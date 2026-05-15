Започна чистка в ДАНС

15 Май, 2026 16:36 5 985 73

На прицел е енергетиката

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започна чистка в ДАНС. Това е първата служба, която е подложена на прицел след смяната на властта. Точно в 16:59 ч. в четвъртък е бил сменен директорът на дирекция „Човешки ресурси“. Това научи „Евроком“ от свои източници в контраразузнаването.

Била е поставена задача през следващите няколко дни метлата да заиграе във всички останали отдели. Приоритет за промяна са две основни звена – дирекция „Финансова сигурност“, към която спада и контролът върху контрабандата и работата в митниците, както и дирекция „Стратегически ресурси и обекти“. Към нея спада наблюдението върху енергетиката, земеделието, здравеопазването и други сфери от обществения живот. Не е изключено по същата схема днес, в петък, точно в 16:59 ч. заповеди за махане и нови преназначения да бъдат връчени на хората от управлението. На практика те ще научат за рокадата едва в понеделник, когато отиват на работа. Това обясниха източниците ни.

Днес в пленарна зала вътрешният министър Иван Демерджиев не изключи промени и в подопечното му ведомство. Закани се обаче, че това ще стане, след като посети областните дирекции и се запознае лично с резултатите и техните слабости.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    17 7 Отговор
    Чистката в ДАНС започна още м.февруари.

    Коментиран от #7

    16:36 15.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    16 5 Отговор
    Започна чистка в ДАНС

    Уже?

    16:39 15.05.2026

  • 4 Бялджип

    35 4 Отговор
    "...Иван Демерджиев не изключи промени и в подопечното му ведомство. Закани се обаче, че това ще стане, след като посети областните дирекции и се запознае лично с резултатите и техните слабости.! Какво по-логично от това?

    Коментиран от #49

    16:40 15.05.2026

  • 5 Путин

    35 9 Отговор
    Вот ето правильна

    16:40 15.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ФАКТ Е

    31 71 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Хан Тервел бе канонизиран от Папата като св.Тревелии,
    за това, че спаси Европа от арабите.

    Зеленски ще бъде канонизиран,
    за това, че спаси света от руските агресивни варвари.

    Коментиран от #63

    16:41 15.05.2026

  • 8 Ееее

    41 2 Отговор
    Айде да погледнете в Перник ДАНС какво прави ........

    16:42 15.05.2026

  • 9 Ххх

    65 9 Отговор
    Дано истинския генерал сега да покаже, че държавата е по силна от мафията.

    16:42 15.05.2026

  • 10 Лост

    61 3 Отговор
    Я да да видим колко ще излязат в дългосрочен болничен от днес.

    16:42 15.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 браво дермеджиев

    50 7 Отговор
    разритай мишоците дет са дремали

    Коментиран от #50

    16:44 15.05.2026

  • 13 Перо

    13 30 Отговор
    Замисълът на Радев е добър, но изпълнението е много лошо! Какво разбира един нов началник - охранител и разводач на кучета /слугинаж/ от контраразузнаване за да вникне в работата и разбере слабостите и нужните реорганизации и кадрови промени! Нужни са професионалисти, които да оправят нещата и да се изхвърли чуждия слугинаж от службата!

    Коментиран от #18

    16:44 15.05.2026

  • 14 Тома

    43 3 Отговор
    Не е лошо направо да се закрие тази служба

    16:45 15.05.2026

  • 15 видял

    47 8 Отговор
    Преди 20 г. в Грузия Саакашвили смени 100% от МВР заедно с чистачките , и за 2-3 месеца всичко се оправи !!

    Коментиран от #17

    16:46 15.05.2026

  • 16 "Добрата" олигархия

    21 16 Отговор
    сменя хората на "лошата" олигархия. 36 години схемата е СДС - стани да седна.

    16:51 15.05.2026

  • 17 Живял, чул и видял

    14 9 Отговор

    До коментар #15 от "видял":

    Да, така се "оправи всичко", че малко по-късно Саакашвилито си изяде вратовръзката в пряк ефир без никой да го насилва.

    16:52 15.05.2026

  • 18 ТИГО

    17 4 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    Добре направи го ТИ ,гледам на ясно си ! Иди да им кажеш как се прави!

    16:58 15.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да да

    26 4 Отговор
    Събират на Шиши бухалките?

    17:00 15.05.2026

  • 21 Реалист

    9 48 Отговор
    Наглостта на Фатмака е безгранична! Сега започва повсеместна подмяна на хората по кранчетата, по комисии, служби...само и само да се увладеят каналите и да започне да работи за Мафията. Тази същата Мафия, която финансира кампанията му. Гответе скоро да търкате и белетчетата на Божков...хак да ви е! Всички обаче ще платим рестото на Мафията, не само наивниците гласували за Фатмака. Заслужаваме да сме най-бедната и скапана държава в Европа, напълно заслужено сме на дъното.

    Коментиран от #26, #33

    17:06 15.05.2026

  • 22 статистик

    37 5 Отговор
    Няма схеми в енергетиката , само ако преди сте плащали 100 лева ток , сега плащате 100 евро .Всичко е точно , инфлацията е 3 %

    Коментиран от #69

    17:06 15.05.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    34 3 Отговор
    ИЗЧЕКЪРТВАНЕ. НА ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ
    С БОЦКО ШИШКО И ОПГ СИК ГЕРБ СДС ДПС ПП ДБ

    Коментиран от #61

    17:10 15.05.2026

  • 24 Баба Яга

    28 1 Отговор
    Много клатикрачоли и фусти има в ДАНС и МВР, особено много тулупи и тюфлеци. Искат се съкращения поне 30 % и много пресяване за да остане нещо читаво и извън шуробаджанашката мафия.

    17:10 15.05.2026

  • 25 Нострадамус

    27 0 Отговор
    Закриване и преосноваване

    17:12 15.05.2026

  • 26 Хехе

    23 3 Отговор

    До коментар #21 от "Реалист":

    Като те чета, май много си крал 30 годиин, много си бил одоволен, а сега вече недоволен, че кранчето ти е счупено. Ругай, това ти остава и това ти е много, дебела гушо.

    Коментиран от #53

    17:13 15.05.2026

  • 27 Факт

    4 22 Отговор
    КГБ сменя пешките си,че много взеха да бият на очи

    17:13 15.05.2026

  • 28 Фактолог

    22 5 Отговор
    Имаме добър пример и много добър премиер!
    Ще стане като е Грузия и съвсем правилно.

    За един ден всички главни полицаи, съдии, прокурори и шофове на служби бяха изчистени от новото правителство на Грузия.
    Маймуните скачаха по площадите но правителството беше безапелационно.

    От тогава Грузия е най-бързо развиващата се държава в Европа. Миналата година 7 % ръст.

    17:15 15.05.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 7 Отговор
    ЗА 7 ДНИ ГЕНЕРАЛ РУМЕН ВОЙВОДА
    НАПРАВИ ПОВЕЧЕ ОТ
    ВСИЧКИ ПРАВИТЕЛСТВА ЗА 30 ГОДИНИ
    .......
    АКО ПРОДЪЛЖИ ТАКА , НАРОДА ЩЕ МУ НАПИШЕ ПЕСЕН КАТО ЗА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДАТА:)

    Коментиран от #32

    17:15 15.05.2026

  • 30 Голия

    3 22 Отговор
    руснаците диктуват - балъка изпълнява

    17:17 15.05.2026

  • 31 Службата с най-много директори

    22 4 Отговор
    Лапачи на огромни заплати без никаква файда за народа

    17:18 15.05.2026

  • 32 ка пу та

    2 10 Отговор

    До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    глу па ко не сравнявай лай но то с торта

    17:18 15.05.2026

  • 33 Дано

    1 7 Отговор

    До коментар #21 от "Реалист":

    Фатмака да ти гонаш ляка

    Коментиран от #55

    17:19 15.05.2026

  • 34 Безпристрастен

    22 0 Отговор
    Мощна служба за сигурност България има до 1989 г.Но тогава,хората дори не познаваха ,редовите служители,че работят в тази област.За ефективната им работа- специално " Втори отдел - контраразузнаване" , го отчита самият посланик на САЩ,в България,в онези години.След 10 Ноември,в интервю с него,една надъхана мисирка,започва да плюе по ДС, ,изкарва ги,едва ли не трето качество.Той и отговори: Моля ви,те( Държавна сигурност) може да са били репресивен орган,но като служба и възможности, са в челната петица на света.Тук ,ние просто не можехме спокойно да работим.Имахме усещането,че сме оса под стъклен похлупак.Знаеха и засичаха всяка наша стъпка"

    17:20 15.05.2026

  • 35 9689

    17 0 Отговор
    Трябва тотална чистка,каго чурва са.

    17:20 15.05.2026

  • 36 Всички слуги !!!

    24 0 Отговор
    На двете прасета трябва да бъдат премахнати от службите по възможно най-бързият начин !Защото тяхното оставане само ще саботира възстановяването на държавата !!!

    Коментиран от #51

    17:22 15.05.2026

  • 37 На мястото на изчистените....

    5 14 Отговор
    Идват изчистените преди това, които пък са били изчистени от тези дето са били преди тези които чистят сега...При територии с работническо-селски елит е така...

    17:23 15.05.2026

  • 38 Дзак

    2 9 Отговор
    Това нормалния гражданин какво го интересува?

    Коментиран от #41, #54

    17:26 15.05.2026

  • 39 Шиши

    2 13 Отговор
    Когато съм чистил ДАНС вие сте ходили на сладкарница с мама.

    17:28 15.05.2026

  • 40 Пловдив

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Няма какво да гръмне, не разбра ли? Затвориха блоковете.

    Коментиран от #45

    17:28 15.05.2026

  • 41 Партократи

    16 2 Отговор

    До коментар #38 от "Дзак":

    Важно е че взимат заплата над 4000€ а някои и 1700€ пенсия, незаменими били, ама народа какво го топли това освен че държавата тегли огромни кредити за да им плаща ненужно високите заплати

    Коментиран от #52

    17:30 15.05.2026

  • 42 БеГемот

    16 4 Отговор
    Цялото МВР трябва да се закрие и да се прави на ново...

    Коментиран от #56

    17:30 15.05.2026

  • 43 Последен шанс

    9 0 Отговор
    Който получава пари от ружа Игнатова да отиде и да остави показания на ГМ Димитров

    17:32 15.05.2026

  • 44 Коментар

    13 0 Отговор
    Делта гард са убийци и трябва да се разследва кой им е позволил упражняване "на дейността"

    17:33 15.05.2026

  • 45 тиририрам

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Пловдив":

    Затворете го и този, че не е добре!

    17:37 15.05.2026

  • 46 МВР служител

    12 0 Отговор
    Делото за упражняване на непозволена превишена власт от Борисов и Пеевски и нехайство на институциите ще засегне сериозно някои служители на ДАНС, които сега ще разберат колко тежи България, която смятаха за лека докато обслужваха шайката

    17:37 15.05.2026

  • 47 Тити

    10 3 Отговор
    Вместо чистка ДАНС трябва се закрие.

    Коментиран от #59

    17:38 15.05.2026

  • 48 Очаквано

    2 8 Отговор
    Аха чистят и сменят по поръчка на Копринков.Човещки ресурси ,финансова сигурност и контрабанда все любимите отдели на началника на началника си.Сега ще видите борба с контрабандата и пране на пари друг път.Сложиха и свързан с албанската мафия за шеф, за потрес на международните партньори.Вече на ачик ,щото имали власт .Понеже дансажиите под натиск помогнаха за изборите вече не им трябват.

    17:44 15.05.2026

  • 49 "логичното е"

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Че служебните назначиха в МВР единствено хора по списък от Копринков ,дори министъра не ги познаваше ,така че "точния " се прави на гламав .Може да провери единствено дали изпълняват корупционните схеми.

    17:47 15.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ако разчистят слугите, какво ще остане

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Всички слуги !!!":

    Всички слуги !!!
    50ОТГОВОР
    На двете прасета трябва да бъдат премахнати от службите по възможно най-бързият начин !
    -;-
    Какво разчистване- ще извадят некои и поредните проверени другари ще отидат на подходящото място!

    Каква държава и каква сигурност!

    17:50 15.05.2026

  • 52 Не незаменими, а необходими са били

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Партократи":

    Партократи
    30ОТГОВОР
    До коментар 38 от "Дзак":

    Важно е че взимат заплата над 4000€ а някои и 1700€ пенсия, незаменими били,
    -;-
    Имало било дефицит, пък инфлация, пък трябвало реформи, ...
    Ако се провери какви заплати и пенции се взимат от синекурните служби, ще ни стане ясно каква далавера е!

    17:53 15.05.2026

  • 53 Реалист

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Хехе":

    Аз тебе като те гледам, ти при всяка власт ще си лузър, защо ти липсва капацитет за да успееш. Не ти е виновна на теб държавата, потъси вината в себе си...не се надявай Фатмака да ти напълни гушата, само защото си загладнял.

    17:53 15.05.2026

  • 54 Гоя

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дзак":

    Трябва да се изтъкне значението на Евроком като източник на информация. А може и да са дегизирани под прикритие.

    Коментиран от #64

    17:54 15.05.2026

  • 55 Реалист

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Дано":

    Фатмака ще го нашляка на всичките ни, не само на мен...да си знаеш.

    Коментиран от #57

    17:54 15.05.2026

  • 56 Ние немаме хора за бране краставици

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "БеГемот":

    БеГемот:
    Цялото МВР трябва да се закрие и да се прави на ново...
    -;-
    А от къде да съберем хора за МВР.-то и МНО-то!

    17:54 15.05.2026

  • 57 Решетников е прозрял кого да хареса

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Реалист":

    Реалист
    00ОТГОВОР
    До коментар 33 от "Дано":

    Фатмака ще го нашляка на всичките ни, не само на мен...да си знаеш.
    -;-
    Ще се чудим след години какъв леше Ламата и каква стана с Боташа!
    А Свинята е универсална- заедно с Боташа става модела Радеевски!

    17:56 15.05.2026

  • 58 Вервайте си!

    2 6 Отговор
    Ще си разменят местата само!

    17:56 15.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Иван

    3 2 Отговор
    Чистят хората. Измили са коридовите и тоалетните.

    18:29 15.05.2026

  • 61 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Така е.Изчегъртване.Но теб какво те брига?Ти пак ще продължиш да цакаш>Само ,че в друг джоб.Разлика за редовия чиляк няма.Пренасочване на потоцитесе нарича това.Но ти няма от къде да го знаеш това.Защото си от клакьорите,които след 5 месеца ще ревът ,че пак са ги пратили за зелен хайвер.

    18:52 15.05.2026

  • 62 факт

    5 0 Отговор
    мвр не е само полиция, има хиляди други служители за чистене от ,,сисстемата,,..

    18:53 15.05.2026

  • 63 медко

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ Е":

    тоя папата на мен какъв ми е

    18:56 15.05.2026

  • 64 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гоя":

    Имат връзки с мутрата!

    19:16 15.05.2026

  • 65 Факт

    3 1 Отговор
    Енергетиката на всяка цена

    Коментиран от #66

    19:32 15.05.2026

  • 66 Гоя

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Факт":

    Всички, с които е в комбина са нелоялни, корумпирани и порочни!

    Коментиран от #67

    19:41 15.05.2026

  • 67 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Гоя":

    Служебни лица, свързани лица, откровено корумпирани, злоупотребяващи!

    20:13 15.05.2026

  • 68 Айде, дано

    2 0 Отговор
    Да излезе истината за петрохан и да има справедливост

    20:24 15.05.2026

  • 69 цените двойно

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "статистик":

    заплатите половина...булгериан бушменс...

    20:41 15.05.2026

  • 70 Очаква не

    0 1 Отговор
    Руски шпиони има ли в ДАНС??????!!!!!

    Коментиран от #72, #73

    21:28 15.05.2026

  • 71 Неподписан

    0 0 Отговор
    Само глупаци(виж значението на думата) вярват че дядо Мраз обикаля всички къщи за нощ...

    22:22 15.05.2026

  • 72 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Очаква не":

    Александрина Димитрова Георгиева(дъщеря на директора на ДАНС) назначена в БНБ без висше образование,руски шпионин ли е според теб...

    22:25 15.05.2026

  • 73 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Очаква не":

    Колко такива примери искаш да ти посоча?

    22:26 15.05.2026

