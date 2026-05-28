Петър Петров за незаконния "град" край Варна: Не е само строителството, вероятно и пари перат

Петър Петров от „Възраждане“ коментира в ефира на bTV случая с т.нар. незаконен „град“ край Варна и действията на институциите по подадените сигнали за него.

Той обясни, че „най-краткият разказ е в едно изречение - завладяната държава“, като допълни, че според него става дума за държава, в която „нито на местно ниво, нито на държавно ниво контролните органи очевидно с години не изпълняват задълженията си“.

По думите му, въпреки многократни сигнали „включително и от нас от „Възраждане“, подадени още през есента на миналата година чрез депутата Коста Стоянов до ДАНС, главния прокурор, ДНСК и МРРБ, дълго време не е последвала реакция. Той заяви: „Беше тишина до миналия четвъртък, когато Коста Стоянов проведе среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев“.

Петров твърди, че става дума за много по-широк проблем от незаконното строителство: „Считаме, че дейността е изключително по-мащабна, не се ограничава единствено в незаконно строителство, вероятно и в пране на пари, и в други дейности“.

По негови думи са използвани „документи с невярно съдържание“, които са позволили сделки и последващо строителство. Той коментира и възможните последици: „очевидно не е могла да е на лице“, като говори за процедура по търпимост и последващи опити за узаконяване.

На въпрос какво трябва да последва, Петров изрази съмнение, че ще има бързи действия по събаряне на незаконните обекти: „Силно се съмнявам“. Той заяви, че държавните контролни органи действат бавно и посочи, че „законът казва, че тези строежи, които са незаконни, подлежат на събаряне“.

Според него проблемът се задълбочава от институционално бездействие и зависимост: „Проблемът е именно завладяната държава, която не може с магическа пръчка или с едно щракване да бъде освободена от статуквото“. Той допълни, че процесът не може да се реши за кратко време и изрази опасение, че „след една или две години ние ще водим разговор защо все още не са разрушени“.