Румен Радев на първото заседание на новия МС: Предстоят неотложни действия, които изискват усилия от всички министри

8 Май, 2026 16:25 1 101 27

"Ние се ангажирахме с програма за разграждане на олигархичния модел, а това означава много неща. Това означава енергично и решително управление, което да бъде двигател на борбата с корупцията. Разбира се, тази борба не може да бъде успешна без последователни действия и ясна политическа воля", заяви министър-председателят 

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Започваме първото оперативно заседание на Министерския съвет. Ясни са предизвикателствата пред нас, както и основните приоритети. С тези думи премиерът Румен Радев откри първото заседание на новия Министерски съвет, съобщават от Нова телевизия.
По думите му пред новия кабинет предстоят неотложни действия, които изискват усилия от всички министри. "Трябва да направим всичко възможно, за да пречупим тенденцията на растящите цени, особено при хранителните стоки от първа необходимост. Предстои и изключително много работа по бюджета. Също така трябва да спасим плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Не става дума само за спасяване на плащанията, а и за извършване на реалните реформи, заложени в този план", подчерта той.

И напомни, че предстои и избор на нов Висш съдебен съвет, където "имаме много важна роля с внасянето на нашия законопроект за промени в Закона за съдебната власт". "Но това не са единствените приоритети и неотложни действия. Ние се ангажирахме с програма за разграждане на олигархичния модел, а това означава много неща. Това означава енергично и решително управление, което да бъде двигател на борбата с корупцията. Разбира се, тази борба не може да бъде успешна без последователни действия и ясна политическа воля", заяви Радев.

Според него в борбата с корупцията е необходима решителна и независима Прокуратура. Радев беше категоричен, че кабинетът ще прави всичко възможно, за да пресича и разследва корупционни престъпления и законови нарушения, както и да събира годни за съда доказателства. "Това ще върви паралелно с нашите усилия, съвместно с Народното събрание, за избор на нов, независим и легитимен главен прокурор", изтъкна премиерът.

Министър-председателят припомни и ангажимента си да работим за промяна на бизнес средата в България - за привличане на повече инвестиции, за повече дигитализация и по-голям брой електронни услуги, както и за намаляване на регулациите. "Сега е необходим ясен план и категорични действия за това как точно ще изпълним обещаното", заяви Радев.

Той припомни и обещанието си и за повече сигурност на българските граждани. "Това означава да направим всичко възможно за ускоряване на модернизацията на българската армия, за решаване на големия проблем с недостига на личен състав, както и МВР да се съсредоточи върху най-важните си дейности - борбата срещу престъпността, катастрофите по пътищата и корупционните престъпления. Не случайно подчертах пред парламента и проблема с наркоразпространението сред младите хора, което е заплаха за националната ни сигурност", допълни Радев.

По думите му правосъдната реформа не се изчерпва със смяната на главния прокурор. "Очаквам поетапно да внесем нашите предложения, които са резултат от цялостната ни визия за съдебна реформа, те да бъдат приети в парламента, да се превърнат в закони, а законите - в действия, така че да видим повече справедливост и по-бързо, по-достъпно и по-справедливо правораздаване в България".

По отношение на външната ни политика той изтъкна, че тя трябва да "гарантира нашия суверенитет, повече конструктивност и отстояване на българските интереси в съюзите, в които членуваме".

"Многобройни са проблемите пред българското образование и очакваме те да бъдат решени така, че да повишим функционалната грамотност на нашите деца и тяхната готовност за реалния живот и професиите на бъдещето", призова премиерът.

И беше категоричен, че Националната детска болница е национален приоритет. "Трябва да се пресекат злоупотребите в Здравната каса. Необходима е и трансформация на модела на българското здравеопазване", посочи той.

Според Радев трябва да имаме повече свързаност и да мобилизираме не само публичния, но и частния ресурс, така че да изграждаме инфраструктура ускорено там, където държавата няма достатъчно средства, чрез публично-частни партньорства. А енергетиката трябва да работи така, че да гарантира максимално оползотворяване на нашите ресурси, за да имаме повече автономност, сигурност, надеждност и поносими сметки за електричество - както за бизнеса, така и за българските граждани.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак лъжи

    23 6 Отговор
    Никаква борба с олигархията няма да има.

    Коментиран от #3

    16:28 08.05.2026

  • 2 Лъже кayнa

    22 7 Отговор
    Kayна е патерица на тиквата и свинята. Оставка и арест.

    16:29 08.05.2026

  • 3 Факт

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пак лъжи":

    Чорап фатмак измами наивните бедняци и голтаци😂

    16:31 08.05.2026

  • 4 Айде

    22 2 Отговор
    въвеждайте по-бързо цифровото €, тоталното следене и пълния контрол над стадото и да се приключва, че ми писна от €интеграциите ви!

    16:32 08.05.2026

  • 5 Дориана

    5 19 Отговор
    Румен Радев сега ще им покаже нагледно как се работи . Започна с Новото Служебно правителство на Гюров и ще продължи по същия начин за ужас на Борисов и Пеевски. Ще наблюдаваме дали ДБ и Продължаваме промяната ще се издънят, ще се държат ли в Парламента като деца на които са откраднали играчката или ще се стегнат и ще започнат да работят за народа. В противен случай са в позиция на Свободно падане.

    Коментиран от #8

    16:32 08.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Вместо нов заем да конфискуват всички пари и имоти на олигарсите.

    Коментиран от #9, #11

    16:33 08.05.2026

  • 7 Даа...

    17 1 Отговор
    Готово! Избран е премиерът на дураците!
    От днес популизмът, с който спечели изборите, започва да работи срещу него. Стартира обратното броене.

    Коментиран от #16

    16:36 08.05.2026

  • 8 Уточнение

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Да, Радев ще ни покаже страшна работа... С министър Абровски, който е човек на Таки.

    16:37 08.05.2026

  • 9 Стига писа детските си мечти

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Борбата ще е с простия народ. и това е началото на края му. По план тая територия тряба да е приключена и обезбългарена до 30-та година.

    16:37 08.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    До сега не съм чул и дума как ще ги направят тия неща!

    "Сега е необходим ясен план и категорични действия за това как точно ще изпълним обещаното"
    ДЕМЕК ТЕ ОЩЕ НЯМАТ ПЛАН?! Демек обещахме, сега ще го мислим?!

    Нека съм лош пророк, но промяна няма да има!
    ПВУ ще закопае икономиката още повече, а малцина ще облажат от евромилиардите.
    Борбата на полицията ще е още повече милиционерщина по пътищата и не само.
    Регулациите ще се увеличават, защото ние имаме сравнително ниско ниво спрямо повечето европейски членки
    Кучетата полаяха малко - кервана направи избори и продължи!

    Коментиран от #12

    16:37 08.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Абе те поне да кажат кои са тия олигарси - всички говорят за някакви олигарси, ама те са кат извънземните, само няколко пияндета са ги виждали. Макар и едно кратко списъче, ама да видим с кои олигарси ще се борим, че да може и ние да изръкопляскаме

    Коментиран от #14

    16:39 08.05.2026

  • 12 Няма и да чуеш как да стане

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Щото нямат за псотавена задача да правят това. Празните им фалшиви обещания и лъжите им са само за успокоение на дeбилния дoбитък.

    Коментиран от #15

    16:40 08.05.2026

  • 13 Сояджия за бой се стяга

    2 12 Отговор
    мята крафт биричка на рамо, сбогом кето хляб, сбогом вегани, за украйна аз ще мра.

    16:43 08.05.2026

  • 14 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    В понеделник Росен Миленов ще внесе при Радев списък с 15 000 олигарси които трябва да се арестуват и да им се конфискуват всички пари и имоти.

    Коментиран от #17, #18

    16:44 08.05.2026

  • 15 лама Иво Калушев/експерт по прерожденци/

    3 12 Отговор

    До коментар #12 от "Няма и да чуеш как да стане":

    Усещам, че си гласувал за ППЛГДБ

    Коментиран от #19

    16:45 08.05.2026

  • 16 Стенли

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Даа...":

    Абе щом такъв индивид като Бойко който почти дванадесет години беше начело на държавата вече нищо не може да ни учуди

    16:45 08.05.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Ше има ли залагания за колко време списъка ще се загуби :D

    16:46 08.05.2026

  • 18 В понеделник

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    в най-добрия случай списъкът му на Росен отива директно в кръглата папка. Ако изобщо го допуснат да внася каквото и да било.

    16:46 08.05.2026

  • 19 не радвеистче прецакано

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "лама Иво Калушев/експерт по прерожденци/":

    не позна! изобщо не участвам в иамамние ви избори още миналия век

    16:47 08.05.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    2 неща:
    1во Абе някой знае ли на Иво Христов работата ква е? Освен че сме му намерили работа?

    2ро От 2-3 месеца се готвят за това заседание - що не започна с "ти правиш това и това", "ти правиш това и това"! Конкретно, целенасочено, реално, а не глупави общи приказки за пред медиите?

    16:49 08.05.2026

  • 21 Ти да видиш

    8 0 Отговор
    Чудя се дали е възможно пРезидентът-премиер да събуе популистичните обувки и да обуе работни такива?

    Коментиран от #23

    16:51 08.05.2026

  • 22 Тоя

    8 0 Отговор
    пое щафетата от ББ. Денонощно ще ни проглушават до втръсване. Ще започнат да съобщават кога отива и по каква нужда, изпуска ли газове и с аромат на какво. Във всичко се окакваме

    16:52 08.05.2026

  • 23 Шегаджия

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ти да видиш":

    Сигурен съм, че много иска, но няма желание.

    16:53 08.05.2026

  • 24 Реалист

    0 0 Отговор
    На Радев ще му дам само един съвет ! Трябва да имаме закон за доказване на произхода на имущството, много е лесно и просто. Всичко друго е майтап , да не кажа таш ак работа. Така ще лъснат всички къщи , яхти, воаяжи и тн. Не може със заплата от 3 К евро да живееш като Шишонко. Това го може само той , един ден стар опел и 30 К , на другия ден 90 м чисти изпрани пари. Не САЩ , а България е страната не неограничените възможности.

    17:14 08.05.2026

  • 25 комунист-мафиот

    0 0 Отговор
    вече 36г, от 1989г насам правя българския народ на луд,а той за благодарност ме избира на избори,УРА А А !

    17:15 08.05.2026

  • 26 ХА ХА ХА

    0 0 Отговор
    ТРЯБВАШЕ ВСИЧКИ ДА ОСТАВИШ.А НА ЖЕНА СИ ДА МАХНЕШ. СЪЖАЛЯВАМ ВЕЧЕ ЧЕ ГЛАСУВАХ ЗА ТЕБ. ВИЖ СИ САМО СПОРТНИЯ МИНИСТЪР.НЯМА ОСМИ КЛАС. ЛАРАИЛ.....

    17:18 08.05.2026

  • 27 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Абсолютно палячовци.

    17:21 08.05.2026

