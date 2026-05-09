Джиро-то блокира Подбалканския път при Петолъчката

9 Май, 2026 08:41, обновена 9 Май, 2026 07:52 1 473 15

Движението ще бъде забранено за около три часа

Снимка: БГНЕС
БНР

Заради втория етап на колоездачното състезание Джиро ди Италия по Подбалканският път в района на пътен възел Петолъчката движението ще бъде забранено за около три часа.

Състезателите от колоездачната обиколка ще преминат през територията на ямболска област в интервала между 13.30 и 13.45 часа.

Състезателното трасе е по републикански път I-6 до пътен възел Петолъчката. Около 3 часа преди преминаването на състезателите, към 10 часа в този участък ще бъде изцяло спряно движението, както за пътни превозни средства, така и за пешеходци.

В охраната на мероприятието са ангажирани 60 полицейски служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол. От дирекцията призовават всички да спазват въведените ограничения и указанията на полицейските служители.

Ограничения има и заради провеждащият се в близост до Ямбол международен мотосъбор в местността Бакаджиците. Кулминацията ще днес, когато от 12 часа е предвидена почетна мотообиколка по централните улици на Ямбол и поднасяне на венец пред паметника на загиналите във войните ямболци.

В 13 часа започва състезанието на скоростна отсечка на участък от пътя Ямбол - село Чарган, който временно ще бъде затворен за движение.

Мотосъборът ще приключи в обедните часове на неделния ден.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    14 17 Отговор
    110 млн за Италия.А за парад на Гергьовден няма пари.

    07:58 09.05.2026

  • 3 Васо

    14 11 Отговор
    Хората още не знаят какъв дебел и корав ги чака два дни заради Гирото от Италия. Блокирани пътища, блокирани бизнеси, блокирана работа и дейност на икономическите субекти- фирми, домакинства, индивидуални потребители, пътуващи граждани. Затворени пътища означават обходни маршрути, задръстване, чакане, губене на време, нерви, закъснели доставки на храни, материали, суровини, закъснелинхора за работа, коетомоък спъва търговията и производството на стоки и услуги, предприятията натрупват загуба от закъснения в производствения цикъл. Загубата на време е огромна. Времето се измерва с пари. Загуба на нерви, повишен разхид на гориво. Ами разхидите по организация, подготовка, охрана, ресурсът на МВР, който вместо да бори престъпността, охранява Жирото? Всичко това калкулира обществена загуба. Съвкупната икономическа загуба е огромна. Нали сме цъфнали и вързали, ще спънете бизнеса, работата и движението на хиляди хора

    Коментиран от #5, #9

    07:59 09.05.2026

  • 4 Аман

    8 3 Отговор
    От еераси!

    08:00 09.05.2026

  • 5 икономист

    7 10 Отговор

    До коментар #3 от "Васо":

    а другите държави как се оправят

    08:00 09.05.2026

  • 6 БЛОКИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ТООООООЧНОО

    16 7 Отговор
    НА 9 МАЙ?!?!??? ДЕНЯ НА ?!?!! ХИТРИИИИИ АНГЛОСАКСОНСКИ ФАШАГИИИИ....

    08:00 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Благодаря за организацията!

    9 14 Отговор
    С удоволствие ще спра колата на петолъчката, ще изчакам и ще се насладим на това невероятно спортно събитие със семейството ми, а после ще си продължим към Бургас

    08:02 09.05.2026

  • 9 Наблюдател

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Васо":

    А сега се напъни да изброиш всичките "ползи" които бизнеса и хората получават от всичките EU регулации, санкции и последици от военни авантюри на "партньори".

    Коментиран от #11

    08:14 09.05.2026

  • 10 Дзак

    2 3 Отговор
    Имаме си установен маршрут и предпочитаме по-спокоен ден!

    08:14 09.05.2026

  • 11 Шиши съм

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Да, за хората! За моите хора само, хи хи хи!

    08:18 09.05.2026

  • 12 Тукашната и мафията на Италия

    6 2 Отговор
    разшириха "бизнес" далаверите. Вече не внасяме само боклук за горене, ами и "световни събития" за наша сметка.

    08:19 09.05.2026

  • 13 БеГемот

    2 1 Отговор
    Кукой туй джиру?!

    08:31 09.05.2026

  • 14 Тото 1 и Тото 2

    1 3 Отговор
    То България беше блокирана с години от ПРОСТАЩИНАТА и ДЕБЕЛАЩИНАТА на 2-мата шишковци , та вий за един път говорите !

    08:33 09.05.2026

  • 15 Пришелец

    0 3 Отговор
    В първият етап ,победител Мание,е станало масово падане преди финала.Не намирам да пише или съм пропуснал.
    Отбелязваме "Денят на Европа"!
    За Азиатци не важи.

    08:40 09.05.2026

