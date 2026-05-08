Станчо Станев поема временно ръководството на ДАНС

8 Май, 2026 20:32 1 784 29

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Станчо Станев временно поема ръководството на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Решението е взето на първото заседание на кабинета "Радев".

Той ще изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов титуляр на поста.

С правителствено решение Станев е назначен и за заместник-председател на ДАНС за срок от пет години, считано от 8 май.

От Министерския съвет посочват, че той притежава богат професионален опит в сферата на сигурността, както и отлични организационни и ръководни качества.

Станчо Станев е дългогодишен служител на Националната служба за охрана (НСО), а от 2023 г. до момента работи в териториална дирекция „Митница София“.

Той е магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последният Софиянец

    21 11 Отговор
    Пред министерски съвет под дъжда граждани посрещнаха радев с мегафони и скандирания - "какво правят славчовите калинки на орлин алексиев и таки във вашето правителство" и " Края ти ще е зловещ и кошмарен"...Радев гузен избяга и се скри. .

    Коментиран от #2, #3, #4, #8

    20:35 08.05.2026

  • 2 Защо

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последният Софиянец":

    Нали беше твой Идол, сега трябва да търсиш нов

    Коментиран от #6

    20:36 08.05.2026

  • 3 Нехис

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последният Софиянец":

    Нищо им няма на кадрите на славуца, но... показват, че кукловодите на Итн и Пб са едни и същи с малко самодейност от страна на чорапа. Мисията както винаги е една и съща, запазване на модела и системата в критичен момент, когато беше на ръба да се счупи и загуби контрол. Сделката между другото е пакетна, освен Бнт (Кошлуков) включва Бок(Лечева, Костадинова), благосклонност на жълтите медии( някой да погледне Пик да си свери часовника),комфортно и пълно използване на държавната архитектура и машина по време предизборната кампания,всички ромски гласове които преди бяха за Дпс изведнъж същия им брой припозна Радев, самодейна дейност тип доброто и лошото ченге със Сарафов. Цената ли-днес видяхме първото малко жестче, предполагам занапред ще видим и по пълната картина. Бъдетездрави

    20:37 08.05.2026

  • 4 Стенли

    19 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последният Софиянец":

    Предложеното ни от фатмака от село Славяново правителство е брутален цинизъм! Дори повече от цинизъм, това е напълно неочаквана гавра с целокупния български народ! Фатмакът от село Славяново ни предлага правителство на чалгарите и на Прасето! Министрите му са все от Има Такива Наглеци, които впорчем вече трябва да са се разложили на бунището, та затова техните хора така осмърдяха Радевия "кабинет"!

    Коментиран от #27

    20:38 08.05.2026

  • 5 Да,бе

    14 2 Отговор
    Само със смяна на шефа няма да стане,една мачка да пуснат и да излови всички поганци по канцеларийките ще е начало...

    20:39 08.05.2026

  • 6 Последният Софиянец

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Аз съм в партията на Росен Миленов. Не ми бери грижа.

    Коментиран от #10, #11, #14, #25

    20:39 08.05.2026

  • 7 Перо

    12 2 Отговор
    И какво общо има тоя човек с ДАНС?

    Коментиран от #17, #18, #21

    20:43 08.05.2026

  • 8 Гост

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последният Софиянец":

    Думи на Радев от днес:
    "Не може парламентът да става арена на разправа между лобито на Пеевски и лобито на Прокопиев.“

    Така говори човек, който дойде на власт именно върху общественото отвращение към модела „Пеевски“.
    Протестите не бяха срещу „две лобита“. Не бяха срещу абстрактни икономически кръгове. Бяха срещу задкулисието, безнаказаността и овладяната държава. Бяха срещу Пеевски като символ на този модел.

    Радев изконсумира тази енергия. Качи се върху гнева на хората, говореше за мафия, за разграждане на модела, за морал и промяна. А днес? Днес вече няма проблем „Пеевски“. Има просто „някакви лобита“, които се били помежду си.

    Когато ти трябваше народният гняв, знаеше много добре кой е проблемът.
    Когато дойде време за реална битка с модела, всичко се превърна в „сблъсък на интереси“, от който Радев стои уж над нещата. Не знаел.

    Това не е принципност, а измама. Това е бягство от обещанията.

    Защото не можеш да яхнеш протест срещу статуквото и после да се правиш, че статукво няма.

    А най тревожното е друго. Това вече не изглежда като колебание. Изглежда като страх.
    Или още по-лошото, като договорка.

    Коментиран от #12, #13, #24

    20:43 08.05.2026

  • 9 Сатана Z

    12 4 Отговор
    Тоя пич май беше разследван за корупция?Или не е? А сега де!

    20:44 08.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последният Софиянец":

    Най- вероятно си и Росен Миленов. Ти си подходящ за шеф на ДАНС.Честен и доблестен човек!

    20:46 08.05.2026

  • 12 Сатана Z

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Явно Радев не ще да е в ролята на горския?

    20:46 08.05.2026

  • 13 хората не помнят

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Точно тази вълна хвана с комунистическия юмрук преди години и после......нищо. Е,сега пак народа ще го понесе на гърба си, заради амнезия

    20:47 08.05.2026

  • 14 Ти си тук, ти си там

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Последният Софиянец":

    Ти си дето има келепир. Трябваше да имаш малко срам, ама поне си го признаваш, от всички си последният, и като култура и като манталитет.

    20:49 08.05.2026

  • 15 Хмм

    5 2 Отговор
    така се действа, защо МС на Гюров не свалиха Денев, щяха да свалят охраната на пеевски и борисов, но нямаше да има за какво да вдигат шум

    20:55 08.05.2026

  • 16 Дика

    14 4 Отговор
    Финансист у данс, вирусолог външен министър, зкпч финансов и т.н. Нямат край калинките.

    Коментиран от #19

    20:57 08.05.2026

  • 17 Веро

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Комунист или ДС рода ? Няма какво друго да е . Или чат-пат забъркан с "Царя " .

    20:58 08.05.2026

  • 18 Еми същото общо и

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    когато Пеевски беше и събра компромати за всички политици и после ги командва и изнудва.

    20:58 08.05.2026

  • 19 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дика":

    Важното да няма мутри!

    21:05 08.05.2026

  • 20 Анонимен

    5 3 Отговор
    Много положително е назначаването на икономист за шеф на ДАНС. Това говори за ориентацията на кабинета. Хората ощетили фиска трябва да се тревожат.

    21:10 08.05.2026

  • 21 Милчо

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Нищо.В НСО разбират от слугинаж,създават си фалшиви проблеми,за да оправдават бюджета....А от НСО в Митниците е чисто връзкарство!!

    21:13 08.05.2026

  • 22 Хмм

    1 3 Отговор
    комисия определя дали се полага охрана от НСО, в нея влизат началникът на НСО, председателят на ДАНс и главният секретар, охраната на пеевски истича през май и е удължена, този на ДАНС е ясен, надява се да стане депутат на пеевски, ако го изхвърлят, но защо "героят" Кандев е приел запазване на охраната

    21:13 08.05.2026

  • 23 Хмм

    1 1 Отговор
    изтича

    21:18 08.05.2026

  • 24 простата истина и факт, Президента е

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    нарекъл нещата с истинските имена.
    Още от Началото 2020 г. Радев разглежда нещата като сбор от борбата на Две Лобита в Парламента.
    Народа тук е използван за Масовката, баталните Сцени в Триъгълника на Властта са точно това, Масовка в борбата на две Лобита за Власт в Българският Парламент.
    Какво не е ясно и не можете да разберете?
    Радев влезе в "борбата" персонално когато нещата опряха персонално до него с Акцията на Гешев в Президентството.
    И там кой Олигарх му се надуло Коляното докато е бил в Затвора и так далее...

    21:39 08.05.2026

  • 25 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последният Софиянец":

    Кой беше този хомосексуалист?

    21:45 08.05.2026

  • 26 Синус по косинус

    1 0 Отговор
    Квадрат на втора степен

    Коментиран от #28

    21:47 08.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Жевотно

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Синус по косинус":

    Анозъ

    21:49 08.05.2026

  • 29 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Обърнете внимание, считано от ДНЕС!!!

    21:51 08.05.2026

