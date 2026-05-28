Петър Петров за незаконния "град" край Варна: Не е само строителството, вероятно и пари перат

28 Май, 2026 20:10 1 137 24

Използвани са „документи с невярно съдържание“, които са позволили сделки и последващо строителство, коментира още депутатът от "Възраждане"

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Петър Петров от „Възраждане“ коментира в ефира на bTV случая с т.нар. незаконен „град“ край Варна и действията на институциите по подадените сигнали за него.

Той обясни, че „най-краткият разказ е в едно изречение - завладяната държава“, като допълни, че според него става дума за държава, в която „нито на местно ниво, нито на държавно ниво контролните органи очевидно с години не изпълняват задълженията си“.

По думите му, въпреки многократни сигнали „включително и от нас от „Възраждане“, подадени още през есента на миналата година чрез депутата Коста Стоянов до ДАНС, главния прокурор, ДНСК и МРРБ, дълго време не е последвала реакция. Той заяви: „Беше тишина до миналия четвъртък, когато Коста Стоянов проведе среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев“.

Петров твърди, че става дума за много по-широк проблем от незаконното строителство: „Считаме, че дейността е изключително по-мащабна, не се ограничава единствено в незаконно строителство, вероятно и в пране на пари, и в други дейности“.

По негови думи са използвани „документи с невярно съдържание“, които са позволили сделки и последващо строителство. Той коментира и възможните последици: „очевидно не е могла да е на лице“, като говори за процедура по търпимост и последващи опити за узаконяване.

На въпрос какво трябва да последва, Петров изрази съмнение, че ще има бързи действия по събаряне на незаконните обекти: „Силно се съмнявам“. Той заяви, че държавните контролни органи действат бавно и посочи, че „законът казва, че тези строежи, които са незаконни, подлежат на събаряне“.

Според него проблемът се задълбочава от институционално бездействие и зависимост: „Проблемът е именно завладяната държава, която не може с магическа пръчка или с едно щракване да бъде освободена от статуквото“. Той допълни, че процесът не може да се реши за кратко време и изрази опасение, че „след една или две години ние ще водим разговор защо все още не са разрушени“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    16 7 Отговор
    след продължително лобиране в бг парламент, градовете от Варна до Провадия, Айтос, Поморие и Бяла (3000 кв км), и тяхната водна територия (900 кв км) стават част от нововъзниквалата край местността Баба Алено украинска дьржава - Нова Украйна

    до месец се очаква посещение от председателя на европейската комисия и официално признаване от брюксел на автономията на Нова Украйна със столица Нова Одеса (бившата варна)

    до края на годината се очаква смяна на имената на местното население с украински. например Александър става Олександър, Владимир на Володимир и т.н

    Коментиран от #2, #19

    20:10 28.05.2026

  • 2 Малеееее

    10 12 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Чакам с нетърпение, Костя или Цочовците му да изрекат поне една думичка срещу Тиквата Борисов и Пеевски. Да, ама не. Дебелите са в основата на тази далавера.

    Коментиран от #11

    20:16 28.05.2026

  • 3 Сериозно ,

    5 0 Отговор
    ли ? Само те ?! Където погледнеш !

    20:17 28.05.2026

  • 4 Анонимен

    18 0 Отговор
    Всички знаят че се строи от години а сега се сетиха,че било незаконно въпреки многото сигнали.

    20:18 28.05.2026

  • 5 Наката

    2 12 Отговор
    След Лъчо Мозъка,вече има пще един кандидат в Парламента - Петър Петров!

    20:20 28.05.2026

  • 6 така стоят нещата

    20 3 Отговор
    Ако не е Възраждане,всичко ще се замита под килима ! Добре,че народа подава сигнали до Възраждане единствената опозиция ,която мисли за народа на България.

    Коментиран от #10, #14

    20:20 28.05.2026

  • 7 Как пък

    14 0 Отговор
    нито един от службите не видял такова мащабно строителство и не е направил съответните проверки ?

    20:21 28.05.2026

  • 8 Българин

    17 3 Отговор
    Вън всички украинци от България! Незабавно!!!

    20:24 28.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Минувач

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "така стоят нещата":

    Само ще те допълня с още нещо - в редица общини се подават сигнали от граждани към местната структура на Възраждане, след като НИКОЙ друг не им е откликнал. Възраждане действат, задействат всичко и навсякъде, в т.ч. на местна основа, както и в НС. Често проблемът се решава. А после - на изборите местните дават само няколко гласа за Възраждане, защото .... ами не било уж имиджово, по-модерно било за Радев примерно. Това съм личен свидетел, как се случва...

    20:31 28.05.2026

  • 11 Минувач

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Малеееее":

    Възраждане толкова пъти са се изказвали срещу ГРОБ и ПееФски, че идея си нямаш. Ела на поне едно партийно събрание, за да видиш, за какво иде реч и, как се говори и мисли за тези плесени.

    Коментиран от #17

    20:33 28.05.2026

  • 12 Анонимен

    5 1 Отговор
    Костадинов не е ли от Варна

    Коментиран от #16

    20:37 28.05.2026

  • 13 ?????

    5 1 Отговор
    Ха ха.
    „Беше тишина до миналия четвъртък, когато Коста Стоянов проведе среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев“
    А сега де. Къде бил ключа от бараката за неочакваното проглеждане на варненския кмет Коцев.
    Както вече писах той изведнъж се разбърза като парле пред майка си когато се размириса далаверата.
    Преди тва даже по времето на предизборната кампания не мъцна нищо по въпроса, а уж се бореха яко с Баце и Шиши.
    Такива ми ти умни и красиви работи.

    20:38 28.05.2026

  • 14 Праят са на улави

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "така стоят нещата":

    Къде спаха възраждане до сега че не подадоха сигал ? В града се говори за строежа от две години.

    20:44 28.05.2026

  • 15 така така

    5 0 Отговор
    За да има цял незаконен град край Варна значи има поне 1 незаконен кмет. Същата работа е в Бургас с рибарското селище! Колко депутати вкараха вече тези две области. Нито един не знае за това. Не трябва ли тия особи да са се разкарвали поне малко преди да тръгнат да стават депутати?

    20:45 28.05.2026

  • 16 Aлфа Bълкът

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    От Максуда, да.

    Коментиран от #20

    20:46 28.05.2026

  • 17 Минаващ

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Минувач":

    Стойте си събранията и си мрънкайте каквото искате. Но редовите хора гледат телевизия и четат новини в сайтовете и виждат, че Костенчо и Цончовците му плюят по Румен Радев, но не и срещу дебелите престъпници, Тиквата и ПееФ.

    20:48 28.05.2026

  • 18 !!!?

    2 2 Отговор
    България на Кеша и рускоукраинската Мафия !!!?

    20:52 28.05.2026

  • 19 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Най-добрия коментар за деня. Позволих си да го цитирам!

    20:52 28.05.2026

  • 20 хмммм

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Aлфа Bълкът":

    Не е нито от Варна, нито от Максуда. Той е от Добрич. Сигурно има румънски роднини.

    20:53 28.05.2026

  • 21 Анонимен

    4 0 Отговор
    А Какво стана с Елените наводнения незаконни строежи над река

    Коментиран от #23

    20:55 28.05.2026

  • 22 вероятно

    0 0 Отговор
    вероятно може да са извънземни
    но по- вероятно е да са ... извънземни
    вероятно

    20:59 28.05.2026

  • 23 вероятно

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    държавата изплаща обезщетения на горките престъпници

    21:04 28.05.2026

  • 24 Тотално умряла

    0 0 Отговор
    територия!

    21:25 28.05.2026

