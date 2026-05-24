Нов духовен символ в Поморие: Триметров мраморен паметник на Кирил и Методий

24 Май, 2026 17:01 609 9

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В Поморие вече се извисява нов паметник на светите братя Кирил и Методий, който се превърна в естествен център на празничните чествания около 24 май.

Монументът, открит на 18 май, привлича жители и гости на града, които днес поднасят цветя и се снимат пред него в знак на почит към делото на славянските първоучители, пише БГНЕС.

Триметровата мраморна композиция е разположена в центъра на града, в непосредствена близост до храм „Свето Рождество Богородично“.

Идеята за паметника е на почетния гражданин на Поморие и творец Милчо Талев, а реализацията е дело на скулптора доц. Георги Минчев.

Авторът на монумента е утвърдено име в българската и международната скулптура, с редица отличия и реализирани проекти по света, включително в Корея, Аржентина, САЩ и Иран.

Негови творби са част от колекции на Националната художествена галерия, Съюза на българските художници и редица музеи и частни колекции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Поморие е руска губерния!

    3 2 Отговор
    Там има огромен надпис: " М А Л А Я Р О С С И Я!

    17:10 24.05.2026

  • 3 На 24 май руснаците разбомбиха Киев

    2 2 Отговор
    и показаха отношението си към кирилицата, защото кирилицита първо идва в Киев!

    17:11 24.05.2026

  • 4 Цък

    2 4 Отговор
    Явно всичко ни е фалшиво: почитаме гърци, които не са създали българската азбука/ тя е дело на Климент, Наум, Сава, Ангеларий и Горазд /, последните ни царе са шваби, преди целувахме съветски задници сега евроатлантически, уж спечелихме Евровизия а само гювендията е българка в целия друг екип нямат нищо българско

    17:16 24.05.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    Щом като тоя Скулптор с Ранг "Доцент" е реализирал снои Проекти както в САЩ така и в Иран и С.Корея,значи определено има и БИЗНЕС - Талант.И в тая връзка- Кво го бърка до тоя 3-Метров Паметник да издяла още един подобен - точно Копие на Бастисания МОЧА в Сф,макар и в мащаб 1:10?А парите ги има- само трябва да се протегне и да ги вземе:)

    17:25 24.05.2026

  • 6 Няклй

    4 0 Отговор
    Много хубава новина.
    Имаме нужда от възвръщане на ценностите. Стигнахме дотам, че децата да не могат да направят разлика между авторитети и автори.
    Няма да се учудя някой да издигне паметник на Дара и бангаранга..
    За умните деца със златни медали от международни конкурси и олимпиади няма червени килими и официални посрещания, но за Дара има. Толкова.. Нищо лично. Да е жива и здрава Дара и нека си има самочувствието, нека е успяла и т.н.! Просто сравнение.

    17:28 24.05.2026

  • 7 Буревестников

    1 0 Отговор
    Като знам населението е Поморие,подозирам солидно участие на руски капитали,без да се афишират излишно.Ганев предпочита да инвестира в смартфон и автомобил, може и в LED телевизор- 10 м2,да гледа "шоупрограми " по Битови ту и Новъ броудкаст.

    17:50 24.05.2026

  • 8 Пецата

    0 0 Отговор
    Вобще не ме е еня за глупавиа паметник разбираш ли ама ше си сипа още една ракиа по повода 🤣

    18:27 24.05.2026

  • 9 Славянските книги за богослужения

    1 0 Отговор
    Славянските книги, за богослужения на славяните. Славяни е в превод християни. Слово и Слава - славене на истинският Господ. НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ИЗЛИШЕН

    18:27 24.05.2026

