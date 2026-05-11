БСП-София иска Радев да възстанови Паметника на Съветската армия

"Паметта не е въпрос на терен и на собственост, за да я прехвърлим във владение на кмета на София", заяви Иван Таков, председател на БСП – София и на групата на социалистите в СОС. Той направи коментара по повод внесен от Васил Терзиев доклад, с който предлага Столичният общински съвет да даде съгласие Столична община да придобие имот в район Панчарево, село Лозен, местност "Джуджин азмак".
В момента в този имот, който е частна държавна собственост, се съхраняват нарязаните фигури от Паметника на Съветската армия. Кметът предлага с управлението на имота, Столична община да приеме и правото на собственост върху посочената художествена композиция.
Заедно с това в доклада си Терзиев иска също СОС да даде съгласие Столична община да придобие всички скулптурни фигури и барелефи от монумента, които се намират в Княжеската градина в центъра на София. В доклада кметът заявява също и намерение след придобиването им от Столична община да проведе разговори и обществено обсъждане за облика и мястото на художествения ансамбъл като част от културната памет на града.
В решението, което предлага СОС да приеме, обаче той посочва, че целта на придобиването е предоставянето на фигурите и барелефите като музейна експозиция.
"Паметникът на Съветската армия и цялата композиция около него е много повече от един градски терен, за какъвто го представя кметът. Този монумент е на всички българи, които не споделят отричането на фашизма в България. В тази връзка може да бъде направено допитване, но то трябва да бъде национален референдум. Защото въпросът с Паметника на Съветската армия е от национално значение, а не е обикновен градски териториален проблем, за какъвто го брои кметът“, коментира Иван Таков.
1 Аоо!
15:43 11.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сила
15:43 11.05.2026
4 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #42
15:43 11.05.2026
5 Мемфис
15:44 11.05.2026
6 Педя Човек Лакът Ракета
15:44 11.05.2026
7 БОЛШЕВИК
Коментиран от #18, #28
15:45 11.05.2026
8 Мемфис
Коментиран от #37
15:46 11.05.2026
9 Няма как
Коментиран от #10, #20
15:46 11.05.2026
10 БОЛШЕВИК
До коментар #9 от "Няма как":Какъв смисъл слагаш под понятието софиянци?
Коментиран от #26
15:49 11.05.2026
11 МИТРАХВАНАЛА
Коментиран от #45
15:49 11.05.2026
12 Умников
Аааа да, онези нищоправници, които позволиха на петроханци, да нарежат паметника!
Нимойти рива, дань въ почна с каиша!
15:49 11.05.2026
13 Нека да пиша
15:49 11.05.2026
14 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Толкова за кметчето!
Коментиран от #24
15:50 11.05.2026
15 ъгъл
15:50 11.05.2026
16 НИЩО ПРОТИВ ПСА
15:52 11.05.2026
17 az СВО Победа 81
Коментиран от #49
15:52 11.05.2026
18 Нека да пиша
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Гладен селендур,нямаш право да пишеш. Отивай в Просия ..
15:52 11.05.2026
19 Може,
Софиянци да направят референдум!
15:53 11.05.2026
20 КОЙчо
До коментар #9 от "Няма как":И защо не направихте едно допитване , до "повечето софиянци" , дали искат този паметник, или не?
Ами дадохте мълчеливото си съгласие на едни хора , които за пари, и майките си ще продадат?
15:53 11.05.2026
21 Автоматчика без глава
15:53 11.05.2026
22 АГАТ а Кристи
Комунистическото безумие е не съпоставимо !!!
15:54 11.05.2026
23 ОСА
15:54 11.05.2026
24 Нека да пиша
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":Пак си ходил под кюлотите червени на Митрофанова да и душиш ...
15:54 11.05.2026
25 Бай Араб
Коментиран от #52
15:54 11.05.2026
26 Трол
До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":В културно-цивилизационен аспект.
15:55 11.05.2026
27 Дай на фашистите да рушат
Коментиран от #36
15:56 11.05.2026
28 Червен кхмер
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Добре, че с болшевизма на 90$ приключи.Остана дивия болшевизма и голодомор в С.Корея и Куба.Последната скоро ще се освободи от тоталната мизерия.
Вас болшевиките с удоволствие бих ви поставил в Белене да рацказвате как "хорошо" се е живяло и как с връзки можеше да си купиш ТВ, радио, мебели, дрехи, луканка.....а да и банани, които растяща само по нова година.За изходни визи след одобрение на парт .събрание да се излезе в соц.конц.лагера.На,Запад само болшевишката номенклатура можеше да излиза.
15:56 11.05.2026
29 володя
15:58 11.05.2026
30 Българин
15:59 11.05.2026
31 Верно
15:59 11.05.2026
32 арлингтън
Коментиран от #39
16:00 11.05.2026
33 Другарите не са добре!
16:00 11.05.2026
34 Р. Рейгън
16:01 11.05.2026
35 хаха
ХАХАХА! Какъв "фашизъм" в България бе измет? Български войници не са изпращани никъде...
Фашизъм им се приискало на кухоглавата паплач.
16:03 11.05.2026
36 Ха ха ха
До коментар #27 от "Дай на фашистите да рушат":Точно болшевиките и комунистите най много разрушаваха паметници църкви синагоги и храмове.
Коментиран от #43
16:05 11.05.2026
37 Миме
До коментар #8 от "Мемфис":ляпай бе аспух
16:05 11.05.2026
38 Далеч
16:06 11.05.2026
39 БОЛШЕВИК
До коментар #32 от "арлингтън":Много сте точен. Имаше социализъм с всичките му недостатъци по гоньовски, но все пак за всички имаше работа, здравеопазване, образование, не се работеше за чорбаджията и феодала, хората бяха спокойни и сигурни за утрешния ден. Сравнено с последните години 36 след 1989г. си беше направо Рай.
16:07 11.05.2026
40 хаха
Все много знаят кроманьонците ... Сигурно половината са след идването на "сАвеЦките" бАклуци.
16:07 11.05.2026
41 Един от онези
16:07 11.05.2026
42 Един от онези
До коментар #4 от "КОЛЬО ПАРЪМА":С този правопис - няма нужда да възстановяваме каквото и да било!
;-)
16:08 11.05.2026
43 Викаш
До коментар #36 от "Ха ха ха":фашистите ПП и ДБ са болшевики ли. Абе де ви намират? 😄
16:08 11.05.2026
44 Киро
16:08 11.05.2026
45 Миме
До коментар #11 от "МИТРАХВАНАЛА":а по-добре ли е да сме звисими от пед@лск@т@ педуханска секта на иноагентите и предателите
16:09 11.05.2026
46 Значи
16:10 11.05.2026
47 ТТТ
16:11 11.05.2026
48 Горски
16:12 11.05.2026
49 Миме
До коментар #17 от "az СВО Победа 81":абсолютно верно и не само това , жълтопаветните педуханци от градската десница не просто ще посрещнат братушките с хляб и сол на Орлов мост ами и сами ще поканят лично Владимир Владимирович в България
16:13 11.05.2026
50 Питане
Вече е КРАЙНО НАЛОЖИТЕЛНО, защото самочувствието на комунягите е като това на баща му след 09.09 1944г - оня из.Род Пеко Таков
16:14 11.05.2026
51 мамник
16:15 11.05.2026
52 Миме
До коментар #25 от "Бай Араб":ми че то половината от континента европа си е на Русия бе
16:15 11.05.2026
53 Любопитен
Ама като гледам, как тръмпетчиите се разхождаха накокошинени по студията, след победата на дони, пък сега само с половин уста се изказват, така много скоро всякакви комуняги, които изпълзяха от всякъде - после със свещ няма да ги намерим.
Само малко търпение и повечко на жълтите павета.
16:16 11.05.2026
54 Точно!
16:17 11.05.2026