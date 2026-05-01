Данов: Путин иска да открадне няколко часа, за да си направи парада на 9-ти май, след което ще удари с ярост
  Тема: Украйна

1 Май, 2026 17:42 1 547 51

Това не изглежда като начало на мирен процес, а като кратка пауза с пропагандна цел

Снимка: Фокус
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Путин иска да открадне няколко часа, за да си направи парада на 9 май, след което с още по-голяма ярост ще бъдат удрени украински градове и инфраструктура." Това каза Васил Данов, капитан I ранг от запаса и член на ръководството на Атлантическия съвет, в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Повод за коментара е информацията за възможно временно прекратяване на огъня около 9 май, която се появи след телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин. Според тези данни Москва би могла да обяви кратка пауза в бойните действия около датата на военния парад в Москва.

Данов изрази съмнение, че подобна инициатива има връзка с реални мирни преговори, като подчерта, че Украйна остава извън директния диалог, а посредничеството се осъществява чрез фигури, които не са пряко участници във войната.

По думите му натискът върху Украйна продължава, докато липсват реални признаци за политическо решение на конфликта. "Те притискат жертвата във войната да предаде това, което искат, защото иначе щяло да стане още по-страшно", каза Данов.

Той добави, че вътрешното напрежение в Русия също нараства, включително критики от военнопромишления комплекс и политически фигури за липса на решителни успехи. В разговора беше засегната и тежката икономическа цена на войната, която според оценки достига огромни размери и натоварва сериозно руската икономика.

По отношение на перспективите за мир той беше категоричен, че към момента липсват реални индикации за начало на преговори. "Кога не мога да кажа. Все някога би трябвало да ги има, но засега никой не говори за близки перспективи", заяви той.

Според него всяко евентуално примирие около 9 май би имало ограничен и тактически характер, без да представлява трайна стъпка към устойчив мир. "Това не изглежда като начало на мирен процес, а като кратка пауза с пропагандна цел", допълни той.


Sofia / Bulgaria
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОРЕДНИЯ ОЛИГОФРЕН

    73 13 Отговор
    РЪСИ МОЗЪК И СЕ ПРАВИ НА УМЕН. МИШОК

    17:45 01.05.2026

  • 2 си пън

    61 10 Отговор
    атлантико,айде всичките на фронта не да се джуклете по студията

    Коментиран от #16

    17:46 01.05.2026

  • 3 1102

    51 8 Отговор
    Много умен! Парада се правил за няколко часа! Гении! Поделенията и машините идват и започват да правят парад!!!

    Коментиран от #12

    17:46 01.05.2026

  • 4 Колко е смешен дан оф

    47 9 Отговор
    Да си открадне няколко часа.
    Не ставайте смешни защото Денис чу и марийчето отдавна са такива и никой вече не им обръща внимание

    17:47 01.05.2026

  • 5 Капитане , , , капитане.

    48 7 Отговор
    Колко взимаш за участие.

    17:47 01.05.2026

  • 6 А бре бръдчеда

    47 6 Отговор
    ти изкърти тъпомера.

    17:48 01.05.2026

  • 7 Абе

    16 11 Отговор
    Парадът може да е легитимна цел...

    17:50 01.05.2026

  • 8 Пич

    52 9 Отговор
    Те това е атлантическия съвет !!! Украинска значка и празна глава!!!

    Коментиран от #30, #51

    17:50 01.05.2026

  • 9 Мунчо

    10 37 Отговор
    Путин няма да може да закара консервите на парад, защото всички са за скраб.....а на останалите са им празни резервоарите.....плуваш в петрол, а нямаш дизел за трошляците... 🤣🤣🤣

    17:50 01.05.2026

  • 10 Пакетно обслужване

    42 4 Отговор
    Две статии "Ще продължи ли агресията на Путин" плюс изказване на член на Атлантическия съвет със същото съдържание в един ден. Така работи пропагандата. Всичко това за да не си спомним как завърши Втората световна война и да преглътнем 90 милиарда за Украйна. Идва и Гергьовден, когато май пак няма да видим супер скъпите и дълго чакани самолети. Трябва да се пусне димка.

    17:51 01.05.2026

  • 11 Сила

    16 9 Отговор
    Няколко употребявани тоалетни чинии и счупени перални ....открадна Путин до сега !!!

    17:51 01.05.2026

  • 12 Наистина парада се прави за няколко часа

    27 4 Отговор

    До коментар #3 от "1102":

    а праида в Европа който се провежда под знамето на дъгата е цяла е 365 дни в годината. Ако има някой прибавен ден това е защото са изпадали в абстиненция и някой и друг такъв им се губи.
    Чудя се дали и аз да не мина от другия бряг защото не по и Сорос ще ми изпускат средства като в Англия и ще ме дундуркат но малко съм поостарял..
    А пък може Урсула да ме хареса или оня там на блока но каяс я запазете за себе си защото е чига.

    Коментиран от #15

    17:53 01.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Данов

    23 3 Отговор
    Откога само сънуваш утки, без да си им разрошил вълната?

    17:57 01.05.2026

  • 15 1102

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "Наистина парада се прави за няколко часа":

    Старост за тази работа няма! Дори на смъртния одър могат да те преведат на другия бряг!

    17:57 01.05.2026

  • 16 ПолитрУк от Челюстни войски

    27 2 Отговор

    До коментар #2 от "си пън":

    Васил Данов е безполезен на фронта, а може само да се жЪмби от студиата защото при соца беше политрУк от ЧЕлюстните войски.

    17:59 01.05.2026

  • 17 хихи

    17 2 Отговор
    амбряж

    17:59 01.05.2026

  • 18 А бе

    27 4 Отговор
    Вземай си мешката и дим дим да те няма при бандеровците

    18:00 01.05.2026

  • 19 Абе защо вадите

    24 2 Отговор
    безродни боклуци от нафталина, да леят пропаганда за глупаци?

    18:03 01.05.2026

  • 20 Стоенчо

    24 1 Отговор
    полковник, кой ти каза какво иска Путин?! Да не сте си говорили?! Кажи сега, какво иска и чичо Дончо!

    18:04 01.05.2026

  • 21 Перо

    22 2 Отговор
    Атлантическият джендър и унтерменш не е ли чувал, че украинците са били част от съветската армия или сега мисли за нов прочит!

    18:05 01.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хаха

    5 1 Отговор
    Добре че каза бе мозък...

    18:06 01.05.2026

  • 24 Дмитрий Ярош 🇺🇦

    5 23 Отговор
    Точно на 9 ти май Украйна трябва да удари най жестоко комунистическата терористична болшевишка ционистка бърлога и ко.чина .....Тея бля.дове които се събират там на 9 май трябва живи да горят ... СЛАВА УКРАИНИ СЛАВА АЗОВ СЛАВА ДЕСЕН СЕКТОР

    18:06 01.05.2026

  • 25 нннн

    18 2 Отговор
    Офицерско пeтнo.

    18:10 01.05.2026

  • 26 Теслатъ

    15 1 Отговор
    Е, че другаря Данов си пие Кваса с дедо Путин в Кремъл, бе, др. Данов всичко знае, ей!!!!!! -)))))))

    18:15 01.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 павела митова

    10 1 Отговор
    УКРИТЕ НЕ СА ХОРА - ДАРВИН....РУСНАЦИТЕ СКОРО ЩЕ ДОСТИГНАТ САНИТАРНИЯ МИНИМУМ НА МЪЖКИ УКРО ИНДИВИДИ - СЛЕДВА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ТУЗЕМНОТО НАСЕЛЕНИЕ

    18:17 01.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ако имаш украинска значка

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    на ревера мозък не ти трябва.

    18:18 01.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 здравка клинчева

    9 3 Отговор
    Путин каза - още помня кой открадна 700 милиона от южен поток - Българи яни ги дължи......хората си искат откраднатото.... оказа се че турски поток през българия е бил само глобата на бойче за откраднатите пари все още шиши и буци дължат едни 700 милиона които вие тъпани ще трябва да платите

    18:20 01.05.2026

  • 33 ганев

    7 1 Отговор
    данов...АХА..ЧЛЕН НА ЗАБРАНЕНИЯТ...СЪВЕТ

    18:22 01.05.2026

  • 34 Гост

    14 1 Отговор
    Възпитаникът на военнополитическото училище в град Лвов /СССР/ клел се на КПСС и БКП, комсомолския секретар във флота, комунистът редактор на вестника на военния ни флот, който няма и 1 минута строева служба, сега е виден евроатлантик и критик на Русия и Путин. То, кои ли не завършили в СССР не са били преди и сега плужеци!

    18:24 01.05.2026

  • 35 Тома

    15 2 Отговор
    А на бас че този навремето е целувал г.за на съветски офицери а сега на натовски защото е в клуба на атлантиците.

    18:27 01.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Престанете да занимавате с изкуфели

    12 2 Отговор
    И посредствени идиоти за чието мнение на никой не му дреме ,единственото което правят е да дразнят и отегчават

    18:30 01.05.2026

  • 38 Ъхъ!!!

    2 12 Отговор
    На Путин мир не му трябва! След управлението на Путин в Русия разрухата е тотална - безброй мъртви села, хиляди спряни фабрики и заводи, посевместна корупция, нулева законност и пълно разлагане на обществения организъм! Сега всичката натрупана негативна енергия е насочена към войната, а ако войната спре тази енергия ще се насочи към управлението в Кремъл!

    Коментиран от #42

    18:30 01.05.2026

  • 39 Хихи

    12 1 Отговор
    задноблизеца Данов, много осведомен бе ...

    18:31 01.05.2026

  • 40 КАТО ПРОЧЕТА ......

    12 1 Отговор
    .....АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ И МИ СЕ ИЗЯСНЯВА ВЕДНАГА ЧЕ БОК ЛУКА ПРЕДИ Е БИЛ ДС АГЕНТ..........

    18:33 01.05.2026

  • 41 Путин е агресора и окупатора в Украйна

    2 8 Отговор
    Много прав е в изказването си капитан Васил Данов за Путин и Русия, която днес е милитаристичен и агресивен руски ФАШИЗЪМ- /Рашизъм/ в действие !!!

    18:35 01.05.2026

  • 42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 6 Отговор

    До коментар #38 от "Ъхъ!!!":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    18:36 01.05.2026

  • 43 ежко

    6 2 Отговор
    Поредния тъпнр,дето знаел какво мисли Путин!Атлантически съвет.Това някакво НПО ли е?Откеде са парите с които се издържа и кого съветва този "съвет"?

    18:37 01.05.2026

  • 44 Ай чал

    5 1 Отговор
    Капитанчо,евроатлантизъмът вече не е на мода! Хранилката скоро затваря!

    18:37 01.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Стига сте вадили

    7 0 Отговор
    тези безродни боклуци от нафталина, да леят пропаганда за глупаци!

    18:39 01.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Анан от дърти вампири и продажници!

    18:42 01.05.2026

  • 49 защо

    0 3 Отговор
    Защо ме изтри? Не е ли дала Украйна 8 милиона жертви?

    Коментиран от #50

    18:42 01.05.2026

  • 50 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "защо":

    РФ се разпада.Който разбрал, разбрал.

    18:47 01.05.2026

  • 51 голямо браво

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Браво ПИЧ! Много точно казано - "Украинска значка и празна глава!!!" Ще го запомня!

    18:49 01.05.2026

