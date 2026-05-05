Важните новини във ФАКТИ на 05.05.2026 г.

5 Май, 2026 23:30 563 0

Експерти предупреждават за ускорен ръст на харчовете и риск за икономиката

Разходите в бюджета изпреварват приходите с близо 1,8 млрд. евро

Тревожна остава ситуацията с финансите на държавата. Темата, беше засегната и по време на консултациите при президента. Данните за първите месеци на годината показват сериозен дисбаланс между приходи и разходи, съобщи Нова тв.

КФН и омбудсманът предлагат промени в застраховките на мотористите

След близо двойния скок на задължителната „Гражданска отговорност“ Комисията за финансов надзор (КФН) и омбудсманът Велислава Делчева излизат с предложение за законодателни промени в полза на мотористите.

Софийски квартали остават без топла вода за 5 дни

Във връзка с изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ ОЦ "Земляне" за периода от 00:00 ч. на 18.05.2026 до 21:00 ч. на 22.05.2026 г., ще бъде преустановено топлоподаването към следните адреси:

Асен Василев: Със сигурност няма да подкрепим правителство на "Прогресивна България"

Със сигурност няма да подкрепим правителство на „Прогресивна България“. Избирателите ни дадоха ролята на опозиция, те имат достатъчно мнозинство, за да изберат правителство. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг след консултациите с президента Илияна Йотова за съставяне на правителство.

Откриха разузнавателен дрон на плажа в Бяла

Специализиран екип от Военноморска база-Варна от състава на ВМС изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит на плажа в Бяла, област Варна, съобщиха от Министерство на отбраната.

МП изготви концепция за защита на магистрати, подложени на натиск и заплахи

Министерството на правосъдието публикува Концепция за създаване на институционален механизъм за защита и подкрепа на магистрати, подложени на натиск, заплахи или друга форма на неправомерна намеса във връзка с упражняването на техните функции.

Откриха свлачище в района на „Западен парк” в София

При работа със студенти намерихме доста голямо свлачище в района на „Западен парк” в София. То се намира в по-дивата му част, в местността „Смърдана”, по-плитко е и обхваща 13 декара. Непосредствено до тази местност има жилища. Това каза доц. Стелян Димитров, който е директор Национален център за геопространствени изследвания и технологии и ръководител на катедра „Геопространствени системи и технологии” в Софийския университет в ефира на Обедния информационен блок на Нова нюз.


