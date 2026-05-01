Данов: Путин иска да открадне няколко часа, за да си направи парада на 9-ти май, след което ще удари с ярост

"Путин иска да открадне няколко часа, за да си направи парада на 9 май, след което с още по-голяма ярост ще бъдат удрени украински градове и инфраструктура." Това каза Васил Данов, капитан I ранг от запаса и член на ръководството на Атлантическия съвет, в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.
Повод за коментара е информацията за възможно временно прекратяване на огъня около 9 май, която се появи след телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин. Според тези данни Москва би могла да обяви кратка пауза в бойните действия около датата на военния парад в Москва.
Данов изрази съмнение, че подобна инициатива има връзка с реални мирни преговори, като подчерта, че Украйна остава извън директния диалог, а посредничеството се осъществява чрез фигури, които не са пряко участници във войната.
По думите му натискът върху Украйна продължава, докато липсват реални признаци за политическо решение на конфликта. "Те притискат жертвата във войната да предаде това, което искат, защото иначе щяло да стане още по-страшно", каза Данов.
Той добави, че вътрешното напрежение в Русия също нараства, включително критики от военнопромишления комплекс и политически фигури за липса на решителни успехи. В разговора беше засегната и тежката икономическа цена на войната, която според оценки достига огромни размери и натоварва сериозно руската икономика.
По отношение на перспективите за мир той беше категоричен, че към момента липсват реални индикации за начало на преговори. "Кога не мога да кажа. Все някога би трябвало да ги има, но засега никой не говори за близки перспективи", заяви той.
Според него всяко евентуално примирие около 9 май би имало ограничен и тактически характер, без да представлява трайна стъпка към устойчив мир. "Това не изглежда като начало на мирен процес, а като кратка пауза с пропагандна цел", допълни той.
