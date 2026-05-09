Новини
България »
"Възраждане" ще предложи 8% ДДС за горивата

"Възраждане" ще предложи 8% ДДС за горивата

9 Май, 2026 05:53, обновена 9 Май, 2026 04:59 732 16

  • петър петров-
  • възраждане-
  • депутат

Имаше огромно преразпределение на протестния вот, заяви депутатът Петър Петров

"Възраждане" ще предложи 8% ДДС за горивата - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Имаше огромно преразпределение на протестния вот, който винаги е гласувал последните 5-6 години анти-ГЕРБ и анти-ДПС, коментира Петър Петров от партия "Възраждане".

При положение, че имаше политически играч, който бе представен още преди преизборната кампания за предизвестен победител, считам за съвсем нормално огромен брой избиратели да се насочат към него и по този начн да гласуват против статуквото, каза Петров.

Според него резултатът на партията показва, че имат последователи, които гласуват "не защото са нещо ново на политическата сцена, а защото са последователни и отстояват своите позиции".

"Ние от "Възраждане" предупреждаваме, че картата на света се променя. Силите в света и центровете се променят и това става не само по пътя на дипломацията, а и на силата. Но България трябва дада бъде суверенна държава, да взима сама своите решения, както и да има балансирани отношения с всички световни кръгове на влияние", заяви Петров.

Петър Петров заяви, че от партията ще внесат в парламента предложение за намаляване на ДДС на горивата на 8%.

"В тази извънредна ситуация, където цените от 1 януари скочиха заради въвеждането на еврото, наистина имаме нужда да внасяме или директно договаряме евтини горива. И освен това, от "Възраждане" ще предложим, така както вече Полша от над един месец прилага по-ниска ставка, 8% върху горивата. Така и ние ще внесем още в понеделник предложение към закона за ДДС за намаляне на ставката на ДДС, за да имаме по-евтини горива за крайните потребители на безиностанците.", продължи депутатът.

Петров отново повтори, че страната ни трябва да започне да внася директно руски нефт и да поиска да изключение от забраните, които са наложени от Европейския Союз. От партията ще настояват и за въвеждане на отчетност на кабинета, който на всеки 6 месеца да дава информация какво струват на страната забраните и ограниченията. За да знаят българските граждани, колко точно плащат за тези ограничения и санкции срещу Русия, да нямаме по-евтин внос на горива, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е нема що

    11 1 Отговор
    да не би да паднат цените на колонките ли? Най-вероятно да ги увеличат още, що ли, щото контролния орган го няма, контролния орган просто да си свърши работата а не да мислите глупости как да пълните гушите с ниско ДДС на зетьовете ви с бензиностанциите...

    Коментиран от #8

    05:10 09.05.2026

  • 2 Хм...

    10 2 Отговор
    Пълни глупости! Да увеличим още дефицита и да теглим заеми ли?

    05:11 09.05.2026

  • 3 хихихи

    13 3 Отговор
    Тръгнал палечко да дава акъл на Слона.....ако умеехте в политиката сега вие щяхте да сте първа политическа сила .

    05:12 09.05.2026

  • 4 БайБоцимир

    6 7 Отговор
    "Но България трябва дада бъде суверенна държава, да взима сама своите решения..."
    По указания от расия ли?

    05:34 09.05.2026

  • 5 Хак

    3 2 Отговор
    да Ви е леврото !

    05:42 09.05.2026

  • 6 От тази

    8 3 Отговор
    кибритена партийка очаквайте само популизъм от тук на татък ! Ще се хвърля в жалки опити за повишение на процента!

    05:52 09.05.2026

  • 7 оня с коня

    5 5 Отговор
    След като сме в ЕС и НАТО,следва стриктно да спазваме И Задълженията си.На практика Възраждане с предложението си за Суверенитет т.е. да правим каквото си искаме предлага да напуснем и двата съюза защото ако не го направим,те ще ни изгонят чрез "замразяване" на Членството и отнемане на всички Привилегии които ползваме.И така- закъде сме без ЕС?Ами 70% от Търговията ни е с тях и ако напуснем,стоките ни стават Непродаваеми в Европа поради митата които ще ни бъдат наложени.Естествено Българи няма да могат да работят в ЕС,а пребиваващите в момента там ще бъдат експулсирани щото ще бъде въведен Визов режим.Ще ходят Софиянци в гърция като "У дома си"?Ще получаваме Ежегодно милиарди Евросубсидии?Ако пък напуснем НАТО...МОМЕНТАЛНО на мястото на Амер. Бази у нас ще се появят Руски,което предполага и насочване на ракетите на Съседните държави към нас,т.е. ставаме Натовска мишена.А влезе ли тоя път русия в БГ,никога повече няма да излезе!ще отделяме по 3% от БВП за въоръжаване както сега?14% БЯХМЕ ДЛЪЖНИ да заделяме при Соца по заповед на русия за да издържаме непосилно голямата си армия,която пък бе на пълно Руско подчинение ей-така - напълно безплатно ...поради което и на 2 пъти фалирахме.Извод:Тая партия именуваща се Възраждане" НЯМА МЯДТО в Парламента ни!

    Коментиран от #9

    06:01 09.05.2026

  • 8 Ужас

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Е нема що":

    Поне се вижда колко икономически неграмотни са тези...при такъв дефицит да губиш от това огромно перо е топ необосновано, предвид че просто има картел...

    06:19 09.05.2026

  • 9 Тогава

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    да се наведем и се хванем за палците !

    06:20 09.05.2026

  • 10 ннннннннн

    3 2 Отговор
    "Израждане" само си мечтае.

    06:30 09.05.2026

  • 11 Все тая

    4 2 Отговор
    Слагайте прогресивни данъци.Колкото по големи маржовете повече до ги дерат. Българските фирмаджии са алчни. Докато не се обезмисли поскъпването няма отърване☝🏽

    06:31 09.05.2026

  • 12 дядото

    3 0 Отговор
    богат се става по три начина - по наследство,със зестра и по престъпен начин.апелирам - да се отпочнат проверки на забогателите след 10.11.1989 г. и при констатирани престъпления- конфискация

    06:38 09.05.2026

  • 13 Т.КОЛЕВ

    1 1 Отговор
    НЕЩО ЗА СКРАБ НЯМА ЛИ ? НЯКОЯ РАКЕТНА УСТАНОВКА НАПРИМЕР КАТО НАРЯЗАНИТЕ СС 23 С БОЙНА ДИСТАНЦИЯ 500-700 км. И някой ТАНК повепето от българските военни са за ЗАТВОРА Белене.
    Може и на каменотрошачката ръчно.
    СЕГА И войниците биле платени на ДАНАКОЗАПЛАТИ!? После и млади с големи ПЕНСИЙ на яслата от до. Пълна живото издръжка .НА ГЪРБА НА МИЖЕВАТА ОГАСВАША РЕАЛНА ИКОНОМИКА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.
    Турците.рано.или късно ще превземат с лекота умираща България заради тия бг политици.

    06:54 09.05.2026

  • 14 Майора

    2 0 Отговор
    Ало Петров , стига с тази любов към Русия! На времето може би не помниш получавахме най скъпият нефт и газ оттам , сега е с 15% по скъп!

    07:03 09.05.2026

  • 15 Анинимен

    0 0 Отговор
    На луд кон дълго въже

    07:06 09.05.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор
    Радев да прецени. Лукойл е перфектен монополист. Има добив и рафиниране. Просто да го оставят да използва свои източници като контролират цените в бензиностанциите.

    07:07 09.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове