Аварии спряха топлата вода в няколко района в София

20 Април, 2026 15:23 1 834 11

Екипи на "Топлофикация София" работят по отстраняването на повредите

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко аварии прекъснаха топлоподаването в няколко района в София, предаде Nova.

Без парно и топла вода е останал квартал "Слатина", включително живеещите на ул. "Стара слатинска" № 4, 5, 17, 18 и 19, ул. "Слатинска" № 90, 92А, 96 и 101, ул. "Теменуга" № 1, 2, 2А, 3 и 4, ул. "Циклама" № 8, както и бл. 155 на ул. "Гео Милев".

Очаква се топлоподаването в района да бъде възстановено на 22 април около 10:10 часа.

Аварии има и на ул. "Д-р Георги Павлов" № 7 в кв. "Гео Милев", както и на бул. "Цариградско шосе" № 113. По информация на дружеството, ремонтните дейности там трябва да приключат до 10:00 часа на 22 април.

В кв. "Мусагеница" също без топла вода са останали множество жилищни блокове и обществени сгради, сред които детски градини и училище. Възстановяването на услугата в този район също се очаква на 22 април.

Без отопление и топла вода временно остават и живеещите в бл. 100, 100А и 105 в ж.к. "Западен парк", както и абонатите на ул. "Георг Вашингтон" № 47 в централната част на София. За тези адреси се предвижда подаването на топлинна енергия да бъде възстановено до 18:00 часа днес.

Екипи на "Топлофикация София" работят по отстраняването на повредите.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    12 0 Отговор
    Разпиляната топла вода при ремонта, бива ли начислявана на потребителите? Какво казва т. 6,4,7 от методиката по въпроса?

    15:25 20.04.2026

  • 2 Цялата

    13 0 Отговор
    държава е аварирала !

    15:29 20.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    4 4 Отговор
    шопь без туй се не кьпе
    обича си вYнята на чесън и стар лук

    15:32 20.04.2026

  • 4 Анелия Андреева

    4 0 Отговор
    По този повод леля ми е вкъщи,за да се изкъпе.Чакам и братовчедките ми да дойдат. Ще правим голямо пране.

    15:36 20.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без парно и ще настинем

    9 3 Отговор
    тез от понофикация бая загрижени в края на април някой от заморничавате им абонати да не настине при близо 20 градуса
    (паратизиращи за сметка на нас дето не си пускае поното)

    само и само да приберат повече пари а чекмеджарите от начисленото 20% ддс

    15:44 20.04.2026

  • 8 Аууууу, каква

    2 0 Отговор
    трагедия... Абе важното е дизелче да има, мани я водата... Гоуфа с вода не върви...

    16:08 20.04.2026

  • 9 Сатана Z

    3 3 Отговор
    След избирането на Радев Жълтокопитните започнаха още от първия ден да саботират новата партия - хегемон за да предизвикат недоволството на Софиянци

    16:08 20.04.2026

  • 10 шопландия

    0 0 Отговор
    Повечето "столичани" даже няма да разберат, че няма топла вода,
    защото се къпят веднъж на седмица-две!

    Коментиран от #11

    19:48 20.04.2026

  • 11 селтак по жапанки

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "шопландия":

    Каква е тази мода да се къпете всеки ден?
    То си има неделя......

    21:42 20.04.2026

