят цап- царап с лява ръка в десен джоб . Възпитали са достойни наследници . Слава.

    13:48 27.01.2026

  • 12 Ко да ви речем

    20 0 Отговор
    Абе не знам ама тука една цела банка краднаа и не беха от тех...?! А то да беше жица, да беше железо как да е, ама не е!

    13:48 27.01.2026

  • 13 Ура,,Ура

    22 1 Отговор
    Циганина не открадне ли, не може да заспи или се разболява. Няма спасение.

    13:48 27.01.2026

  • 14 не го знам кои е ама гугле каза мангаал

    11 0 Отговор
    е па гугле казва че знае 4 цигански езика ясно е що си краде внука, циганин да не краде има ли?

    13:51 27.01.2026

  • 15 Лена

    7 2 Отговор
    Голяма новина, няма що!
    Цар Киро ще плати за кражбата и точка.

    13:51 27.01.2026

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 0 Отговор
    НА ТЕЗИ КРАДЛИВИТЕ,НЕУЧЕЩИ,НЕРАБОТЕЩИ И ОТ РОДИЛНИЯ ДОМ С ТЕЛК- ОВЕ,
    ВЕДНАГА ДА ИМ СЕ СПИРАТ ПОМОЩИТЕ.

    13:52 27.01.2026

  • 17 ШЕФА

    13 2 Отговор
    Ако баща му Дон Манг.... е отказал да купува гласове за Тулупа или Прасето е нормално да арестуват горкото ци...че,а то невинно .МВР под ръководството на Сю не спи !

    13:53 27.01.2026

  • 18 истина ти казвам

    15 0 Отговор
    Кръвта вода не става! И те така.Котка го е раждала,мишки ше яде!

    13:53 27.01.2026

  • 19 Трол

    10 0 Отговор
    Слабо представяне на Кънчев-младши.

    13:58 27.01.2026

  • 20 Ганьо

    14 2 Отговор
    Този ме кефи, като беше казал:" каквито са българите, такива са циганите им,"много точно, ясно и кратко.

    13:58 27.01.2026

  • 21 Е ми...

    11 0 Отговор
    Кръвта вода не става!

    13:58 27.01.2026

  • 22 бай Ставри

    10 0 Отговор
    Крушата не пада по далече от дървото. Българска народна поговорка.

    13:59 27.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ти да видиш

    6 0 Отговор
    ...... и е арестуван заради кражба на дамски чанти от .......!!!!! Мммм дааааа!!!! Яснооо!🤣

    14:04 27.01.2026

  • 25 Помни

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Има една приказка те си я казват":

    Ром , ром пали ром . Пали джуки пали ром ! Циганинът си е циганин ! Вари го , печи го , пак си е циганин !

    14:06 27.01.2026

  • 26 Историк

    11 0 Отговор
    Престъпниците са си престъпници и семката им е такава. Този бандит беше депутат, там влизат безпроблем такива и ни управляват за съжаление 36 години.

    14:06 27.01.2026

  • 27 Знаещ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    За циганите , българите са гадже (роби) . Робите можеш безнаказано да ги крадеш , изнасилваш, биеш , убиваш...Не са виновните циганите , че българите доброволно са се поставили в положение да са цигански роби !

    14:10 27.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Престъпника в затвора.

    1 3 Отговор
    Глупаво е да де делим престъпниците на цигани
    японци ,шведи, българи.

    14:16 27.01.2026

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    ЦВЕТЕЛИН КЪНЧЕВ Е СЪЮЗНИК НА ЧОРАПА ...................... ФАКТ !

    14:17 27.01.2026

  • 31 ВинеТу туууу

    7 0 Отговор
    Като го пуснат, ще иде и за червило и после ту туууу да се омъжи в Америка😉

    14:19 27.01.2026

  • 32 Пампаец

    5 0 Отговор
    Няма страшно ! Мешарето ще го оправдае ! За циганите , бългрите са роби и за това присъдите на българските репресивни и наказателни органи не ги касаят . Защото робът можеш безнаказано да го лъжеш , мамиш , крадеш , убиваш... Просто защото робите са безправни същества които могат бъдат безнаказано да бъдат експлоатирани от циганите по всички възможни начини .

    14:20 27.01.2026

  • 33 Гифтос

    3 0 Отговор
    Моля от сърце нашият брат Делян.който ни обеща да умре за нас.да измъкне веднага един крадлив малък кардараши

    14:29 27.01.2026

  • 34 Чочо

    1 0 Отговор
    Еми..... нямат интегриране.
    То първо , трябва да имаш желание,.

    14:50 27.01.2026

  • 35 Малката круша

    0 0 Отговор
    Не пада по далеч от дървото.
    Малкият Цвети да не е брал бакър?

    14:56 27.01.2026

  • 36 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Защо само внукът,цялата фамилия е за ареста и затвора.

    15:06 27.01.2026

