Джиро-то блокира Подбалканския път при Петолъчката

Заради втория етап на колоездачното състезание Джиро ди Италия по Подбалканският път в района на пътен възел Петолъчката движението ще бъде забранено за около три часа.
Състезателите от колоездачната обиколка ще преминат през територията на ямболска област в интервала между 13.30 и 13.45 часа.
Състезателното трасе е по републикански път I-6 до пътен възел Петолъчката. Около 3 часа преди преминаването на състезателите, към 10 часа в този участък ще бъде изцяло спряно движението, както за пътни превозни средства, така и за пешеходци.
В охраната на мероприятието са ангажирани 60 полицейски служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол. От дирекцията призовават всички да спазват въведените ограничения и указанията на полицейските служители.
Ограничения има и заради провеждащият се в близост до Ямбол международен мотосъбор в местността Бакаджиците. Кулминацията ще днес, когато от 12 часа е предвидена почетна мотообиколка по централните улици на Ямбол и поднасяне на венец пред паметника на загиналите във войните ямболци.
В 13 часа започва състезанието на скоростна отсечка на участък от пътя Ямбол - село Чарган, който временно ще бъде затворен за движение.
Мотосъборът ще приключи в обедните часове на неделния ден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
07:58 09.05.2026
3 Васо
Коментиран от #5, #9
07:59 09.05.2026
4 Аман
08:00 09.05.2026
5 икономист
До коментар #3 от "Васо":а другите държави как се оправят
08:00 09.05.2026
6 БЛОКИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ТООООООЧНОО
08:00 09.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Благодаря за организацията!
08:02 09.05.2026
9 Наблюдател
До коментар #3 от "Васо":А сега се напъни да изброиш всичките "ползи" които бизнеса и хората получават от всичките EU регулации, санкции и последици от военни авантюри на "партньори".
Коментиран от #11
08:14 09.05.2026
10 Дзак
08:14 09.05.2026
11 Шиши съм
До коментар #9 от "Наблюдател":Да, за хората! За моите хора само, хи хи хи!
08:18 09.05.2026
12 Тукашната и мафията на Италия
08:19 09.05.2026
13 БеГемот
08:31 09.05.2026
14 Тото 1 и Тото 2
08:33 09.05.2026
15 Пришелец
Отбелязваме "Денят на Европа"!
За Азиатци не важи.
08:40 09.05.2026