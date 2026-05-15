Започна чистка в ДАНС. Това е първата служба, която е подложена на прицел след смяната на властта. Точно в 16:59 ч. в четвъртък е бил сменен директорът на дирекция „Човешки ресурси“. Това научи „Евроком“ от свои източници в контраразузнаването.

Била е поставена задача през следващите няколко дни метлата да заиграе във всички останали отдели. Приоритет за промяна са две основни звена – дирекция „Финансова сигурност“, към която спада и контролът върху контрабандата и работата в митниците, както и дирекция „Стратегически ресурси и обекти“. Към нея спада наблюдението върху енергетиката, земеделието, здравеопазването и други сфери от обществения живот. Не е изключено по същата схема днес, в петък, точно в 16:59 ч. заповеди за махане и нови преназначения да бъдат връчени на хората от управлението. На практика те ще научат за рокадата едва в понеделник, когато отиват на работа. Това обясниха източниците ни.

Днес в пленарна зала вътрешният министър Иван Демерджиев не изключи промени и в подопечното му ведомство. Закани се обаче, че това ще стане, след като посети областните дирекции и се запознае лично с резултатите и техните слабости.