Аварии спряха топлата вода в няколко района в София

Няколко аварии прекъснаха топлоподаването в няколко района в София, предаде Nova.

Без парно и топла вода е останал квартал "Слатина", включително живеещите на ул. "Стара слатинска" № 4, 5, 17, 18 и 19, ул. "Слатинска" № 90, 92А, 96 и 101, ул. "Теменуга" № 1, 2, 2А, 3 и 4, ул. "Циклама" № 8, както и бл. 155 на ул. "Гео Милев".

Очаква се топлоподаването в района да бъде възстановено на 22 април около 10:10 часа.

Аварии има и на ул. "Д-р Георги Павлов" № 7 в кв. "Гео Милев", както и на бул. "Цариградско шосе" № 113. По информация на дружеството, ремонтните дейности там трябва да приключат до 10:00 часа на 22 април.

В кв. "Мусагеница" също без топла вода са останали множество жилищни блокове и обществени сгради, сред които детски градини и училище. Възстановяването на услугата в този район също се очаква на 22 април.

Без отопление и топла вода временно остават и живеещите в бл. 100, 100А и 105 в ж.к. "Западен парк", както и абонатите на ул. "Георг Вашингтон" № 47 в централната част на София. За тези адреси се предвижда подаването на топлинна енергия да бъде възстановено до 18:00 часа днес.

Екипи на "Топлофикация София" работят по отстраняването на повредите.