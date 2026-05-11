БСП-София иска Радев да възстанови Паметника на Съветската армия

"Паметта не е въпрос на терен и на собственост, за да я прехвърлим във владение на кмета на София", заяви Иван Таков, председател на БСП – София и на групата на социалистите в СОС. Той направи коментара по повод внесен от Васил Терзиев доклад, с който предлага Столичният общински съвет да даде съгласие Столична община да придобие имот в район Панчарево, село Лозен, местност "Джуджин азмак".

В момента в този имот, който е частна държавна собственост, се съхраняват нарязаните фигури от Паметника на Съветската армия. Кметът предлага с управлението на имота, Столична община да приеме и правото на собственост върху посочената художествена композиция.

Заедно с това в доклада си Терзиев иска също СОС да даде съгласие Столична община да придобие всички скулптурни фигури и барелефи от монумента, които се намират в Княжеската градина в центъра на София. В доклада кметът заявява също и намерение след придобиването им от Столична община да проведе разговори и обществено обсъждане за облика и мястото на художествения ансамбъл като част от културната памет на града.

В решението, което предлага СОС да приеме, обаче той посочва, че целта на придобиването е предоставянето на фигурите и барелефите като музейна експозиция.

"Паметникът на Съветската армия и цялата композиция около него е много повече от един градски терен, за какъвто го представя кметът. Този монумент е на всички българи, които не споделят отричането на фашизма в България. В тази връзка може да бъде направено допитване, но то трябва да бъде национален референдум. Защото въпросът с Паметника на Съветската армия е от национално значение, а не е обикновен градски териториален проблем, за какъвто го брои кметът“, коментира Иван Таков.