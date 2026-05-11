БСП-София иска Радев да възстанови Паметника на Съветската армия

11 Май, 2026 15:41 586 54

Паметникът на Съветската армия и цялата композиция около него е много повече от един градски терен, за какъвто го представя кметът. Този монумент е на всички българи, които не споделят отричането на фашизма в България

Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Паметта не е въпрос на терен и на собственост, за да я прехвърлим във владение на кмета на София", заяви Иван Таков, председател на БСП – София и на групата на социалистите в СОС. Той направи коментара по повод внесен от Васил Терзиев доклад, с който предлага Столичният общински съвет да даде съгласие Столична община да придобие имот в район Панчарево, село Лозен, местност "Джуджин азмак".

В момента в този имот, който е частна държавна собственост, се съхраняват нарязаните фигури от Паметника на Съветската армия. Кметът предлага с управлението на имота, Столична община да приеме и правото на собственост върху посочената художествена композиция.

Заедно с това в доклада си Терзиев иска също СОС да даде съгласие Столична община да придобие всички скулптурни фигури и барелефи от монумента, които се намират в Княжеската градина в центъра на София. В доклада кметът заявява също и намерение след придобиването им от Столична община да проведе разговори и обществено обсъждане за облика и мястото на художествения ансамбъл като част от културната памет на града.

В решението, което предлага СОС да приеме, обаче той посочва, че целта на придобиването е предоставянето на фигурите и барелефите като музейна експозиция.

"Паметникът на Съветската армия и цялата композиция около него е много повече от един градски терен, за какъвто го представя кметът. Този монумент е на всички българи, които не споделят отричането на фашизма в България. В тази връзка може да бъде направено допитване, но то трябва да бъде национален референдум. Защото въпросът с Паметника на Съветската армия е от национално значение, а не е обикновен градски териториален проблем, за какъвто го брои кметът“, коментира Иван Таков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аоо!

    18 16 Отговор
    Паветниците започват да Моча Т и Мучат!

    15:43 11.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    27 7 Отговор
    Ха ха ха ...."Живите мъртви" се обадиха !!!

    15:43 11.05.2026

  • 4 КОЛЬО ПАРЪМА

    14 22 Отговор
    Трябва да бъде възтановен

    Коментиран от #42

    15:43 11.05.2026

  • 5 Мемфис

    4 1 Отговор
    Защо ми изтри коментара БЕ?

    15:44 11.05.2026

  • 6 Педя Човек Лакът Ракета

    21 16 Отговор
    Този демонстрационен леяк още ли не е претопен? Толкова кухите комунисти така и не разбраха че това не е паметник а монумент на окупацията.

    15:44 11.05.2026

  • 7 БОЛШЕВИК

    15 19 Отговор
    Паметника ще се възстанови, но първо трябва да се ликвидира олигархията, червена или синя, феодалите и чорбаджиите и дивашкия капитализъм да се унищожи до корен

    Коментиран от #18, #28

    15:45 11.05.2026

  • 8 Мемфис

    13 9 Отговор
    БСП дааа гооо дууу хааа!

    Коментиран от #37

    15:46 11.05.2026

  • 9 Няма как

    19 18 Отговор
    Повечето софиянци не желаят този паметник да им разваля гледката.

    Коментиран от #10, #20

    15:46 11.05.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    20 10 Отговор

    До коментар #9 от "Няма как":

    Какъв смисъл слагаш под понятието софиянци?

    Коментиран от #26

    15:49 11.05.2026

  • 11 МИТРАХВАНАЛА

    9 13 Отговор
    Митрофанова: Тъжната съдба на уникалния паметник на Съветската армия в София може да промени историята и след премахването му да не сте зависими от путинизма и болшевизма.

    Коментиран от #45

    15:49 11.05.2026

  • 12 Умников

    15 2 Отговор
    Кои бяха тези БСП-София?
    Аааа да, онези нищоправници, които позволиха на петроханци, да нарежат паметника!

    Нимойти рива, дань въ почна с каиша!

    15:49 11.05.2026

  • 13 Нека да пиша

    16 13 Отговор
    Никакво възстановаване .

    15:49 11.05.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    11 7 Отговор
    Кметчето може да си спретне само една склупторна композиция на Петрохан!
    🤣🤣🤣

    Толкова за кметчето!

    Коментиран от #24

    15:50 11.05.2026

  • 15 ъгъл

    4 2 Отговор
    БСП-София иска Радев да възстанови паметника на Леонид Брежнев.А БийСиПшута-Пловдив иска да бъде възстановен паметника на Георги Аспарухов.

    15:50 11.05.2026

  • 16 НИЩО ПРОТИВ ПСА

    6 1 Отговор
    НО, имено затова гласувах за първи път не за БСП, а за Радев… типичното за БСП пак се проявява.. казвам го с народни думи…”цяла Мара втасала…за паметник ще мислим сега”!

    15:52 11.05.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    7 8 Отговор
    А за паметника, като гледам как се развиват събитията в света, тези, които го нарязаха, ще бъдат в първата редица на възстановяващите го! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #49

    15:52 11.05.2026

  • 18 Нека да пиша

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Гладен селендур,нямаш право да пишеш. Отивай в Просия ..

    15:52 11.05.2026

  • 19 Може,

    6 3 Отговор
    В музея на социалистическото изкуство.
    Софиянци да направят референдум!

    15:53 11.05.2026

  • 20 КОЙчо

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Няма как":

    И защо не направихте едно допитване , до "повечето софиянци" , дали искат този паметник, или не?
    Ами дадохте мълчеливото си съгласие на едни хора , които за пари, и майките си ще продадат?

    15:53 11.05.2026

  • 21 Автоматчика без глава

    8 5 Отговор
    Да се изкърти всичко останало. Да се върне на скрап и с парите да се направи паметник на Аспарух. Това заслужава България и София. Никога повече тази грозна пропаганда не трябва да се размахва с автомат над града.

    15:53 11.05.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    7 3 Отговор
    "Ти го пусни под масата, то се качва на масата".
    Комунистическото безумие е не съпоставимо !!!

    15:54 11.05.2026

  • 23 ОСА

    5 2 Отговор
    СДС пък не иска да се възстанови паметника !!!! Що за лични искания...чия собственост е , че ще иска този или онзи ???? Ами питайте 2 милиона софиянци дали искат да се възстанови....кои са БСП да го налагат ???

    15:54 11.05.2026

  • 24 Нека да пиша

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    Пак си ходил под кюлотите червени на Митрофанова да и душиш ...

    15:54 11.05.2026

  • 25 Бай Араб

    7 6 Отговор
    В България никога не е имало фашизъм и фашисти.Има един Живко Фашиста ,но той е роден много по- късно.Руски крак не трябва да стъпва на територията на Европа.

    Коментиран от #52

    15:54 11.05.2026

  • 26 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    В културно-цивилизационен аспект.

    15:55 11.05.2026

  • 27 Дай на фашистите да рушат

    4 6 Отговор
    Хората градят, те рушат!

    Коментиран от #36

    15:56 11.05.2026

  • 28 Червен кхмер

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Добре, че с болшевизма на 90$ приключи.Остана дивия болшевизма и голодомор в С.Корея и Куба.Последната скоро ще се освободи от тоталната мизерия.
    Вас болшевиките с удоволствие бих ви поставил в Белене да рацказвате как "хорошо" се е живяло и как с връзки можеше да си купиш ТВ, радио, мебели, дрехи, луканка.....а да и банани, които растяща само по нова година.За изходни визи след одобрение на парт .събрание да се излезе в соц.конц.лагера.На,Запад само болшевишката номенклатура можеше да излиза.

    15:56 11.05.2026

  • 29 володя

    4 8 Отговор
    Това го няма в нито една държава в света. Раята си иска паметника на окупатора!

    15:58 11.05.2026

  • 30 Българин

    4 2 Отговор
    И паметника на Хитлер на Попа трябва да бъде възстановен! Все пак това е нашата история, а и Хитлер ни е върнал Добруджа, пи това по мирен път!

    15:59 11.05.2026

  • 31 Верно

    3 1 Отговор
    БСП-София иска Радев да възстанови Паметника на Съветската армия а Радев не смее

    15:59 11.05.2026

  • 32 арлингтън

    3 1 Отговор
    В България комунизъм не е имало. Комунизмът е висш обществен строй,който дава на хората висока култура и перфектни условия за живот. Комуна означава равенство,задоволеност и пълна безопасност.

    Коментиран от #39

    16:00 11.05.2026

  • 33 Другарите не са добре!

    5 3 Отговор
    От един паметник направиха национален проблем. Това си е въпрос точно за местен референдум!

    16:00 11.05.2026

  • 34 Р. Рейгън

    5 2 Отговор
    Бе Се Пе то се разпадна като Се Се Се Ре то. За къде са се засилили за фалшив паметник да се пънат? То по тази логика да върнем и паметниците на Ленин и Сталин. А Варна да се прекръсти на Сталин. И това е било история. Там трябва да има български паметник.

    16:01 11.05.2026

  • 35 хаха

    5 0 Отговор
    "фашизма в България"

    ХАХАХА! Какъв "фашизъм" в България бе измет? Български войници не са изпращани никъде...
    Фашизъм им се приискало на кухоглавата паплач.

    16:03 11.05.2026

  • 36 Ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дай на фашистите да рушат":

    Точно болшевиките и комунистите най много разрушаваха паметници църкви синагоги и храмове.

    Коментиран от #43

    16:05 11.05.2026

  • 37 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мемфис":

    ляпай бе аспух

    16:05 11.05.2026

  • 38 Далеч

    2 0 Отговор
    Запазете го и си го отнесете далеч, например в Исторически парк, в полетата край Димитровград или си го качете горе, на Бузлуджа, но не и пред очите на софианци.

    16:06 11.05.2026

  • 39 БОЛШЕВИК

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "арлингтън":

    Много сте точен. Имаше социализъм с всичките му недостатъци по гоньовски, но все пак за всички имаше работа, здравеопазване, образование, не се работеше за чорбаджията и феодала, хората бяха спокойни и сигурни за утрешния ден. Сравнено с последните години 36 след 1989г. си беше направо Рай.

    16:07 11.05.2026

  • 40 хаха

    1 1 Отговор
    Смъртните случаи сред цивилното население в България по време на Втората световна война се оценяват на около 3000, главно поради глад и болести, свързани с войната. Общият брой на смъртните случаи сред цивилното население и военните в България се оценява на 25 000.

    Все много знаят кроманьонците ... Сигурно половината са след идването на "сАвеЦките" бАклуци.

    16:07 11.05.2026

  • 41 Един от онези

    0 0 Отговор
    Ами то такава партия няма - отпаднала необходимост, нали така!

    16:07 11.05.2026

  • 42 Един от онези

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    С този правопис - няма нужда да възстановяваме каквото и да било!
    ;-)

    16:08 11.05.2026

  • 43 Викаш

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ха ха":

    фашистите ПП и ДБ са болшевики ли. Абе де ви намират? 😄

    16:08 11.05.2026

  • 44 Киро

    2 1 Отговор
    Може да искате много неща, другари милионери, но извадете парите от джоба си или вземете властта. Жалки сте Дядото ще се обърне в гроба.

    16:08 11.05.2026

  • 45 Миме

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "МИТРАХВАНАЛА":

    а по-добре ли е да сме звисими от пед@лск@т@ педуханска секта на иноагентите и предателите

    16:09 11.05.2026

  • 46 Значи

    1 0 Отговор
    Ония с тортата с отрязани детски главички ще рушат, а Радев ще възстановява???

    16:10 11.05.2026

  • 47 ТТТ

    0 0 Отговор
    Първо паметника, после новините в петък на руЗки, после Белене, после .....и т.н. е вие си ги избрахте.

    16:11 11.05.2026

  • 48 Горски

    2 1 Отговор
    Не знам друго но , когато ядоха торта с отрязани глави и крайници беше потресаващо. А Паметник идва от памет , същото е като да вилнееш в гробищен парк и да вандалстваш , не виждам разлика, но това да ядеш глави на деца и войници и като торта е отвратително. Защо не повдигнахте въпроса за паметника, докато управлявахте с Биби и Шиши? Бесепарите се чудят как да трупат точки извън парламента. Но покрай тях ще намажат Танас, Мирчев и пепейци. Представям си каква истерика ще настане ако наистина се тръгне към реабилитация на паметника. БСП няма никакво право да се изказва по повод Паметника на Съветскато армия, защото бяха в коалиция и с русофобите от ПП/ДБ, и с /полу/русофобите от ГРОБ и Новия бардак. На Паметника на Съветската армия не му е мястото в самия реален център на София, едно от подходящите места е на мястото или до Братската могила, пак е в центъра, но не чак. На сегашното място на Паметника трябва да има Паметник на Аспарух и на никого другиго. Разбира се, този Паметник трябва да е такъв художествено и като послание, че народът да го одобри с Референдум, защото Паметникът на Съветската армия беше махнат от шепа предатели евро еничари.

    16:12 11.05.2026

  • 49 Миме

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 81":

    абсолютно верно и не само това , жълтопаветните педуханци от градската десница не просто ще посрещнат братушките с хляб и сол на Орлов мост ами и сами ще поканят лично Владимир Владимирович в България

    16:13 11.05.2026

  • 50 Питане

    0 0 Отговор
    Кога ще проведе ЛУСТРАЦИЯ ???
    Вече е КРАЙНО НАЛОЖИТЕЛНО, защото самочувствието на комунягите е като това на баща му след 09.09 1944г - оня из.Род Пеко Таков

    16:14 11.05.2026

  • 51 мамник

    0 0 Отговор
    БСП-София иска Радев да........! Айде тия почнаха да искат!!! Г-н Радев дано Р.Овч,Р.Геч.и другата гняс да не ви се качът на главата щото сте обречен!!!!👿

    16:15 11.05.2026

  • 52 Миме

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бай Араб":

    ми че то половината от континента европа си е на Русия бе

    16:15 11.05.2026

  • 53 Любопитен

    0 0 Отговор
    Ще цитирам глашатая на радев - новото вицепремиерче и.христов - паметникът "е с отпаднала необходимост".
    Ама като гледам, как тръмпетчиите се разхождаха накокошинени по студията, след победата на дони, пък сега само с половин уста се изказват, така много скоро всякакви комуняги, които изпълзяха от всякъде - после със свещ няма да ги намерим.
    Само малко търпение и повечко на жълтите павета.

    16:16 11.05.2026

  • 54 Точно!

    0 0 Отговор
    Въстановяването на Паметника на Съветската армия, част от която беше и Българската Царска армия в заключителния етап на ВСВ ще бъде не само тест за интелигентност на Румен Радев, но и проверка за това дали е чествн човек или лицемерен политик.

    16:17 11.05.2026

