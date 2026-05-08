Петър Чолаков: Хората не чакат от Радев наказателни акции срещу Борисов и Пеевски

Приемането на бюджета и овладяването на цените е основното, което хората искат да видят от новото правителство. Ревизия на т.нар. модел „Борисов-Пеевски“ не е толкова сред дневния ред на обществото, което сочат и последните социологически проучвания на агенция „Мяра“. Това заяви политологът доц. Петър Чолаков в интервю за Нова нюз, коментирайки новото правителство на Румен Радев.
По думите му не трябва да има изненади, когато формацията на Румен Радев спечели изборите именно със заявката за смяна на досегашния олигархичен модел на управление. В тази връзка той очаква в скоро време да започне смяната на кадри в администрациите, институциите, както и смяна на областните управители.
„Ще има доста смени и според мен това са очакванията на тези, които са подкрепили „Прогресивна България“, отбеляза политологът.
Доц. Чолаков добави, че Радев е човек, който се съобразява с настроенията в обществото и от тази гледна точка не смята, че той ще предприеме наказателна акция срещу „враговете на революцията“, визирайки Борисов и Пеевски. Освен това не вярва и на слуховете в обществото, че Радев се е договорил тайно с двамата партийни лидери.
Относно намеренията на „Прогресивна България“ за съдебна реформа и смяна на ВСС, политологът посочи, че най-естествените партньори в това начинание биха били „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“, тъй като тези две формации най-често настояват за промени в съдебната власт.
„Това е основен приоритет на ПП и ДБ, така че би трябвало да участват в съдебната реформа. Не знам доколко ГЕРБ и ДПС биха били наречени естествени партньори (на ПБ), при положение че целта е разграждането на техния модел“, коментира Чолаков.
Относно министрите в кабинета политическият анализатор се въздържа от изказването на мнение, призовавайки обществото и медиите да им дадат нужното време, за да се ориентират в ситуацията и едва след това да ги критикуваме.
„Безспорно предстоят непопулярни мерки и трябва да се вземат още в началото“, подчерта в заключение политологът.
1 Последния Софиянец
19:12 08.05.2026
Ако не го направи ще съжалява много.
Оправете си Противозаконното !
И Противоконституционното !
Законодателство Първо !
Срам И Позор !
Е
Да Се Наречетне !
Политици !
Представители На Този Народ !
---------------------
Тъпи Феодали !
7 хе хе
До коментар #3 от "Излиза,":Този е страхлив и улицата няма да го бутне.
8 кой не чака наказване на престъпниците
12 Първия Перничанин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Софийски, ако Роската изобщо го пуснат да ги подава тия сигнали, папката с материалите ще иде директноо в най-близкия кош.
16 ДрайвингПлежър
При нас "хората на Радев" са не от олигархичния, а директно от престъпния кръг. Мерси! Ако така ще бори корупцията, с най-корумпираните значи да си стягам багажчето и през граница!
18 Анонимен
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Половината протестиращи останаха пред Президентството,а другите двама се прибраха по домовете.
19:25 08.05.2026
20 Защо да стига?
До коментар #4 от "Стига С тая ревизия !":Имаш нещо за ревизиране очевидно...
19:28 08.05.2026
22 през граница
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":ама ако е отворена
19:28 08.05.2026
26 Тук не е Бюксел
Коментиран от #34
19:29 08.05.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "кой не чака наказване на престъпниците":Плещи ги каквито му е платено да ги плещи.
Борбата с олигархията беше за преди изборите, иначе виждаме, че и ГЕРБ и ДПС са много много тихи. Никой дума не продумва против Радев. Почва да изглежда като че се разбират един друг - кой крал е крал... сега нови ще крадат! И въпросът, който остава е как да излъжем стадото и след изборите, че то не искало да им се търси отговорност - ето така, като излизат "капацитети" и ти обясняват, какво си бил искал и какво не си бил искал.
19:31 08.05.2026
30 Анонимен
До коментар #6 от "Политолог":Хората и кои са тези това е общо понятие Аз също съм хората и нищо нито очаквам нито искам от модел Радев а зад него червените олигарси бкп и всякакви случайните МЕН кой ме пита
34 Анонимен
До коментар #26 от "Тук не е Бюксел":Патриот хахахаха истински модел Радев след дълги 5 годишни битки се настани еднолично
Коментиран от #38
19:33 08.05.2026
36 Анонимен
До коментар #32 от "ЧОЛ ЧОЛ ХОРАТА":И защо да ги съдят защото едни червени олигарси си играят с бедняците тук докато накрая заграбиха всичко 32 А защо теб да не съдят питам аз
Коментиран от #39
19:34 08.05.2026
37 На Оземпика от Крушари с ниското чело
До коментар #29 от "ТИ СИ ФАЛШИВ":тролчетата не ги закачат. Сорос кеши на редакцията.
19:35 08.05.2026
38 Тук не е Брюксел
До коментар #34 от "Анонимен":Народът на България даде на Радев пълната власт.
Коментиран от #42, #48
19:35 08.05.2026
40 Анонимен
До коментар #11 от "Народа иска справедливост":11 аз също искам справедливост за такива като теб раздаващи простотиите си тук кога такива като теб ще има справедливост сеещи омраза разделение на българи срещу българи Кога
19:37 08.05.2026
41 Надзирател
42 Атанасов
До коментар #38 от "Тук не е Брюксел":Ние градските комунисти поемаме открит курс срещу модела Радев. Не на едноличната власт в България. Не на диктаторите!
43 хе хе
До коментар #41 от "Надзирател":И как точно си го представяте да стане това?
19:38 08.05.2026
46 !!!?
Тогава за какво ни е Правосъдна система щом тя няма да важи за всички !!!?
Коментиран от #55
19:38 08.05.2026
48 вЕрваме ви
До коментар #38 от "Тук не е Брюксел":Той сам си я взе, но ако злоупотреби с нея, ще го стигне проклятието, което преследваше предишните.
50 дядото
52 Анонимен
До коментар #41 от "Надзирател":Мога само да се смея на умопрамачителните бълнувания на бедняците тук Я вижте Киро къде е сега
19:41 08.05.2026
55 Анонимен
До коментар #46 от "!!!?":Справедливост например за Асен Василев и шайката около него кога
19:42 08.05.2026
56 и точно
До коментар #48 от "вЕрваме ви":Какво ще му направиш? Всички мутри са зад него в момента. Затова ги изкара от дупките. Сега им върна България.
19:43 08.05.2026
58 Тук не е Брюксел
59 Исторически парк
61 Анонимен
До коментар #50 от "дядото":Верно ли има още толкова заблудени Всшчко е законно дедче Който ти е наговорил тези безмислици жестоко те е излъгал Отдавна всичко е законно на тези които още 90 години ограбиха всичко тук
19:46 08.05.2026
62 Гост
63 Генерал Радев
65 даже не дестки
До коментар #62 от "Гост":а цели стотици милярди е откраднал бе!
19:49 08.05.2026
66 АЗ ХАРЕСАХ ТОВА
До коментар #58 от "Тук не е Брюксел":Много добре, колега. Браво.
19:49 08.05.2026
67 Анонимен
До коментар #63 от "Генерал Радев":Чакай Радев не е собственик на нищо тук Освен невежите българи още живеят тук
19:50 08.05.2026
68 само чака да му заповядат
До коментар #63 от "Генерал Радев":и ги почва.
19:50 08.05.2026
70 Тук не е Брюксел
71 Борисов е тарикат
До коментар #70 от "Тук не е Брюксел":Остави Радев да претвори думите в дела.
72 Тук не е Брюксел
До коментар #71 от "Борисов е тарикат":Защото е голям тарикат затова има 39 депутата
73 Анонимен
До коментар #60 от "Тук не е Брюксел":60 хахахахаха а пасмината на безделниците невежите бедняците мързеливците кога да се изрине Да се започне например от тук и от такива като теб
74 хе хе
До коментар #72 от "Тук не е Брюксел":В момента повече не му трябват.
19:56 08.05.2026
75 Анонимен
До коментар #62 от "Гост":А като пишеш тук гнусотии постоянни аз очаквам истинска справедливост за такива като теб
19:57 08.05.2026
77 Тук не е Брюксел
До коментар #73 от "Анонимен":Ти за много работен ли се вземаш?Да не мислиш че в т
19:59 08.05.2026
80 Тук не е Москва
Държавна сигурност, червена олигархия, военни и милиционери са зад Радев, няма да сдаде властта никога и който не е от тия групи, които ще оформят новата феодална власт, ще е закрепостен селянин или пролетарий.
Следва вдигане на данъците и ангария за раята.
И Хитлер е спечелил властта с избори.
82 Анонимен
си е твоя работа
84 Тук не е Брюксел
До коментар #80 от "Тук не е Москва":Всички пеньоари да се прибират по дуп.пките откъдето са изпълзяли
20:04 08.05.2026
88 Тук не е Брюксел
До коментар #82 от "Анонимен":България е на българите.Българите избраха Радев.Слугите на Брюксел и Киев са там където им е мястото.
20:07 08.05.2026
