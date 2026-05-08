Бойко Рашков за правосъдния министър: От 40 години съм в системата и не съм го чувал

8 Май, 2026 18:48 2 449 56

Не знам дали някой влияе на г-н Радев, но съм искрено изненадан. Дори не мога да повярвам

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият вътрешен министър и депутат от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков отправи тежки критики към кабинета "Радев", като заяви, че е "искрено изненадан" от избора на част от министрите. В позиция, публикувана във Facebook, Рашков заявява, че не може да повярва на политическата трансформация на Румен Радев.

Ето пълната позиция на Рашков:

Не знам дали някой влияе на г-н Радев, но съм искрено изненадан. Дори не мога да повярвам.

Не мога да повярвам, че това е същият човек, който излезе на площада с вдигнат юмрук и каза: „Мутри вън!“

Относно министъра на правосъдието:

Все пак аз съм работил в тази система около 40 години. Такъв човек никога не съм чувал, че съществува.

След това стана ясно, че този човек е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски. И всеки нормален човек си задава въпроса: този човек на Борисов и Пеевски ли ще служи в Министерството на правосъдието? Моето мнение е категорично – да.

За съжаление, това е човек, който първо беше издигнат във Висшия съдебен съвет като главен секретар, посочен от Магдалинчев, след това отиде в КПКОНПИ заедно с Цацаров и продължи да се движи по същата линия.

Говорим за човек, който няма нито един ден юридически стаж в прокуратурата, следствието или съда. Такъв човек не може да участва качествено и ефективно в работата на Висшия съдебен съвет.

Разочарован съм и от включването в днешния кабинет на министри, които са представители на една малка, креслива политическа група, изчезнала от пленарната зала. Група, която се отличаваше с най-груби методи, обиди, клевети и агресивно поведение в Народното събрание. А днес виждаме нейни представители в управлението


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    32 6 Отговор
    Аз пък съм го чувал. Бил е главен секретар на ВСС. Това ли е промяната?

    Коментиран от #32

    18:53 08.05.2026

  • 2 Да, да

    20 10 Отговор
    Е,знаете се само старите...

    18:53 08.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 4 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като в САЩ.

    Коментиран от #12

    18:53 08.05.2026

  • 4 ще видим

    12 7 Отговор
    Ако е с мафията , ще го смени !!

    18:54 08.05.2026

  • 5 Хайде и този се изходи

    53 18 Отговор
    Егати професионалиста. Какво направи за 40 години, бе, тулуп продажен? Смукач на народна пара. И да лаеш и да не лаеш заминаваш заедно със смешниците от партийката си на бунището.

    18:54 08.05.2026

  • 6 Такива

    17 4 Отговор
    никакви ги представиха на лапни шараните за някакви ! От този не само , че нещо полезно , конструктивно или повече от належащо в системата може да се очаква , а напротив - катастрофални последици ! Но го натресоха на държавата и на обществото , без окото им да мигне.

    18:56 08.05.2026

  • 7 Aлфа Вълкът

    42 14 Отговор
    Дамаджана, щом не си го чувал, значи има шанс да излезе честен човек.

    Коментиран от #31

    18:56 08.05.2026

  • 8 Анонимен

    16 9 Отговор
    Явно си бил надменен и алчен

    18:57 08.05.2026

  • 9 ЧАЛГАРЯ

    18 6 Отговор
    Не ми е нужна парламентарна група със клоуна тошко които да ме излага безкрай ....сега имам министри и власт !!!!!

    Коментиран от #13

    18:57 08.05.2026

  • 10 Айдеееее

    16 5 Отговор
    Накъде се е запътила каруцата на БЪЛГАРИЯ към пропастта отново ли ???

    19:00 08.05.2026

  • 11 тиририрам

    8 3 Отговор
    Това е така, защото той е много, много тайно оръжие.🤭

    19:01 08.05.2026

  • 12 Дзак

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Народа го командват Мутрите дистанционно през Тик ток!

    19:02 08.05.2026

  • 13 Ние пък не сме вчерашни

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "ЧАЛГАРЯ":

    Те не са твои, а на спонсора ти.

    19:02 08.05.2026

  • 14 А стига бе

    15 8 Отговор
    Айде бе,дръто ченге,знаем те и теб.Зажаднял си за още лапачка,нали.Тиа млади хора трябва опит да трупат.Ти откакто си се родил ли знаеше всичко.

    19:03 08.05.2026

  • 15 Неразбрал

    12 2 Отговор
    Някои да ми обясни , защо след като някоя партия дойде на власт със пълно мнозинство мисли , че ще управлява вечно дори и да прави огромни и непростими грешки ?????

    Коментиран от #24

    19:05 08.05.2026

  • 16 Тома

    15 6 Отговор
    А за пудела чувал ли е как носи пачките.

    19:06 08.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нищо Де !

    3 3 Отговор
    Парадоксите !

    Не са Новост !

    За Народното Събрание !

    И Българския Политически !

    "Елит !"

    Коментиран от #19

    19:08 08.05.2026

  • 19 За тези !

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нищо Де !":

    По - Надолу !

    Също !

    19:09 08.05.2026

  • 20 Мижи да те лажим...

    9 2 Отговор
    "Бойко Рашков за правосъдния министър: От 40 години съм в системата и не съм го чувал"

    Кой по тоно за оследните 40 години? Само в последните 10 години се смениха над 15 министри, редовни и служебни.

    19:11 08.05.2026

  • 21 Гъбар

    8 6 Отговор
    Рашков има своите кусури, но в случая е прав. Постепенно ще излязат много зависимости и ще си кажем пак “Оти ги ручааме жабетата”.
    Предлагам да се прави тест на министри, депутати, съдии, прокурори, функционери от директор на дирекция нагоре в министерства, агенции и служби за принадлежност към масонски ложи.

    Коментиран от #44

    19:14 08.05.2026

  • 22 Кутьо Маринкин

    10 3 Отговор
    Дамаджана, ти си 40 години в алкохолен делириум.

    19:14 08.05.2026

  • 23 Един

    13 5 Отговор
    Няма нужда да си го чувал пияно корумпе. Ама за теб всички знаем пуделите пачките около теб стояха. Нагъл мошеник.

    19:17 08.05.2026

  • 24 Тоалетна Хартия

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Неразбрал":

    Защото е факт,че седят минимум 10 години на власт. А българина, още вярна в Дядо Коледа и гласуна за марионетки!! Само закупени гласуваха за чорапа и се радваха, като спечели... След месец ще реват!! Единствено Възраждане не се отказва от програмата си!! Следващата месия може да е азис или софчето, може и за тях да гласувате!!!

    19:18 08.05.2026

  • 25 Няма

    2 0 Отговор
    политическа трансформация, праволинейно т р си е

    19:19 08.05.2026

  • 26 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Пред министерски съвет под дъжда граждани посрещнаха радев с мегафони и скандирания - "какво правят славчовите калинки на орлин алексиев и таки във вашето правителство" и " Края ти ще е зловещ и кошмарен"...Радев гузен избяга и се скри. .

    Коментиран от #36

    19:21 08.05.2026

  • 27 Смърфиета

    9 1 Отговор
    Ами сега имаш още 40 години в парламента, да се правиш от трибуната на велик юрист със сложни съставни изречения от повтарящи се секвенции от постоянни епитети, като цялостната фраза започва с началото на времето за изказване и свършва с него, без друга семантична натовареност освен посланието "аз съм най-великият юрист във вселената, и ми трябва повече власт".

    Коментиран от #29

    19:24 08.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Смърфиета":

    А, да. "А пък вие сте никои." Естествено е толкова велик и аристократичен юрист да е единствено дете, жена му също, която да е юрист и нотариус, и да имат едно дете, и тримата да притежават общо 10 недвижими имота, 3 къщи и съответно, седем апартамента. Като за 40 години в службите естествено не всичко това е от заплати, а от източване на киноцентъра, и използване на техники като купуване от ЧСИ. Това не е корупция, разбира се. Това е на правото юридическата цуцурка.

    19:32 08.05.2026

  • 30 Питане

    5 0 Отговор
    "Другарят" успява ли да ползва за ден всичките 22 тоалетни в недвижимите собствености, подарени от жена му, на базата на след брачния им договор...
    Дамаджаната ги получил срещу "гледане и издръжка" 🤣🤣🤣

    19:34 08.05.2026

  • 31 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Aлфа Вълкът":

    Именно, щом не го е вербувал той...

    19:35 08.05.2026

  • 32 Стамат

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    И каво като е бил главен секретар? Главният секеретар е администратор, шеф е на администрацията.

    Коментиран от #41

    19:36 08.05.2026

  • 33 ВИНАГИ КАЗВАМ ПИША

    6 4 Отговор
    ИЗЧАКАЙТЕ НЯКОЙ МЕСЕЦ (НО НЕ ГОДИНИ) И ПОСЛЕ КОМЕНТИРАЙТЕ. ТОЗИ Е НЕРВАК АЛКОХОЛ И ДАЛАВЕРИ И МНОГО ТЪЖЕН ЗЪЛ ЧЕ НЕ Е ВЪВ ПРАВИТЕЛСТВОТО.

    Коментиран от #38

    19:37 08.05.2026

  • 34 хмммм

    5 2 Отговор
    To не е само той. Наталия Ефремова е била зам. министър в правителството на Гюров. Крадев събира Франкенщайн, но какво да се очаква от него. Той до сега ни показа как работи и с кого.

    19:37 08.05.2026

  • 35 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Народът трябва да подари на Рашков малък кръгъл басейн, обточен със жълти и бели плочки и зелен фриз, на чието дъно да има облицовка огледало, и да се пълни от чучур с изображението на горгона и надпис ARS LONGA VITA BREVIS

    19:39 08.05.2026

  • 36 Питане

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Ти онзи същият ли си, дето до скоро ни засипваше с "Радев, моят президент", или си някой, който ползва ник-а му.
    Иначе стила е като на оригиналният "Последен..."

    19:43 08.05.2026

  • 37 дядото

    3 0 Отговор
    а теб като всички те знаят,та каква полза за народа

    19:44 08.05.2026

  • 38 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "ВИНАГИ КАЗВАМ ПИША":

    Проблемът е, че е неадекватен. Причините да демонстрира такава неадекватност са комплексни, но фактът, че някой изобщо общува с него професионално е притеснителен. Мисловният му процес страда от нарушения, многословен, но голословен, с ясно изразена идеация за превъзходство, от което следва и липса на самокритичност и натрапчива назидателност, в голямата си част в разрез с реалностите, и меняща се според неговите собствени усещания за обида от това, че е "пренебрегнат" и накърнен материален интерес. Този комплекс от личностови черти, в съчетание с позицията му в обществото води и до усещане за безнаказаност. Този човек е тотално непригоден и едва ли някога е бил пригоден, като е извършвал и закононарушения, за да се обогати. Друг клиничен случай в същата партия е Денков – клиничен мазохист. Дето се вика, без коментар, само припомням в обобщен вид.

    19:51 08.05.2026

  • 39 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Пеперудите от ппдб квичат повече по Радев от колкото бойко и шиши взети заедно.... Чака ви съдбата на чалгопитекслафчо

    Коментиран от #50

    19:58 08.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Стамат":

    Не главен секретар, там няма такава длъжност. Просто секретар. Това значи, че би могъл да е добър кадровик, защото им знае спатиите на всички. Това се разбира по предложенията, които влизат, и по това как те се гласуват. Сега ПБ заявяват, че ще внесат ЗИД на ЗСВ. Аз обаче съм по-крайна. Трябва да се напише нов ЗСВ, и той може да се напише бързо, стига да има кой да го напише. В съдебната система в момента, всеки с по-малко от 20 години стаж е платил да влезе, платил е да се издигне. Казвам го съвсем отговорно. От друга страна би отнело години, да вземат адвокати и да ги превърнат в магистрати. Трябва нов ЗСВ и такъв кадрови подбор, че да окапят гнилите круши. Трябва също така съдебният процес да е експедитивен. Следствието е особен проблем също. Гнилите влияния тръгват от там. Дознателите вече са достатъчно опитни. Може прокурорът да се прикрепи към съответния съд, без да ползва отделна администрация, а властта на главния прокурор да се прехвърли върху ВКС. Варианти има, ако не безброй, то колкото здравия разум и принципите на справедливостта позволяват. Дали Радев може да направи сега такава реформа? Вие се шегувате, но с рашковчета пък хич няма да стане. Тайните служби в тази държава са хипертрофирали. Със закъснение си дадох сметка, че трябваше да се направи лустрация, и то в никакъв случай да не я правят "демократичните сили", което би било разнозначно на това да поверите тийнейджъра си на Ивайло Калушев без да умирате от глад.

    20:06 08.05.2026

  • 42 Това, което видяхме

    2 0 Отговор
    Беше един зъл дядка, свикнал сам да се възхищава на себе си.
    Да каже от ти 40 години, колко е бил реално в системата!? И, колко се е мотал по НС като депутат, началсвал е по разни бюра, колко часове има като преподавател, докато другите бачкаха, ядене, пиене и ей тия три неща?! Живот си отживява.
    И г- не, не си намери място и земи се самоопрели каква « вяра» изповядаш!
    Беше при Първанов, беше при Радев и ти си знаеш още къде.
    Този юмрук, който ти бъка еди къде си и теб ще те размаже.
    Остани си със здраве!
    Злобар

    20:10 08.05.2026

  • 43 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Слаб кабинет се очертава

    20:10 08.05.2026

  • 44 и що гъбарче

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Гъбар":

    Откога масонските ложи са извън закона?!?

    Коментиран от #54

    20:12 08.05.2026

  • 45 Пенчо

    1 1 Отговор
    Значи, не е носил дамаджана!

    20:12 08.05.2026

  • 46 Гост

    2 1 Отговор
    Още на първия месец ще се разбере за кого работи новия министър, няма страшно!
    А системата, за която говори г-н Рашков, от 40 години издевателства над хората, тази система, която, според Конституцията, трябва да се ръководи единствено и само от закона, се е превърнала в семейство от мафиотски тип, именно заради дългогодишните и "добри" познанства и законите не важат за Тяхно Величество- българският магистрат, само дето ще се наложи на повечето от тях да доказват, че не са патици, при положение, че ходят като патица и летят като патица...😊

    Коментиран от #52

    20:15 08.05.2026

  • 47 маке

    1 1 Отговор
    сите Бойковци да си одат до де е време...

    20:17 08.05.2026

  • 48 Гост

    2 1 Отговор
    И Пеевски няма два самолета, били на някаква фирма, ама само той ги ползва...🤣

    20:17 08.05.2026

  • 49 Дзак

    2 0 Отговор
    Рашков, вие се познавате, ние не. Нека сами да си съставим мнение!

    20:19 08.05.2026

  • 50 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "ООрана държава":

    Радев каза да не очакваме чудеса, и аз не очаквам. Но трябва да се стабилизират нещата. Критично е. Тиквата се разкапа, падна на цемента и се разпльока. Това е.

    20:19 08.05.2026

  • 51 Васил

    1 1 Отговор
    Както се казва парашутистите от ПБ започнаха да се приземяват.

    20:20 08.05.2026

  • 52 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    Много точен коментар между другото. Особено ако коментарът идва от инсайдър и знаеш какво точно си написъл/а. Защо има неща, които не могат да се опишат с думи, въпреки, че са написани с думи. В този смисъл е дори по-добре да не ти е ясно, отколкото да ти е ясно.

    20:23 08.05.2026

  • 53 абе рашко , нали ако човека беше

    1 0 Отговор
    от системата и ти го познаваше и беше чувал за него и много други щяха да го познават и ето ти зависимостите и кръговете от познати наши и ваши , така че правилно е никой да не е чувал за него

    20:26 08.05.2026

  • 54 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "и що гъбарче":

    Те и будистките рейнджърски хижи не са извън закона, ама излезна, че са......

    20:30 08.05.2026

  • 55 Тоя пуяк

    0 0 Отговор
    Да каже как така в следствието бяха назначени цели фамилии и защо вместо да бъде уволнена дисциплинарно заради тежък алкохолизъм, даже е лежала на лечение, сестра му, която се събличше гола в службата и тропаше по вратата на арестите, чупеше и налиташе на бой, заедно с един от заместниците на НСлС я пенсионираха и сега си пие питието в нейния хотел на морето! Противно!

    20:30 08.05.2026

  • 56 Уникално

    0 0 Отговор
    Българите,като традиционни носители на свещенна тъпота, мързел и лизачество се качиха на експреса БОТАШ с еднопосочен билет към пропаста. Честито мизерници! Радев е отмъщението, което ще понесете неизменно

    20:32 08.05.2026

