Полицията в Перник издирва 71-годишен мъж (СНИМКА)

Мъж на 71 години от Перник е обявен за издирване от Второ районно управление в града по молба на негови близки. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Издирваният е Антон Иванов Казанджиев, който е в неизвестност от 5:30 часа вчера, когато е напуснал дома си в областния град.
По информация на полицията мъжът е висок около 170 см, с кафяви очи, без коса и с нормално телосложение.
По данни на негови близки той страда от деменция и е дезориентиран за време и място. При напускането на дома си е бил облечен в черен анцуг.
От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението му, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.
