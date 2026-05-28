Петър Петров за незаконния "град" край Варна: Не е само строителството, вероятно и пари перат

Петър Петров от „Възраждане“ коментира в ефира на bTV случая с т.нар. незаконен „град“ край Варна и действията на институциите по подадените сигнали за него.
Той обясни, че „най-краткият разказ е в едно изречение - завладяната държава“, като допълни, че според него става дума за държава, в която „нито на местно ниво, нито на държавно ниво контролните органи очевидно с години не изпълняват задълженията си“.
По думите му, въпреки многократни сигнали „включително и от нас от „Възраждане“, подадени още през есента на миналата година чрез депутата Коста Стоянов до ДАНС, главния прокурор, ДНСК и МРРБ, дълго време не е последвала реакция. Той заяви: „Беше тишина до миналия четвъртък, когато Коста Стоянов проведе среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев“.
Петров твърди, че става дума за много по-широк проблем от незаконното строителство: „Считаме, че дейността е изключително по-мащабна, не се ограничава единствено в незаконно строителство, вероятно и в пране на пари, и в други дейности“.
По негови думи са използвани „документи с невярно съдържание“, които са позволили сделки и последващо строителство. Той коментира и възможните последици: „очевидно не е могла да е на лице“, като говори за процедура по търпимост и последващи опити за узаконяване.
На въпрос какво трябва да последва, Петров изрази съмнение, че ще има бързи действия по събаряне на незаконните обекти: „Силно се съмнявам“. Той заяви, че държавните контролни органи действат бавно и посочи, че „законът казва, че тези строежи, които са незаконни, подлежат на събаряне“.
Според него проблемът се задълбочава от институционално бездействие и зависимост: „Проблемът е именно завладяната държава, която не може с магическа пръчка или с едно щракване да бъде освободена от статуквото“. Той допълни, че процесът не може да се реши за кратко време и изрази опасение, че „след една или две години ние ще водим разговор защо все още не са разрушени“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
до месец се очаква посещение от председателя на европейската комисия и официално признаване от брюксел на автономията на Нова Украйна със столица Нова Одеса (бившата варна)
до края на годината се очаква смяна на имената на местното население с украински. например Александър става Олександър, Владимир на Володимир и т.н
20:10 28.05.2026
2 Малеееее
До коментар #1 от "1488":Чакам с нетърпение, Костя или Цочовците му да изрекат поне една думичка срещу Тиквата Борисов и Пеевски. Да, ама не. Дебелите са в основата на тази далавера.
20:16 28.05.2026
5 Наката
20:20 28.05.2026
6 така стоят нещата
20:20 28.05.2026
20:24 28.05.2026
10 Минувач
До коментар #6 от "така стоят нещата":Само ще те допълня с още нещо - в редица общини се подават сигнали от граждани към местната структура на Възраждане, след като НИКОЙ друг не им е откликнал. Възраждане действат, задействат всичко и навсякъде, в т.ч. на местна основа, както и в НС. Често проблемът се решава. А после - на изборите местните дават само няколко гласа за Възраждане, защото .... ами не било уж имиджово, по-модерно било за Радев примерно. Това съм личен свидетел, как се случва...
20:31 28.05.2026
11 Минувач
До коментар #2 от "Малеееее":Възраждане толкова пъти са се изказвали срещу ГРОБ и ПееФски, че идея си нямаш. Ела на поне едно партийно събрание, за да видиш, за какво иде реч и, как се говори и мисли за тези плесени.
20:33 28.05.2026
20:37 28.05.2026
„Беше тишина до миналия четвъртък, когато Коста Стоянов проведе среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев“
А сега де. Къде бил ключа от бараката за неочакваното проглеждане на варненския кмет Коцев.
Както вече писах той изведнъж се разбърза като парле пред майка си когато се размириса далаверата.
Преди тва даже по времето на предизборната кампания не мъцна нищо по въпроса, а уж се бореха яко с Баце и Шиши.
Такива ми ти умни и красиви работи.
20:38 28.05.2026
14 Праят са на улави
До коментар #6 от "така стоят нещата":Къде спаха възраждане до сега че не подадоха сигал ? В града се говори за строежа от две години.
20:44 28.05.2026
16 Aлфа Bълкът
До коментар #12 от "Анонимен":От Максуда, да.
20:46 28.05.2026
17 Минаващ
До коментар #11 от "Минувач":Стойте си събранията и си мрънкайте каквото искате. Но редовите хора гледат телевизия и четат новини в сайтовете и виждат, че Костенчо и Цончовците му плюят по Румен Радев, но не и срещу дебелите престъпници, Тиквата и ПееФ.
20:48 28.05.2026
До коментар #1 от "1488":Най-добрия коментар за деня. Позволих си да го цитирам!
20:52 28.05.2026
До коментар #16 от "Aлфа Bълкът":Не е нито от Варна, нито от Максуда. Той е от Добрич. Сигурно има румънски роднини.
20:53 28.05.2026
20:55 28.05.2026
но по- вероятно е да са ... извънземни
20:59 28.05.2026
До коментар #21 от "Анонимен":държавата изплаща обезщетения на горките престъпници
21:04 28.05.2026
