Софийски квартали остават без топла вода за 5 дни

5 Май, 2026 17:42 623 3

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Във връзка с изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ ОЦ "Земляне" за периода от 00:00 ч. на 18.05.2026 до 21:00 ч. на 22.05.2026 г., ще бъде преустановено топлоподаването към следните адреси:

ж.к. "Овча купел І", ж.к. "Овча купел ІІ", ж.к. "Лагера", кв. "Славия", кв. "Красно село", ж.к. "Бели брези", ж.к. "Борово" ж.к. "Бъкстон", ж.к. "Стрелбище", ж.к. "Мотописта", ж.к. "Гоце Делчев", ж.к. "Хиподрума" и част от кв. "Манастирски ливади" - бл. 19А и бл. 19В. Това съобщиха от "Топлофикация София" на сайта си.

От дружеството се извиняват за причиненото неудобство и благодарят на всички потребители за разбирането и съдействието.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само споко

    1 1 Отговор
    Те там са си свикнали.

    18:00 05.05.2026

  • 2 Смотаняху

    1 0 Отговор
    "Госпожо , Вие от Софето ли сте , или така си миришете?"

    18:02 05.05.2026

  • 3 така така

    1 0 Отговор
    Васко кръпката няма да се опита даже да позакърпи положението.

    18:13 05.05.2026

