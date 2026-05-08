Заличиха 192 пусти села от демографската карта

От Националния статистически институт (НСИ) публикуваха пълните и детайлни данни за административно-териториалното деление на страната към 31 декември 2025 година. Статистиката разкрива драстичен дисбаланс – докато шепа големи градове концентрират огромна част от населението и икономиката, стотици населени места в провинцията буквално изчезват от демографската карта на страната.
Към края на изминалата година Република България официално е разделена на 28 области и 265 общини, в които са обособени 3 041 кметства. Общият брой на населените места възлиза на 5 256, от които градовете са едва 257, а селата – 4 999.
Според данните на НСИ населението у нас се струпва изключително агресивно в едва осем общини, които преминават границата от 100 000 души. Това са Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. В тези осем административни центъра вече живее 41,4% от цялото население на България. За да обслужват огромния човешки поток, най-големите сред тях имат собствено вътрешно деление – София е разбита на 24 отделни района, Пловдив функционира с 6, а Варна – с 5 района.
На абсолютно противоположния полюс се намират 147 общини в страната, чието население е паднало под критичния минимум от 10 000 души. Макар да съставляват повече от половината общини на картата, в тях живеят едва 12,5% от българите.
Абсолютното демографско дъно се държи от кюстендилската община Трекляно, която отчита едва 495 постоянни жители. Малко над нея е видинската община Бойница със своите 694 души.
Макар община Русе категорично да запазва мястото си в елитния клуб на осемте най-големи в България, тенденциите за региона остават силно негативни. Данните показват, че общото население на областта е спаднало до 184 251 души, което представлява загуба от над 1 800 човека само в рамките на една година.
Истинският колапс обаче се случва в съседната област Велико Търново. Тя е абсолютен национален рекордьор по обезлюдяване – точно 63 села на нейна територия са напълно пусти и нямат нито един постоянен жител. Веднага след нея се нарежда Габрово с 60 "призрачни" населени места. Общо за страната селата без нито един човек вече са 192.
Докладът на НСИ обхваща и класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS), която се използва от Европейския съюз за разпределение на средства и планиране на регионалната политика.
Към края на 2025 година България е разделена на 2 макрорегиона (NUTS 1) – Северна и Източна България и Югозападна и Южна централна България. Те от своя страна се делят на 6 основни статистически района (NUTS 2), които са ключови за европейското финансиране. На най-ниското европейско ниво (NUTS 3) страната напълно припокрива своите 28 административни области, които трябва да се справят с все по-задълбочаващите се контрасти между претъпканите центрове и умиращата периферия.
Източник: www.dunavmost.com
Това на запад не са никакви медии
14:13 08.05.2026
Единев
14:14 08.05.2026
НЕма да сме живи
14:14 08.05.2026
Гост№4442
14:14 08.05.2026
Най-добре
14:15 08.05.2026
7 Газа ?
До коментар #2 от "А тъй нааааа":Чувам , че новите българи са от Непал .
14:15 08.05.2026
9 Онзи
14:18 08.05.2026
Тома
До коментар #9 от "Онзи":И ппдб-ейците!
14:20 08.05.2026
Ъхъ
До коментар #6 от "Ахааа":А-а-а, Бойко направи няколко деца, но те се изнесоха заедно с майките си от БГ.
14:21 08.05.2026
Ходи
14:21 08.05.2026
Т.КОЛЕВ
ПРЕДИ Т.ЖИВКОВ ДАВАШЕ ЗАСЕЛВАШЕ ЖИЛИЩА + ПАРИ + ЖИВОТНИ +ФОРАЖ + ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ ИЗКУПУВСНЕ СИГОРНА РАБОТА И ПРЕСПЕКТИВА . СЕГА ДЕПУТАТИТЕ ДЕПУТАТИТЕ ВЗИМАТ ОТ 5 000 И НСГОРЕ ДАНАКОЗАПЛАТИ И МНОГО НЕ ГИ.ИНТЕРЕСУВА СМЕНЯТ СЕ ВРЕМЕННО НС ПОЗИЦИЙ СА И КАТО ЗАСТЪПЯТ НА ВЛАСТ ГЛЕДАТ ПЪРВО ДА СЕ НАГУШАТ С ПАЧКИ ЕВРО ЧЕ НЕ СЕ ЗНАЕ ПОСЛЕ ДАЛИ ЩЕ СА НА ВЛАСТ ИЗБОРИ ИМА И.Т.Н. С ТОЯ ХОРА.ДЕПУТАТИ БЪЛГАРИЯ НАМАЛЯЕА ДРАСТИЧНО ФАКТ.
14:22 08.05.2026
Защо
14:24 08.05.2026
Я ДЕМОН- КРАЦИИТЕ
14:24 08.05.2026
Нормални
14:26 08.05.2026
След 30 години
14:26 08.05.2026
жалка държава
14:27 08.05.2026
ъъъъъъъъъъ
14:28 08.05.2026
Роза
До коментар #9 от "Онзи":Не са само Тиквата и Свинята виновни,обезлюдяването на бълг .села започна още по време на соца и сегашните "демократични " управници го ускориха неимоверно!Хората искат да живеят там,където има работа и могат да отглеждат децата си,а държавата какво прави,за да се развива земеделието и животновъдството?!В по-малките градове ликвидираха производствените предприятия,останаха само пенсионери на доизживяване!
14:30 08.05.2026
Бай онзи
До коментар #4 от "НЕма да сме живи":,,Те" ще я населят с ,,по-качествени " от нас!!!
14:30 08.05.2026
23 оня с коня
До коментар #3 от "Единев":АЗ СЪМ Евроатлантик и ще ти кажа че не си дорасъл да анализираш Политическата насоченост на Евроатлантизма.Колкото до глуповатите ти изцепки - така и няма да ви УВРИ Русофилския Булгур че обезлюдените села са основно ЗЕМЕД. РАЙОНИ,които съвсем нормално след навлизане на Супер Земед. техника за обработка на земята/на едно от първите места сме в Европа по Модерна техника благодарение на Европ. Субсидии/ предполага логично и НЕНУЖНОСТ на Раб. Ръка!И тук актуалният въпрос е :ДЕ СЕ ВЪДИТЕ ТАКИВА русконадупени "Пропагандатори",та да ви обработим с подходящите Инсекцитиди?:)
14:32 08.05.2026
Кочо
14:33 08.05.2026
Най-добре
14:33 08.05.2026
провинциалист
До коментар #23 от "оня с коня":Оф, махни коня от поляната и оди да пасеш трева, че за друго немаш талант!
14:37 08.05.2026
Време уно
14:38 08.05.2026
29 Бай Тодар
До коментар #16 от "Я ДЕМОН- КРАЦИИТЕ":Точно така е. Бай Тошо докара селянията по големите градове да строят заводи по съветски модел!
14:39 08.05.2026
30 Руснаците яко ни прецакаха!
И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР. България обяви фалит!
Хората започнаха да се спасяват по света!
Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!
14:40 08.05.2026
31 ,,Тенденцията" е че ,, стадото" трябва
До коментар #17 от "Нормални":Дя бъде контролирано- в по - големи Кошари и после стригано и доено ! Кой и когато си реши! Дали ще е ,, ковид" или някаква друга приумица ,, пастиря"
14:41 08.05.2026
Чиба, nocepko !
До коментар #10 от "Мнение":Ти пак ли си на смяна ма, napцал ?!
14:45 08.05.2026
33 С модернизация стоките ни можеха
До коментар #30 от "Руснаците яко ни прецакаха!":да стават и за Европа.
Но самата Европа нямаше полза от конкуренция.
Нашите политици, разбира се, помогнаха доста за закриването на цели индустрии.
14:46 08.05.2026
Софиянец
14:54 08.05.2026
хмммм
До коментар #1 от "Това на запад не са никакви медии":мръсните укри са криминогени и внасят наркоманизирани индивиди също като пр0стото им джудже.
14:56 08.05.2026
Тома
14:59 08.05.2026
Демокрацията
ФАКТ
14:59 08.05.2026
38 Така е то
До коментар #33 от "С модернизация стоките ни можеха":Закриха заводите, Избиха (и продължават)да избиват животните, пък после пари нямало! А от къде да има.....!?
15:00 08.05.2026
Кандев
15:02 08.05.2026
Ъхъ
До коментар #30 от "Руснаците яко ни прецакаха!":И холандците ни прецакаха много. У наше село всичките сливови насаждения работеха за Холандия. Тировете идваха на място и откарваха тонове сливи . И арабите ни прецакаха тоже. Пак у наше село имаше агнеугоителна ферма с 6 огромни обора. Всичките агнета заминаваха за арабския свят. Сега там няма нищо. Сливовите градини са изкоренени, оборите са сринати до основи.
15:05 08.05.2026
азз
15:13 08.05.2026
Ходи
До коментар #23 от "оня с коня":Защо не ходиш да си обясниш теротирята на Германия 84 млн държава, каот има само 3 града на 1 млн - там защо няма обезлюдяване на региони - нали искаме да станем като неците - пак доказахте, че мисловните ви дейности са под дъното на Мариснската падина ?
15:28 08.05.2026
оня с коня
До коментар #42 от "азз":Хора различни - за теб е важно че има банани,за мен пъ че си реституирахме обширните Земи в добруджа,които снасят Рента като Златна кокошка.Аре "Бон Апетит" при ручането на бананите:)
15:30 08.05.2026
Моарейн
До коментар #5 от "Гост№4442":Но пък има банани
15:36 08.05.2026