Петър Чолаков: Хората не чакат от Радев наказателни акции срещу Борисов и Пеевски

8 Май, 2026 19:08 1 375 100

„Ще има доста смени и според мен това са очакванията на тези, които са подкрепили „Прогресивна България“, отбеляза политологът

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приемането на бюджета и овладяването на цените е основното, което хората искат да видят от новото правителство. Ревизия на т.нар. модел „Борисов-Пеевски“ не е толкова сред дневния ред на обществото, което сочат и последните социологически проучвания на агенция „Мяра“. Това заяви политологът доц. Петър Чолаков в интервю за Нова нюз, коментирайки новото правителство на Румен Радев.

По думите му не трябва да има изненади, когато формацията на Румен Радев спечели изборите именно със заявката за смяна на досегашния олигархичен модел на управление. В тази връзка той очаква в скоро време да започне смяната на кадри в администрациите, институциите, както и смяна на областните управители.

„Ще има доста смени и според мен това са очакванията на тези, които са подкрепили „Прогресивна България“, отбеляза политологът.

Доц. Чолаков добави, че Радев е човек, който се съобразява с настроенията в обществото и от тази гледна точка не смята, че той ще предприеме наказателна акция срещу „враговете на революцията“, визирайки Борисов и Пеевски. Освен това не вярва и на слуховете в обществото, че Радев се е договорил тайно с двамата партийни лидери.

Относно намеренията на „Прогресивна България“ за съдебна реформа и смяна на ВСС, политологът посочи, че най-естествените партньори в това начинание биха били „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“, тъй като тези две формации най-често настояват за промени в съдебната власт.

„Това е основен приоритет на ПП и ДБ, така че би трябвало да участват в съдебната реформа. Не знам доколко ГЕРБ и ДПС биха били наречени естествени партньори (на ПБ), при положение че целта е разграждането на техния модел“, коментира Чолаков.

Относно министрите в кабинета политическият анализатор се въздържа от изказването на мнение, призовавайки обществото и медиите да им дадат нужното време, за да се ориентират в ситуацията и едва след това да ги критикуваме.

„Безспорно предстоят непопулярни мерки и трябва да се вземат още в началото“, подчерта в заключение политологът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 3 Отговор
    В понеделник Росен Миленов ще занесе на Радев списък с 15 000 олигарси които трябва да бъдат арестувани веднага.

    Коментиран от #12

    19:12 08.05.2026

  • 2 Напротив!!!

    67 2 Отговор
    Точно това искаме от него.
    Ако не го направи ще съжалява много.

    19:12 08.05.2026

  • 3 Излиза,

    52 2 Отговор
    че хората абсолютно нищо не чакат. Милион и половина дадоха мандат, милион и половина ще го отнемат

    Коментиран от #7

    19:13 08.05.2026

  • 4 Стига С тая ревизия !

    16 13 Отговор
    Стига С тая ревизия !

    Оправете си Противозаконното !

    И Противоконституционното !

    Законодателство Първо !

    Срам И Позор !

    Е

    Да Се Наречетне !

    Политици !

    Представители На Този Народ !

    ---------------------

    Тъпи Феодали !

    Коментиран от #20

    19:13 08.05.2026

  • 5 не разбрах сега

    42 0 Отговор
    Къде са знаковите лица в новото правителство, за които гласуваха хората?

    19:16 08.05.2026

  • 6 Политолог

    49 2 Отговор
    Колега, ти пък от къде знаеш какво очакват хората? Аз пък ти казвам, че точно това очакват хората.

    Коментиран от #30

    19:17 08.05.2026

  • 7 хе хе

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "Излиза,":

    Този е страхлив и улицата няма да го бутне.

    19:17 08.05.2026

  • 8 кой не чака наказване на престъпниците

    43 0 Отговор
    КВИ ГИ ПЛЕЩИШ БЕ ИДЬОТ ? КВО ДА ЧАКАМЕ БЕ БОКЛУК !

    Коментиран от #28

    19:17 08.05.2026

  • 9 Трябва

    17 3 Отговор
    да са луди , за да очакват ! Комунистическо котило , цицащо винаги от народа и от Държавата ни , приемащо ги за тяхно право !

    • 83 Тук не е Москва

  • 10 Кутьо Маринкин

    23 3 Отговор
    Поради тежки зависимости наказателните акции се отлагат за следващия милениум.

    19:18 08.05.2026

  • 11 Народа иска справедливост

    30 1 Отговор
    Толкова години крадоха и безчинстваха.

    Коментиран от #40

    19:19 08.05.2026

  • 12 Първия Перничанин

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Софийски, ако Роската изобщо го пуснат да ги подава тия сигнали, папката с материалите ще иде директноо в най-близкия кош.

    19:21 08.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Пред министерски съвет под дъжда граждани посрещнаха радев с мегафони и скандирания - "какво правят славчовите калинки на орлин алексиев и таки във вашето правителство" и " Края ти ще е зловещ и кошмарен"...Радев гузен избяга и се скри. .

    Коментиран от #18

    19:22 08.05.2026

  • 14 Боташ пак пуснаха медийната обработка

    24 3 Отговор
    Да не се надявате, че нещо... Честито на всичките 1 300 000 тежко заблудени инфантили!

    19:23 08.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    Досегашните олигарси ще станат нови олигарси!
    При нас "хората на Радев" са не от олигархичния, а директно от престъпния кръг. Мерси! Ако така ще бори корупцията, с най-корумпираните значи да си стягам багажчето и през граница!

    Коментиран от #22

    19:25 08.05.2026

  • 17 Нее

    16 2 Отговор
    Не може да обобщавата така за всички! Всеки очаква нещо различно, а Радев да не забравя какво е обещавал преди изборите!

    19:25 08.05.2026

  • 18 Анонимен

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Половината протестиращи останаха пред Президентството,а другите двама се прибраха по домовете.

    19:25 08.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Защо да стига?

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Стига С тая ревизия !":

    Имаш нещо за ревизиране очевидно...

    19:28 08.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 през граница

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    ама ако е отворена

    19:28 08.05.2026

  • 23 ВСЪЩНОСТ

    15 0 Отговор
    Точно това чакат.

    19:29 08.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дада

    18 4 Отговор
    Напротив...ВСИЧКИ КОИТО ГЛАСУВАХМЕ ЗА РАДЕВ ОЧАКВАМЕ РЕВИЗИЯ АРЕСТ И ЗАТВОР ЗА ПЕЕВСКИ И БОКО..НИЕ МИЛИОН И ПОЛОВИНА ТОЧНО ЗАРАДИ ТОВА ГЛАСУВАХМЕ ЗА РАДЕВ ДОЦЕНТ ЧЕ ИЛИ ТАМ ФЕЙК ПРОФЕСОРЧЕ..ВСИЧКИТЕ БО.КЛУЦИ МАНИПУЛАТОРИ С ТИТЛИ СТЕ НАЙ ГАДНИТЕ

    Коментиран от #64

    19:29 08.05.2026

  • 26 Тук не е Бюксел

    1 19 Отговор
    Най сетне един истински патриот да управлява държавата

    Коментиран от #34

    19:29 08.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "кой не чака наказване на престъпниците":

    Плещи ги каквито му е платено да ги плещи.
    Борбата с олигархията беше за преди изборите, иначе виждаме, че и ГЕРБ и ДПС са много много тихи. Никой дума не продумва против Радев. Почва да изглежда като че се разбират един друг - кой крал е крал... сега нови ще крадат! И въпросът, който остава е как да излъжем стадото и след изборите, че то не искало да им се търси отговорност - ето така, като излизат "капацитети" и ти обясняват, какво си бил искал и какво не си бил искал.

    19:31 08.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "Политолог":

    Хората и кои са тези това е общо понятие Аз също съм хората и нищо нито очаквам нито искам от модел Радев а зад него червените олигарси бкп и всякакви случайните МЕН кой ме пита

    19:31 08.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЧОЛ ЧОЛ ХОРАТА

    11 2 Отговор
    Чакат разграждане на модела тууупов Шишков. Бе да се разследват осъдят тези двамата и други МУШИКИ няма разграждане. И НИЕ ЗА ТОВА ГЛАСУВАХМЕ. ИСКАМЕ ВСИЧКО ПОРОЧНО ДА ИЗЛЕЗЕ НА ЯВЕ.

    Коментиран от #36

    19:32 08.05.2026

  • 33 Ха ха ха

    14 1 Отговор
    Блажени са вярващите на Рублен и компания. Просто Киро направи жалък опит за наказателна акция срещу Борисов. И сега Кирето е клиент на прокуратурата и съда.

    19:32 08.05.2026

  • 34 Анонимен

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Тук не е Бюксел":

    Патриот хахахаха истински модел Радев след дълги 5 годишни битки се настани еднолично

    Коментиран от #38

    19:33 08.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Анонимен

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "ЧОЛ ЧОЛ ХОРАТА":

    И защо да ги съдят защото едни червени олигарси си играят с бедняците тук докато накрая заграбиха всичко 32 А защо теб да не съдят питам аз

    Коментиран от #39

    19:34 08.05.2026

  • 37 На Оземпика от Крушари с ниското чело

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "ТИ СИ ФАЛШИВ":

    тролчетата не ги закачат. Сорос кеши на редакцията.

    19:35 08.05.2026

  • 38 Тук не е Брюксел

    0 9 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Народът на България даде на Радев пълната власт.

    Коментиран от #42, #48

    19:35 08.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Народа иска справедливост":

    11 аз също искам справедливост за такива като теб раздаващи простотиите си тук кога такива като теб ще има справедливост сеещи омраза разделение на българи срещу българи Кога

    19:37 08.05.2026

  • 41 Надзирател

    11 3 Отговор
    Напротив. Чакаме наказателни операция. Очакваме скоро да ги видим в затвора.

    Коментиран от #43, #52

    19:37 08.05.2026

  • 42 Атанасов

    10 4 Отговор

    До коментар #38 от "Тук не е Брюксел":

    Ние градските комунисти поемаме открит курс срещу модела Радев. Не на едноличната власт в България. Не на диктаторите!

    Коментиран от #49

    19:37 08.05.2026

  • 43 хе хе

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Надзирател":

    И как точно си го представяте да стане това?

    19:38 08.05.2026

  • 44 Напротив очакват

    9 5 Отговор
    Арести требват и лагери

    19:38 08.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 !!!?

    8 1 Отговор
    Новата власт бърка искането от Хората на справедливост за всеки с жажда за мъст !
    Тогава за какво ни е Правосъдна система щом тя няма да важи за всички !!!?

    Коментиран от #55

    19:38 08.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 вЕрваме ви

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тук не е Брюксел":

    Той сам си я взе, но ако злоупотреби с нея, ще го стигне проклятието, което преследваше предишните.

    Коментиран от #56

    19:40 08.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 дядото

    10 3 Отговор
    напротив,очакваме проверки,съд и конфискации за всички които участваха в унищожаването и разграбването на българия

    Коментиран от #61

    19:40 08.05.2026

  • 51 Т Живков

    10 0 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    19:40 08.05.2026

  • 52 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Надзирател":

    Мога само да се смея на умопрамачителните бълнувания на бедняците тук Я вижте Киро къде е сега

    19:41 08.05.2026

  • 53 хмммм

    8 2 Отговор
    Май точно това чакат.

    19:41 08.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #46 от "!!!?":

    Справедливост например за Асен Василев и шайката около него кога

    19:42 08.05.2026

  • 56 и точно

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "вЕрваме ви":

    Какво ще му направиш? Всички мутри са зад него в момента. Затова ги изкара от дупките. Сега им върна България.

    19:43 08.05.2026

  • 57 чорапа

    4 2 Отговор
    вече шикалкави при изказвания по темата.Ако си мисли,че ще остави бочко и дебелян да си продължават далаверите, 4 години мандат ще види през крив макарон.

    19:44 08.05.2026

  • 58 Тук не е Брюксел

    5 4 Отговор
    Пеньоарите са в истерия

    Коментиран от #66

    19:44 08.05.2026

  • 59 Исторически парк

    6 3 Отговор
    НАПРОТИВ ЧАКАМЕ!

    19:45 08.05.2026

  • 60 Тук не е Брюксел

    4 5 Отговор
    Да се изрине цялата пасмина на ГЕРБ и ПеПедофилите

    Коментиран от #73

    19:46 08.05.2026

  • 61 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "дядото":

    Верно ли има още толкова заблудени Всшчко е законно дедче Който ти е наговорил тези безмислици жестоко те е излъгал Отдавна всичко е законно на тези които още 90 години ограбиха всичко тук

    19:46 08.05.2026

  • 62 Гост

    2 4 Отговор
    Като си откраднал десетки милиарди, какви акции очакваш бе, "великий анализаторе"?? А? Ако дойда у вас и ти взема цялото злато и пари, дето си събрал, каква акция ще искаш да ми бъде приложена, а?

    Коментиран от #65, #75

    19:47 08.05.2026

  • 63 Генерал Радев

    2 5 Отговор
    да хваща багера и да изгребе всичката смет в държавата

    Коментиран от #67, #68

    19:48 08.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 даже не дестки

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Гост":

    а цели стотици милярди е откраднал бе!

    19:49 08.05.2026

  • 66 АЗ ХАРЕСАХ ТОВА

    2 4 Отговор

    До коментар #58 от "Тук не е Брюксел":

    Много добре, колега. Браво.

    19:49 08.05.2026

  • 67 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Генерал Радев":

    Чакай Радев не е собственик на нищо тук Освен невежите българи още живеят тук

    19:50 08.05.2026

  • 68 само чака да му заповядат

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Генерал Радев":

    и ги почва.

    19:50 08.05.2026

  • 69 Чолаков

    2 3 Отговор
    Колко взе да говориш глупости.

    19:52 08.05.2026

  • 70 Тук не е Брюксел

    1 7 Отговор
    Ще хвърчи гербава перушина и розови пеньоари

    Коментиран от #71

    19:52 08.05.2026

  • 71 Борисов е тарикат

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Тук не е Брюксел":

    Остави Радев да претвори думите в дела.

    Коментиран от #72

    19:53 08.05.2026

  • 72 Тук не е Брюксел

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "Борисов е тарикат":

    Защото е голям тарикат затова има 39 депутата

    Коментиран от #74

    19:55 08.05.2026

  • 73 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Тук не е Брюксел":

    60 хахахахаха а пасмината на безделниците невежите бедняците мързеливците кога да се изрине Да се започне например от тук и от такива като теб

    Коментиран от #77

    19:55 08.05.2026

  • 74 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Тук не е Брюксел":

    В момента повече не му трябват.

    19:56 08.05.2026

  • 75 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Гост":

    А като пишеш тук гнусотии постоянни аз очаквам истинска справедливост за такива като теб

    19:57 08.05.2026

  • 76 Мемфис

    5 0 Отговор
    Какво очаквате от наследника на Т.Живков? Трябва да си предубеден или крайно глупав, за да си мислиш, че всичката тази оZмет, излюпена в полога БКП ще тръгне да се унищожава взаимно! Тепърва предстоят изненадите!

    19:59 08.05.2026

  • 77 Тук не е Брюксел

    4 4 Отговор

    До коментар #73 от "Анонимен":

    Ти за много работен ли се вземаш?Да не мислиш че в тази държава работят само герберопитеците?

    19:59 08.05.2026

  • 78 Феникс

    5 2 Отговор
    Аз съм от този народ и очаквах прасито да увисне на бесилото!

    20:00 08.05.2026

  • 79 Въпрос към политулога

    5 2 Отговор
    А справедливост кога ще получим на оня свят ли????Да живее мафията тъй ли

    20:00 08.05.2026

  • 80 Тук не е Москва

    4 5 Отговор
    Демокрацията в България приключи. Настъпи режим на военна хунта.

    Държавна сигурност, червена олигархия, военни и милиционери са зад Радев, няма да сдаде властта никога и който не е от тия групи, които ще оформят новата феодална власт, ще е закрепостен селянин или пролетарий.

    Следва вдигане на данъците и ангария за раята.


    И Хитлер е спечелил властта с избори.

    Коментиран от #84

    20:01 08.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Анонимен

    3 1 Отговор
    Сгрешил си България не е собственост на никого Народ съм и аз И това да е ясно Тук Царе няма България е демокрация А ти си гледай скапаният живот Омразата ти към останалите българи Господари месии царе няма
    си е твоя работа

    Коментиран от #88

    20:02 08.05.2026

  • 83 Тук не е Москва

    3 5 Отговор
    Демокрацията в България приключи. Настъпи режим на военна хунта.

    Държавна сигурност, червена олигархия, военни и милиционери са зад Радев, няма да сдаде властта никога и който не е от тия групи, които ще оформят новата феодална власт, ще е закрепостен селянин или пролетарий.

    Следва вдигане на данъците и ангария за paята.


    И Хитлер е спечелил властта с избори.

    20:02 08.05.2026

  • 84 Тук не е Брюксел

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "Тук не е Москва":

    Всички пеньоари да се прибират по дуп.пките откъдето са изпълзяли

    20:04 08.05.2026

  • 85 Д-р Ментал

    3 1 Отговор
    Не стартираха добре ПБ с мълчаливото отхвърляне на комисията за Пеевски

    20:05 08.05.2026

  • 86 Жалко и тая приключи

    4 1 Отговор
    Лошото, е че всички министри на Радев са крадливи. От кой да почне, та те някои крадаха за Пеевски доскоро.

    20:06 08.05.2026

  • 87 Не бе

    3 2 Отговор
    Точно това чака народа

    20:06 08.05.2026

  • 88 Тук не е Брюксел

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "Анонимен":

    България е на българите.Българите избраха Радев.Слугите на Брюксел и Киев са там където им е мястото.

    20:07 08.05.2026

  • 89 Тук не е Киев

    1 3 Отговор
    Народът наказа тези които поставяха чуждите интереси пред българските.

    20:09 08.05.2026

  • 90 Напротив

    2 0 Отговор
    Чолаков, чакаме разстрели или доживотни присъди!

    20:11 08.05.2026

  • 91 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Ако не сте виждали пом.яр в човешки образ вижте този на снимката.

    20:12 08.05.2026

  • 92 Петьо

    1 0 Отговор
    Дояж си баничката, порадвай се, защото може да ти е последната, платена за слугинажа на боко и шиши!

    20:14 08.05.2026

  • 93 Варна

    2 0 Отговор
    Знаете ли какво е Чолаков,Чолаков е една жалка мижитур... която до сега е съществувала и захлебвала само и единствено благодарение на Прасето и Тулупа.

    20:16 08.05.2026

  • 94 Дзак

    0 1 Отговор
    Хората не ги интересува съдбата на насилници, престъпници и мръсници, които и без това са в периферията на обществения живот. Обратното, интересуват се от собственото си развитие, собственото си бъдеще.

    20:16 08.05.2026

  • 95 Васил

    1 0 Отговор
    Точно обратното хората искат справедливост за откраднатото и ако Радев нищо не направи значи е като тях и пак ще има протести.

    20:19 08.05.2026

  • 96 Стенчо

    1 1 Отговор
    И този политолог прави внушения и пропаганда за безнаказаност на предишните . разните лози все още смучат пари от предишните и много ясно ,че ще правят всичко за да оправдаят и едно несправяне с проблема и на Радев. това им е основната прехрана- манипулации и лъжи. Е няма нужда . Това което наричаш хората е народ макар и остатък . А такъв като този е точно нищо. Искаме не само прасетата , а и всичките им кметове станали милионери от кметски заплати дори и в най-отдалечените феодални села в затвора и да повръщат награбеното . Това искаме и ако отново се замазват нещата - на площада и Радев ще усети колко е набрал лъган и унищожаван толкова години Народ .

    20:24 08.05.2026

  • 97 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ТОЧНО ТИ "ЧОЛАК" И ТВОЙТА ........................ ПЕТРОХАНСКА ПЕДОФИЛСКА СЕКТА ........................ ЖЕЛАЕТЕ НАКАZATEЛНИ АКЦИИ СРЕЩУ ...................... БОЙКО И ПЕЕВСКИ И "ZAMИТАНЕ" НА ......................... УБИЙСТВАТА НА СЕКТАТА ОТ ВАС ........................ ФАКТ !

    20:25 08.05.2026

  • 98 Народа знае

    1 0 Отговор
    Комунист никога не вкарва в затвора друг Комунист.....Така е вече 80 години, затова и през последните близо 40 години не видяхме ни един от тези, които са крадяли с чували милиарди, даже да е арестуван.....Който се надява да види някой в затвора, ще бъде за пореден път разочарован, защото комунистите управляват България вече 80 години

    20:27 08.05.2026

  • 99 Хо хо

    3 0 Отговор
    Тоя помияр остана без работа откакто свършиха шорошките кинти. Върти сега г@за дърти.

    20:29 08.05.2026

  • 100 Тоя лум---пен как го изс--ра това

    0 0 Отговор
    Ма--ло--умен тъ--па--к

    20:30 08.05.2026

