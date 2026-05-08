"Бойко Рашков за правосъдния министър: От 40 години съм в системата и не съм го чувал"

Бившият вътрешен министър и депутат от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков отправи тежки критики към кабинета "Радев", като заяви, че е "искрено изненадан" от избора на част от министрите. В позиция, публикувана във Facebook, Рашков заявява, че не може да повярва на политическата трансформация на Румен Радев.

Ето пълната позиция на Рашков:

Не знам дали някой влияе на г-н Радев, но съм искрено изненадан. Дори не мога да повярвам.

Не мога да повярвам, че това е същият човек, който излезе на площада с вдигнат юмрук и каза: „Мутри вън!“

Относно министъра на правосъдието:

Все пак аз съм работил в тази система около 40 години. Такъв човек никога не съм чувал, че съществува.

След това стана ясно, че този човек е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски. И всеки нормален човек си задава въпроса: този човек на Борисов и Пеевски ли ще служи в Министерството на правосъдието? Моето мнение е категорично – да.

За съжаление, това е човек, който първо беше издигнат във Висшия съдебен съвет като главен секретар, посочен от Магдалинчев, след това отиде в КПКОНПИ заедно с Цацаров и продължи да се движи по същата линия.

Говорим за човек, който няма нито един ден юридически стаж в прокуратурата, следствието или съда. Такъв човек не може да участва качествено и ефективно в работата на Висшия съдебен съвет.

Разочарован съм и от включването в днешния кабинет на министри, които са представители на една малка, креслива политическа група, изчезнала от пленарната зала. Група, която се отличаваше с най-груби методи, обиди, клевети и агресивно поведение в Народното събрание. А днес виждаме нейни представители в управлението