Заличиха 192 пусти села от демографската карта

8 Май, 2026 14:11 2 936 45

Според данните на НСИ населението у нас се струпва изключително агресивно в едва осем общини, които преминават границата от 100 000 души

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Националния статистически институт (НСИ) публикуваха пълните и детайлни данни за административно-териториалното деление на страната към 31 декември 2025 година. Статистиката разкрива драстичен дисбаланс – докато шепа големи градове концентрират огромна част от населението и икономиката, стотици населени места в провинцията буквално изчезват от демографската карта на страната.

Към края на изминалата година Република България официално е разделена на 28 области и 265 общини, в които са обособени 3 041 кметства. Общият брой на населените места възлиза на 5 256, от които градовете са едва 257, а селата – 4 999.

Според данните на НСИ населението у нас се струпва изключително агресивно в едва осем общини, които преминават границата от 100 000 души. Това са Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. В тези осем административни центъра вече живее 41,4% от цялото население на България. За да обслужват огромния човешки поток, най-големите сред тях имат собствено вътрешно деление – София е разбита на 24 отделни района, Пловдив функционира с 6, а Варна – с 5 района.

На абсолютно противоположния полюс се намират 147 общини в страната, чието население е паднало под критичния минимум от 10 000 души. Макар да съставляват повече от половината общини на картата, в тях живеят едва 12,5% от българите.

Абсолютното демографско дъно се държи от кюстендилската община Трекляно, която отчита едва 495 постоянни жители. Малко над нея е видинската община Бойница със своите 694 души.

Макар община Русе категорично да запазва мястото си в елитния клуб на осемте най-големи в България, тенденциите за региона остават силно негативни. Данните показват, че общото население на областта е спаднало до 184 251 души, което представлява загуба от над 1 800 човека само в рамките на една година.

Истинският колапс обаче се случва в съседната област Велико Търново. Тя е абсолютен национален рекордьор по обезлюдяване – точно 63 села на нейна територия са напълно пусти и нямат нито един постоянен жител. Веднага след нея се нарежда Габрово с 60 "призрачни" населени места. Общо за страната селата без нито един човек вече са 192.

Докладът на НСИ обхваща и класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS), която се използва от Европейския съюз за разпределение на средства и планиране на регионалната политика.

Към края на 2025 година България е разделена на 2 макрорегиона (NUTS 1) – Северна и Източна България и Югозападна и Южна централна България. Те от своя страна се делят на 6 основни статистически района (NUTS 2), които са ключови за европейското финансиране. На най-ниското европейско ниво (NUTS 3) страната напълно припокрива своите 28 административни области, които трябва да се справят с все по-задълбочаващите се контрасти между претъпканите центрове и умиращата периферия.

Източник: www.dunavmost.com


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това на запад не са никакви медии

    36 5 Отговор
    Медиите КРИЯТ че стрелабата в центъра на Варна днес е между 2ма украинци.

    Коментиран от #35

    14:13 08.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Единев

    26 3 Отговор
    Един евроатлантик винаги ще каже, че там никога не са живяли умни хора - било мръсно и видиш ли нямало смисъл сега да се живее там ... винаги са им плоски доводите, мисловните процеси (липсата им) и най-вече отхвърлят всичко което е било, преди тях светя не е съществувал, чакал е имено те да се родят.

    Коментиран от #23

    14:14 08.05.2026

  • 4 НЕма да сме живи

    27 4 Отговор
    Да видим и спускането на завесата за цялата страна !

    Коментиран от #22

    14:14 08.05.2026

  • 5 Гост№4442

    21 2 Отговор
    Няма такова падение

    Коментиран от #45

    14:14 08.05.2026

  • 6 Ахааа

    32 2 Отговор
    Да, за съжаление, това е факт, благодарение на 15 годишното управление на ГЕРБ- ДПС.... Нещичко направиха ли по демографския въпрос ???

    Коментиран от #11

    14:15 08.05.2026

  • 7 Газа ?

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "А тъй нааааа":

    Чувам , че новите българи са от Непал .

    Коментиран от #8

    14:15 08.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Онзи

    23 2 Отговор
    Тиквата и СВИНЯТА са виновни!!!

    Коментиран от #10, #21

    14:18 08.05.2026

  • 10 Мнение

    14 4 Отговор

    До коментар #9 от "Онзи":

    И ппдб-ейците!

    Коментиран от #32

    14:20 08.05.2026

  • 11 4567

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ахааа":

    А-а-а, Бойко направи няколко деца, но те се изнесоха заедно с майките си от БГ.

    14:21 08.05.2026

  • 12 Цялата

    16 5 Отговор
    държава обезлюдява , 1/3 от населението я е напуснало , създало са си семейство много млади хора , учат работят и едва ли ще се върнат в превзетата и бедна държава в ръцете на червената мафия и олигарси ! А пък с този подмолен и лъжовен преврат - абсурд ! И още ще заминават навън .

    14:21 08.05.2026

  • 13 Т.КОЛЕВ

    13 4 Отговор
    ТАКА Е ТОВА Е ЗАЩОТО КОФТИ ПОЛИТИЦИ СЕГАШНИ И ПОЛИТИКА.
    ПРЕДИ Т.ЖИВКОВ ДАВАШЕ ЗАСЕЛВАШЕ ЖИЛИЩА + ПАРИ + ЖИВОТНИ +ФОРАЖ + ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ ИЗКУПУВСНЕ СИГОРНА РАБОТА И ПРЕСПЕКТИВА . СЕГА ДЕПУТАТИТЕ ДЕПУТАТИТЕ ВЗИМАТ ОТ 5 000 И НСГОРЕ ДАНАКОЗАПЛАТИ И МНОГО НЕ ГИ.ИНТЕРЕСУВА СМЕНЯТ СЕ ВРЕМЕННО НС ПОЗИЦИЙ СА И КАТО ЗАСТЪПЯТ НА ВЛАСТ ГЛЕДАТ ПЪРВО ДА СЕ НАГУШАТ С ПАЧКИ ЕВРО ЧЕ НЕ СЕ ЗНАЕ ПОСЛЕ ДАЛИ ЩЕ СА НА ВЛАСТ ИЗБОРИ ИМА И.Т.Н. С ТОЯ ХОРА.ДЕПУТАТИ БЪЛГАРИЯ НАМАЛЯЕА ДРАСТИЧНО ФАКТ.

    14:22 08.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Защо

    10 0 Отговор
    не премахнат кметските наместници на селата до 50 постоянни жители ще има пари за пръскане,косене на поляни с цел предпазване от пожари и запълване на дупките но пътя,а кмета от голямото село ще ходи 2 пъти в седмицата

    14:24 08.05.2026

  • 16 Я ДЕМОН- КРАЦИИТЕ

    14 4 Отговор
    ИЗВИСЕТЕ ГЛАС. ПИШЕТЕ. БАЙ ТОШО И СОЦА СА ВИНОВНИ. ТОВА Е Много яка опорка.

    Коментиран от #29

    14:24 08.05.2026

  • 17 Нормални

    6 5 Отговор
    тенденции в цял свят: и в Русия, и в Китай, и в Япония, и в САЩ -- регионалните градове изсмукват населението на селата около тях. Само Ганьо си мисли че е специален в това. И тенденцията е от поне 100 години на сам. Гледайте филма "специалист по всичко" от 60-те години да видите как Ганьо си е меятаел още тогава да се пресели в столицата, но го е спирало "жителството" което имаше тогава. в Русия и в Китай и до ден днешен действа подобно "жителство" за да спира сляните да не се стичат към столицата, но то се случва въпреки това.

    Коментиран от #31

    14:26 08.05.2026

  • 18 След 30 години

    12 1 Отговор
    След 30 години, ще останат под 1 милион българи, с тези темпове на просперираща демокрация.

    14:26 08.05.2026

  • 19 жалка държава

    10 1 Отговор
    До това положение ни доведоха ГРАБ , на чело с Дон Тиквун !!

    14:27 08.05.2026

  • 20 ъъъъъъъъъъ

    12 3 Отговор
    Преди време имаше книга , хубава книга - "Строители на съвременна България" ..... С лекота днес може да бъде написана книгата "Заличители на съвременна България" ........... Може би проф. Христов ще излезе прав - едва ли ще докретаме до 2050г с тази България ....

    14:28 08.05.2026

  • 21 Роза

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Онзи":

    Не са само Тиквата и Свинята виновни,обезлюдяването на бълг .села започна още по време на соца и сегашните "демократични " управници го ускориха неимоверно!Хората искат да живеят там,където има работа и могат да отглеждат децата си,а държавата какво прави,за да се развива земеделието и животновъдството?!В по-малките градове ликвидираха производствените предприятия,останаха само пенсионери на доизживяване!

    14:30 08.05.2026

  • 22 Бай онзи

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "НЕма да сме живи":

    ,,Те" ще я населят с ,,по-качествени " от нас!!!

    14:30 08.05.2026

  • 23 оня с коня

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Единев":

    АЗ СЪМ Евроатлантик и ще ти кажа че не си дорасъл да анализираш Политическата насоченост на Евроатлантизма.Колкото до глуповатите ти изцепки - така и няма да ви УВРИ Русофилския Булгур че обезлюдените села са основно ЗЕМЕД. РАЙОНИ,които съвсем нормално след навлизане на Супер Земед. техника за обработка на земята/на едно от първите места сме в Европа по Модерна техника благодарение на Европ. Субсидии/ предполага логично и НЕНУЖНОСТ на Раб. Ръка!И тук актуалният въпрос е :ДЕ СЕ ВЪДИТЕ ТАКИВА русконадупени "Пропагандатори",та да ви обработим с подходящите Инсекцитиди?:)

    Коментиран от #26, #27, #43

    14:32 08.05.2026

  • 24 Кочо

    6 3 Отговор
    Вие какво искате! Нали свалихте Тодор Живков, че затворил границите с Кльон - 55, Скала, Скала М и подобни сигнализационни техники и бодлив тел, за да не избягате в демократичния ветущ Запад!? Ето, децата ви отидоха по Чикаго и ЕС, хвалите се с тях какво постигнали, изригнали, преуспели! То не може хем да са там, хем да са тук!? Само първите години ревяхте за тях, има и няколко носталгични песни, но сетне бързо осъзнахте какъв подем е да пътувате и живеете при хората и сега сте щастливи, че вашите внучета не се различават от всички други имигранти на Запад! Съкратили някакви села, голяма работа! По малко разходи за тези села, ще има за оцелелите! Значи, в общината имаше във всяко село училище! Сега има само в 2 и те по 15 ученика от защитен вид! Правителството с икономията от закритите села и училища вдигна заплатите на останалите учители! Управниците се хвалят, даскалите щастливи! Накрая ще останат 10-15 преподавателки в цялата страна и целия бюджет на МОН ще бъде за тях!

    14:33 08.05.2026

  • 25 Най-добре

    2 3 Отговор
    България, да има две столици, ако Велико Търново, стане административна или законодателна столица, ще се увеличи населението на града.

    14:33 08.05.2026

  • 26 провинциалист

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Оф, махни коня от поляната и оди да пасеш трева, че за друго немаш талант!

    14:37 08.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Време уно

    4 1 Отговор
    Сърбете беха по-малко от нас, а сега стана обратното.

    14:38 08.05.2026

  • 29 Бай Тодар

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Я ДЕМОН- КРАЦИИТЕ":

    Точно така е. Бай Тошо докара селянията по големите градове да строят заводи по съветски модел!

    14:39 08.05.2026

  • 30 Руснаците яко ни прецакаха!

    7 6 Отговор
    1989г. , внезапно без предупреждение ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет. Оправяйте се както можете"!
    И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР. България обяви фалит!
    Хората започнаха да се спасяват по света!
    Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!

    Коментиран от #33, #41

    14:40 08.05.2026

  • 31 ,,Тенденцията" е че ,, стадото" трябва

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нормални":

    Дя бъде контролирано- в по - големи Кошари и после стригано и доено ! Кой и когато си реши! Дали ще е ,, ковид" или някаква друга приумица ,, пастиря"

    14:41 08.05.2026

  • 32 Чиба, nocepko !

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Ти пак ли си на смяна ма, napцал ?!

    14:45 08.05.2026

  • 33 С модернизация стоките ни можеха

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Руснаците яко ни прецакаха!":

    да стават и за Европа.
    Но самата Европа нямаше полза от конкуренция.
    Нашите политици, разбира се, помогнаха доста за закриването на цели индустрии.

    Коментиран от #38

    14:46 08.05.2026

  • 34 Софиянец

    4 3 Отговор
    ЕвроФашисткияСъюз в действие! Вече няма кой да яде банани!

    14:54 08.05.2026

  • 35 хмммм

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Това на запад не са никакви медии":

    мръсните укри са криминогени и внасят наркоманизирани индивиди също като пр0стото им джудже.

    14:56 08.05.2026

  • 36 Тома

    4 0 Отговор
    Значи би трябвало и половината депутати да се заличат.

    14:59 08.05.2026

  • 37 Демокрацията

    3 2 Отговор
    Ликвидира нацията.
    ФАКТ

    14:59 08.05.2026

  • 38 Така е то

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "С модернизация стоките ни можеха":

    Закриха заводите, Избиха (и продължават)да избиват животните, пък после пари нямало! А от къде да има.....!?

    15:00 08.05.2026

  • 39 Кандев

    3 0 Отговор
    След 20 години ще я има само София, Пловдив,Варна,Бургас,Стара Загора и Русе.Всичко останало ще е зоната на здрача!

    15:02 08.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ъхъ

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Руснаците яко ни прецакаха!":

    И холандците ни прецакаха много. У наше село всичките сливови насаждения работеха за Холандия. Тировете идваха на място и откарваха тонове сливи . И арабите ни прецакаха тоже. Пак у наше село имаше агнеугоителна ферма с 6 огромни обора. Всичките агнета заминаваха за арабския свят. Сега там няма нищо. Сливовите градини са изкоренени, оборите са сринати до основи.

    15:05 08.05.2026

  • 42 азз

    5 0 Отговор
    Е,важното е,че има банани....

    Коментиран от #44

    15:13 08.05.2026

  • 43 Ходи

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Защо не ходиш да си обясниш теротирята на Германия 84 млн държава, каот има само 3 града на 1 млн - там защо няма обезлюдяване на региони - нали искаме да станем като неците - пак доказахте, че мисловните ви дейности са под дъното на Мариснската падина ?

    15:28 08.05.2026

  • 44 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "азз":

    Хора различни - за теб е важно че има банани,за мен пъ че си реституирахме обширните Земи в добруджа,които снасят Рента като Златна кокошка.Аре "Бон Апетит" при ручането на бананите:)

    15:30 08.05.2026

  • 45 Моарейн

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост№4442":

    Но пък има банани

    15:36 08.05.2026

