Джиро-то блокира Подбалканския път при Петолъчката

Заради втория етап на колоездачното състезание Джиро ди Италия по Подбалканският път в района на пътен възел Петолъчката движението ще бъде забранено за около три часа.

Състезателите от колоездачната обиколка ще преминат през територията на ямболска област в интервала между 13.30 и 13.45 часа.

Състезателното трасе е по републикански път I-6 до пътен възел Петолъчката. Около 3 часа преди преминаването на състезателите, към 10 часа в този участък ще бъде изцяло спряно движението, както за пътни превозни средства, така и за пешеходци.

В охраната на мероприятието са ангажирани 60 полицейски служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол. От дирекцията призовават всички да спазват въведените ограничения и указанията на полицейските служители.

Ограничения има и заради провеждащият се в близост до Ямбол международен мотосъбор в местността Бакаджиците. Кулминацията ще днес, когато от 12 часа е предвидена почетна мотообиколка по централните улици на Ямбол и поднасяне на венец пред паметника на загиналите във войните ямболци.

В 13 часа започва състезанието на скоростна отсечка на участък от пътя Ямбол - село Чарган, който временно ще бъде затворен за движение.

Мотосъборът ще приключи в обедните часове на неделния ден.