Румен Радев на първото заседание на новия МС: Предстоят неотложни действия, които изискват усилия от всички министри

Започваме първото оперативно заседание на Министерския съвет. Ясни са предизвикателствата пред нас, както и основните приоритети. С тези думи премиерът Румен Радев откри първото заседание на новия Министерски съвет, съобщават от Нова телевизия.
По думите му пред новия кабинет предстоят неотложни действия, които изискват усилия от всички министри. "Трябва да направим всичко възможно, за да пречупим тенденцията на растящите цени, особено при хранителните стоки от първа необходимост. Предстои и изключително много работа по бюджета. Също така трябва да спасим плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Не става дума само за спасяване на плащанията, а и за извършване на реалните реформи, заложени в този план", подчерта той.
И напомни, че предстои и избор на нов Висш съдебен съвет, където "имаме много важна роля с внасянето на нашия законопроект за промени в Закона за съдебната власт". "Но това не са единствените приоритети и неотложни действия. Ние се ангажирахме с програма за разграждане на олигархичния модел, а това означава много неща. Това означава енергично и решително управление, което да бъде двигател на борбата с корупцията. Разбира се, тази борба не може да бъде успешна без последователни действия и ясна политическа воля", заяви Радев.
Според него в борбата с корупцията е необходима решителна и независима Прокуратура. Радев беше категоричен, че кабинетът ще прави всичко възможно, за да пресича и разследва корупционни престъпления и законови нарушения, както и да събира годни за съда доказателства. "Това ще върви паралелно с нашите усилия, съвместно с Народното събрание, за избор на нов, независим и легитимен главен прокурор", изтъкна премиерът.
Министър-председателят припомни и ангажимента си да работим за промяна на бизнес средата в България - за привличане на повече инвестиции, за повече дигитализация и по-голям брой електронни услуги, както и за намаляване на регулациите. "Сега е необходим ясен план и категорични действия за това как точно ще изпълним обещаното", заяви Радев.
Той припомни и обещанието си и за повече сигурност на българските граждани. "Това означава да направим всичко възможно за ускоряване на модернизацията на българската армия, за решаване на големия проблем с недостига на личен състав, както и МВР да се съсредоточи върху най-важните си дейности - борбата срещу престъпността, катастрофите по пътищата и корупционните престъпления. Не случайно подчертах пред парламента и проблема с наркоразпространението сред младите хора, което е заплаха за националната ни сигурност", допълни Радев.
По думите му правосъдната реформа не се изчерпва със смяната на главния прокурор. "Очаквам поетапно да внесем нашите предложения, които са резултат от цялостната ни визия за съдебна реформа, те да бъдат приети в парламента, да се превърнат в закони, а законите - в действия, така че да видим повече справедливост и по-бързо, по-достъпно и по-справедливо правораздаване в България".
По отношение на външната ни политика той изтъкна, че тя трябва да "гарантира нашия суверенитет, повече конструктивност и отстояване на българските интереси в съюзите, в които членуваме".
"Многобройни са проблемите пред българското образование и очакваме те да бъдат решени така, че да повишим функционалната грамотност на нашите деца и тяхната готовност за реалния живот и професиите на бъдещето", призова премиерът.
И беше категоричен, че Националната детска болница е национален приоритет. "Трябва да се пресекат злоупотребите в Здравната каса. Необходима е и трансформация на модела на българското здравеопазване", посочи той.
Според Радев трябва да имаме повече свързаност и да мобилизираме не само публичния, но и частния ресурс, така че да изграждаме инфраструктура ускорено там, където държавата няма достатъчно средства, чрез публично-частни партньорства. А енергетиката трябва да работи така, че да гарантира максимално оползотворяване на нашите ресурси, за да имаме повече автономност, сигурност, надеждност и поносими сметки за електричество - както за бизнеса, така и за българските граждани.
От днес популизмът, с който спечели изборите, започва да работи срещу него. Стартира обратното броене.
До коментар #5 от "Дориана":Да, Радев ще ни покаже страшна работа... С министър Абровски, който е човек на Таки.
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Борбата ще е с простия народ. и това е началото на края му.
"Сега е необходим ясен план и категорични действия за това как точно ще изпълним обещаното"
ДЕМЕК ТЕ ОЩЕ НЯМАТ ПЛАН?! Демек обещахме, сега ще го мислим?!
Нека съм лош пророк, но промяна няма да има!
ПВУ ще закопае икономиката още повече, а малцина ще облажат от евромилиардите.
Борбата на полицията ще е още повече милиционерщина по пътищата и не само.
Регулациите ще се увеличават, защото ние имаме сравнително ниско ниво спрямо повечето европейски членки
Кучетата полаяха малко - кервана направи избори и продължи!
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Абе те поне да кажат кои са тия олигарси - всички говорят за някакви олигарси, ама те са кат извънземните, само няколко пияндета са ги виждали. Макар и едно кратко списъче, ама да видим с кои олигарси ще се борим, че да може и ние да изръкопляскаме
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Щото нямат за псотавена задача да правят това. Празните им фалшиви обещания и лъжите им са само за успокоение на дeбилния дoбитък.
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":В понеделник Росен Миленов ще внесе при Радев списък с 15 000 олигарси които трябва да се арестуват и да им се конфискуват всички пари и имоти.
До коментар #12 от "Няма и да чуеш как да стане":Усещам, че си гласувал за ППЛГДБ
До коментар #7 от "Даа...":Абе щом такъв индивид като Бойко който почти дванадесет години беше начело на държавата вече нищо не може да ни учуди
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Ше има ли залагания за колко време списъка ще се загуби :D
До коментар #14 от "Последния Софиянец":в най-добрия случай списъкът му на Росен отива директно в кръглата папка. Ако изобщо го допуснат да внася каквото и да било.
До коментар #15 от "лама Иво Калушев/експерт по прерожденци/":не позна! изобщо не участвам в иамамние ви избори още миналия век
1во Абе някой знае ли на Иво Христов работата ква е? Освен че сме му намерили работа?
2ро От 2-3 месеца се готвят за това заседание - що не започна с "ти правиш това и това", "ти правиш това и това"! Конкретно, целенасочено, реално, а не глупави общи приказки за пред медиите?
До коментар #21 от "Ти да видиш":Сигурен съм, че много иска, но няма желание.
