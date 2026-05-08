"Бойко Рашков за правосъдния министър: От 40 години съм в системата и не съм го чувал"

Бившият вътрешен министър и депутат от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков отправи тежки критики към кабинета "Радев", като заяви, че е "искрено изненадан" от избора на част от министрите. В позиция, публикувана във Facebook, Рашков заявява, че не може да повярва на политическата трансформация на Румен Радев.
Ето пълната позиция на Рашков:
Не знам дали някой влияе на г-н Радев, но съм искрено изненадан. Дори не мога да повярвам.
Не мога да повярвам, че това е същият човек, който излезе на площада с вдигнат юмрук и каза: „Мутри вън!“
Относно министъра на правосъдието:
Все пак аз съм работил в тази система около 40 години. Такъв човек никога не съм чувал, че съществува.
След това стана ясно, че този човек е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски. И всеки нормален човек си задава въпроса: този човек на Борисов и Пеевски ли ще служи в Министерството на правосъдието? Моето мнение е категорично – да.
За съжаление, това е човек, който първо беше издигнат във Висшия съдебен съвет като главен секретар, посочен от Магдалинчев, след това отиде в КПКОНПИ заедно с Цацаров и продължи да се движи по същата линия.
Говорим за човек, който няма нито един ден юридически стаж в прокуратурата, следствието или съда. Такъв човек не може да участва качествено и ефективно в работата на Висшия съдебен съвет.
Разочарован съм и от включването в днешния кабинет на министри, които са представители на една малка, креслива политическа група, изчезнала от пленарната зала. Група, която се отличаваше с най-груби методи, обиди, клевети и агресивно поведение в Народното събрание. А днес виждаме нейни представители в управлението
12 Дзак
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Народа го командват Мутрите дистанционно през Тик ток!
13 Ние пък не сме вчерашни
До коментар #9 от "ЧАЛГАРЯ":Те не са твои, а на спонсора ти.
14 А стига бе
15 Неразбрал
Коментиран от #24
16 Тома
18 Нищо Де !
Не са Новост !
За Народното Събрание !
И Българския Политически !
"Елит !"
Коментиран от #19
19:08 08.05.2026
19 За тези !
До коментар #18 от "Нищо Де !":По - Надолу !
Също !
19:09 08.05.2026
20 Мижи да те лажим...
Кой по тоно за оследните 40 години? Само в последните 10 години се смениха над 15 министри, редовни и служебни.
21 Гъбар
Предлагам да се прави тест на министри, депутати, съдии, прокурори, функционери от директор на дирекция нагоре в министерства, агенции и служби за принадлежност към масонски ложи.
24 Тоалетна Хартия
До коментар #15 от "Неразбрал":Защото е факт,че седят минимум 10 години на власт. А българина, още вярна в Дядо Коледа и гласуна за марионетки!! Само закупени гласуваха за чорапа и се радваха, като спечели... След месец ще реват!! Единствено Възраждане не се отказва от програмата си!! Следващата месия може да е азис или софчето, може и за тях да гласувате!!!
29 Смърфиета
До коментар #27 от "Смърфиета":А, да. "А пък вие сте никои." Естествено е толкова велик и аристократичен юрист да е единствено дете, жена му също, която да е юрист и нотариус, и да имат едно дете, и тримата да притежават общо 10 недвижими имота, 3 къщи и съответно, седем апартамента. Като за 40 години в службите естествено не всичко това е от заплати, а от източване на киноцентъра, и използване на техники като купуване от ЧСИ. Това не е корупция, разбира се. Това е на правото юридическата цуцурка.
30 Питане
Дамаджаната ги получил срещу "гледане и издръжка" 🤣🤣🤣
31 Смърфиета
До коментар #7 от "Aлфа Вълкът":Именно, щом не го е вербувал той...
32 Стамат
До коментар #1 от "Българин":И каво като е бил главен секретар? Главният секеретар е администратор, шеф е на администрацията.
36 Питане
До коментар #26 от "Последния Софиянец":Ти онзи същият ли си, дето до скоро ни засипваше с "Радев, моят президент", или си някой, който ползва ник-а му.
Иначе стила е като на оригиналният "Последен..."
38 Смърфиета
До коментар #33 от "ВИНАГИ КАЗВАМ ПИША":Проблемът е, че е неадекватен. Причините да демонстрира такава неадекватност са комплексни, но фактът, че някой изобщо общува с него професионално е притеснителен. Мисловният му процес страда от нарушения, многословен, но голословен, с ясно изразена идеация за превъзходство, от което следва и липса на самокритичност и натрапчива назидателност, в голямата си част в разрез с реалностите, и меняща се според неговите собствени усещания за обида от това, че е "пренебрегнат" и накърнен материален интерес. Този комплекс от личностови черти, в съчетание с позицията му в обществото води и до усещане за безнаказаност. Този човек е тотално непригоден и едва ли някога е бил пригоден, като е извършвал и закононарушения, за да се обогати. Друг клиничен случай в същата партия е Денков – клиничен мазохист. Дето се вика, без коментар, само припомням в обобщен вид.
41 Смърфиета
До коментар #32 от "Стамат":Не главен секретар, там няма такава длъжност. Просто секретар. Това значи, че би могъл да е добър кадровик, защото им знае спатиите на всички. Това се разбира по предложенията, които влизат, и по това как те се гласуват. Сега ПБ заявяват, че ще внесат ЗИД на ЗСВ. Аз обаче съм по-крайна. Трябва да се напише нов ЗСВ, и той може да се напише бързо, стига да има кой да го напише. В съдебната система в момента, всеки с по-малко от 20 години стаж е платил да влезе, платил е да се издигне. Казвам го съвсем отговорно. От друга страна би отнело години, да вземат адвокати и да ги превърнат в магистрати. Трябва нов ЗСВ и такъв кадрови подбор, че да окапят гнилите круши. Трябва също така съдебният процес да е експедитивен. Следствието е особен проблем също. Гнилите влияния тръгват от там. Дознателите вече са достатъчно опитни. Може прокурорът да се прикрепи към съответния съд, без да ползва отделна администрация, а властта на главния прокурор да се прехвърли върху ВКС. Варианти има, ако не безброй, то колкото здравия разум и принципите на справедливостта позволяват. Дали Радев може да направи сега такава реформа? Вие се шегувате, но с рашковчета пък хич няма да стане. Тайните служби в тази държава са хипертрофирали. Със закъснение си дадох сметка, че трябваше да се направи лустрация, и то в никакъв случай да не я правят "демократичните сили", което би било разнозначно на това да поверите тийнейджъра си на Ивайло Калушев без да умирате от глад.
42 Това, което видяхме
Да каже от ти 40 години, колко е бил реално в системата!? И, колко се е мотал по НС като депутат, началсвал е по разни бюра, колко часове има като преподавател, докато другите бачкаха, ядене, пиене и ей тия три неща?! Живот си отживява.
И г- не, не си намери място и земи се самоопрели каква « вяра» изповядаш!
Беше при Първанов, беше при Радев и ти си знаеш още къде.
Този юмрук, който ти бъка еди къде си и теб ще те размаже.
Остани си със здраве!
Злобар
44 и що гъбарче
До коментар #21 от "Гъбар":Откога масонските ложи са извън закона?!?
46 Гост
А системата, за която говори г-н Рашков, от 40 години издевателства над хората, тази система, която, според Конституцията, трябва да се ръководи единствено и само от закона, се е превърнала в семейство от мафиотски тип, именно заради дългогодишните и "добри" познанства и законите не важат за Тяхно Величество- българският магистрат, само дето ще се наложи на повечето от тях да доказват, че не са патици, при положение, че ходят като патица и летят като патица...😊
50 Смърфиета
До коментар #39 от "ООрана държава":Радев каза да не очакваме чудеса, и аз не очаквам. Но трябва да се стабилизират нещата. Критично е. Тиквата се разкапа, падна на цемента и се разпльока. Това е.
52 Смърфиета
До коментар #46 от "Гост":Много точен коментар между другото. Особено ако коментарът идва от инсайдър и знаеш какво точно си написъл/а. Защо има неща, които не могат да се опишат с думи, въпреки, че са написани с думи. В този смисъл е дори по-добре да не ти е ясно, отколкото да ти е ясно.
54 Смърфиета
До коментар #44 от "и що гъбарче":Те и будистките рейнджърски хижи не са извън закона, ама излезна, че са......
