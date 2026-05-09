Илияна Йотова ще присъства на издигането на знамето на ЕС по повод Деня на Европа

Държавният глава Илияна Йотова ще присъства на традиционната церемония по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа.

Президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния караул на Националната гвардейска част.

България отбелязва Деня на Европа за 19-и път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950-та година е подписана Декларацията на Робер Шуман, която полага основите на Европейския съюз. През 1985-та година в Милано ръководителите на страните от общността решават 9-ти май да бъде честван като Ден на Европа.

Илияна Йотова ще поднесе и цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма. На днешния ден се навършват 81 години от края на Втората световна война.