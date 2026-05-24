Нов духовен символ в Поморие: Триметров мраморен паметник на Кирил и Методий

В Поморие вече се извисява нов паметник на светите братя Кирил и Методий, който се превърна в естествен център на празничните чествания около 24 май.

Монументът, открит на 18 май, привлича жители и гости на града, които днес поднасят цветя и се снимат пред него в знак на почит към делото на славянските първоучители, пише БГНЕС.

Триметровата мраморна композиция е разположена в центъра на града, в непосредствена близост до храм „Свето Рождество Богородично“.

Идеята за паметника е на почетния гражданин на Поморие и творец Милчо Талев, а реализацията е дело на скулптора доц. Георги Минчев.

Авторът на монумента е утвърдено име в българската и международната скулптура, с редица отличия и реализирани проекти по света, включително в Корея, Аржентина, САЩ и Иран.

Негови творби са част от колекции на Националната художествена галерия, Съюза на българските художници и редица музеи и частни колекции.