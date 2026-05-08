Европа очаква с нетърпение първото пълно слънчево затъмнение от 27 г. насам

Европа се подготвя за едно от най-очакваните астрономически събития на десетилетието – пълно слънчево затъмнение, което на 12 август 2026 г. ще бъде видимо от части на континента за първи път от 27 години насам. Явлението ще може да се наблюдава от редица държави, сред които Испания, Исландия, Португалия и Гренландия, когато Луната напълно ще закрие Слънцето за няколко минути.

Астрономи отбелязват, че затъмнението ще премине през сравнително тесен коридор на пълна видимост, а милиони туристи и любители на космоса вече планират пътувания до местата с най-добри условия за наблюдение. В много региони се подготвят специални събития, фестивали и туристически пакети, свързани с рядкото небесно явление.

Сред най-предпочитаните дестинации е испанската област Навара в северната част на страната. Районът, известен с тихите си села и обширни природни територии, попада в зоната с добра видимост на затъмнението. Според астрономическия портал Space.com природният парк Барденас Реалес и районът около скалната формация Кастилдетиера ще предложат особено ясна гледка към явлението. В съседната област Ла Риоха, включително около град Алфаро, затъмнението ще бъде видимо около 20:28 ч. местно време и ще продължи приблизително една минута.

Балеарските острови също се очертават като една от най-търсените точки за наблюдение. Майорка, Менорка и Ибиса вече отчитат засилен интерес от туристи заради очакваното съчетание между затъмнението и летния сезон. Експерти посочват, че комбинацията от ясно небе, високи температури и лесен достъп превръща островите в едни от най-подходящите места в Европа за наблюдение на явлението.

Особен интерес предизвиква Ибиса, където пълното затъмнение ще съвпадне със залеза на Слънцето около 20:32 ч. Това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение, наблюдавано от острова от 121 години насам. Туристически компании вече рекламират специални пакети, свързани с т.нар. „най-впечатляващ залез в историята на Ибиса“.

В Исландия полуостров Снайфедлснес също попада в зоната на пълната фаза. Според оценки на Forbes затъмнението там ще продължи около две минути и девет секунди. Националният парк „Снайфедлсйокутъл“ предлага множество открити пространства за наблюдение, включително района около вулканичния кратер Саксхол. Учените обаче предупреждават, че променливото време в Исландия може да затрудни наблюденията.

Части от столицата Рейкявик също ще бъдат в пътя на затъмнението. Сред местата с добра видимост са заливът Факсафлоуи, полуостров Рейкянес и известният геотермален комплекс „Синята лагуна“. По повод събитието в близкия град Хафнарфьордюр е планиран еднодневен музикален фестивал с участието на исландската певица Бьорк.

Гренландия също ще предложи благоприятни условия за наблюдение. Районът Скорсби Сунд ще бъде в пълната фаза за около две минути и 17 секунди. Специалисти отбелязват, че стабилните атмосферни условия там увеличават шансовете за добра видимост. Заради трудния достъп интересът е насочен основно към специализирани експедиционни круизи.

В Португалия затъмнението ще може да се наблюдава напълно в природния парк „Монтезиньо“ в североизточната част на страната. Особено добри условия се очакват около селото Гуадрамил в района на Браганса. Средновековният град, известен със своя замък от XII век, вече подготвя събития за посетителите, които ще пристигнат за астрономическото явление.

Според астрономите пълните слънчеви затъмнения остават сред най-редките и впечатляващи небесни явления, тъй като изискват почти съвършено подреждане между Слънцето, Луната и Земята. Следващото пълно слънчево затъмнение, видимо от големи части на Европа, няма да се случи преди 2033 г.