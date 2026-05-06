Времето днес, прогноза за сряда, 6 май: Предимно слънчево. Следобед на места в планините може да превали и прегърми

6 Май, 2026 03:00 530 1

Максималните температури ще бъдат между 22° и 28°, в София – около 25°

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°.

През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове на места в планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 28°, в София – около 25°.

С повече слънчеви часове ще бъде времето и по Черноморието. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°, а температурата на морската вода е 12°–13°.

И в планините ще бъде слънчево, но в следобедните часове на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад.

В четвъртък и петък над Западна и Централна България на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевична дейност, докато над Източна България ще има повече слънчеви часове, а вероятността за валежи ще бъде малка. Вятърът ще е слаб до умерен. През почивните дни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.

Минималните температури ще се повишават, но максималните ще тръгнат надолу и в повечето места ще бъдат между 18° и 23°.


