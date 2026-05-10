Белоградчик привлича фармацевти със стипендии от 400 евро и високи заплати

„Ситуацията е много тежка поради липсата на кадри. Магистър-фармацевт имаме жена, която е на близо 80-годишна възраст, млади хора няма”, коментира кметът на Белоградчик Боян Минков в ефира на „Събуди се” по NOVA. Поради заболяване на единствения специалист общинската аптека в града остана затворена, което постави жителите в критична ситуация.
Маринка Иванова е един от жителите на Белоградчик, които разчитат на общинската аптека за важни медикаменти след прекаран инсулт. Тя споделя с разочарование, че без лекарства не става, но в момента не може да ги закупи от затворената аптека. Това е една от двете аптеки в скалния град, но липсата на кадри се оказва сериозна пречка за нормалното ѝ функциониране.
За да реши проблема, общината обяви, че ще изплаща по 400 евро на месец през целия период на обучението на студенти по фармация. Кметът Боян Минков обясни, че на бъдещите фармацевти ще бъде платено цялото образование, като след дипломирането си те трябва да подпишат договор за работа в общинската аптека за срок от три години.
Освен стипендията, от Белоградчик предлагат и стартово възнаграждение в размер на минимум три минимални работни заплати. Инициативата е отворена за кандидати от цялата страна. Местните жители като Пролет Костадинова и Красимира Михайлова определят това като отлична възможност и се надяват млади хора да се възползват, за да има градът работеща аптека.
Белоградчик не е малък град и посреща много туристи, което засилва необходимостта от постоянни фармацевтични услуги. „Тук винаги има опашка, което е индикация затова, че ние без нея не можем, затова и предприемаме тези действия”, обобщи Боян Минков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
15:31 10.05.2026
2 в кратце
15:33 10.05.2026
3 Анахронизъм е че на Българските
Тук трябва да отбележа че в Българското Законодателство за Труд горните три Категории не съществуват, това вече 35 години по късно след 1989 г., когато България преминава към така нареченият Капиталистически Модел на Работа.
Изтичане на Работна ръка от периферията на ЕС към центъра на ЕС поради по високи заплати, същевременно Българи у дома (250 000 на брой) в България нито учат нито работят но искат по високи заплати?
Без Закон за 40 часова Работна Седмица и Закон за Извънреден Труд България никога няма да има Трудов Пазар и Българите ще избират да работят в Чужбина тоест в Западните Държави на Европа отколкото да работят на Надница за някой и друг лв. в България.
Правителството на Р. Радев трябва да постави нещата там където им е мястото, да въведе Заплащане за Извънреден Труд и Почасово Заплащане за да има в действителност Пазар на Работна Ръка.
15:35 10.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 СССР и Соц Блока
Сега Синовете и Внуците на ЦК на БКП и на ДС и УБО Олигархията са Собственици които държат Бизнеси в които Бизнеси бачкаторите се гърчат 14 до 18 часа на ден бачкане.
Това не би било проблем ако, повтарям ако трудът им се заплащаше както е прието по целият свят, На Час и с Извънредно Заплащане след 40 часа Работна Седмица, уви България взе Трудовата Етика на Османската Империя за мярка, след 1989 г., мога само да добавя че "Бизнесите" които бяха приватизирани след 1989 г. са изградени с кръвта, потта и парите на Българският Народ за 45 г. и да добавя още едно нещо, изградени със Земята Българска която Комунистите национализираха от Българите след 1944 г., така че Правителството на Румен Радев има какво да прави в в случай че действително иска да промени нещата за Българският Народ.
15:38 10.05.2026
6 Некой
15:39 10.05.2026
7 дядото
15:40 10.05.2026
8 За да бъде Българската Икономика
Почасово Заплащане реално в България не съществува, работи се повсесловно на Надница.
За да бъде Българската Икономика гъвкава "flexible" и Българските Граждани да не бягат на "Запад", трябва Заплащането на Труд да бъде
commensurate with Western Standards and the Workers paid by the hour.
15:43 10.05.2026
9 Търсят се мазохисти
15:44 10.05.2026
10 Защо
Иначе страхотна природа.
15:49 10.05.2026
11 Пазар на Труда е Законодателството
Иначе България ще си остане както е до сега, Баунсъри, .Урви, Проституция и 7/8 Чалга Държава в която Мутрите и Мафията са Фактор.
Коментиран от #18
16:11 10.05.2026
12 Лицемерни 60клуци
16:16 10.05.2026
13 Колко ви желаят добро Централните
Факт е че Държави като Германия и др. са фаворитизиране като място за Работа и Живот точно по тези причини и че точно по тези причини Германия никога не е говорила за Работният Пазар в България който е допотопен пазар с Работна Етика взета от Османската Империя - Надницата.🤣
16:19 10.05.2026
14 Буха ха
16:22 10.05.2026
15 Див селянин
16:25 10.05.2026
16 Българите са тези които направиха от
Кой каквото си направи, друг не може да му направи.
Западните Държави главно Германия приема Работна Ръка от докато България тъне в Разруха.
16:26 10.05.2026
17 На времето !
За да си Изплатят !
Обучението !
Сега !
Безстопанствена !
Работа !
16:29 10.05.2026
18 Амши ! и и и и !
До коментар #11 от "Пазар на Труда е Законодателството":Феодализъм !
Във Феодализма !
Във Феодализма !
На Всяко Едно !
Ниво !
И Пълна !
Безстопанстваност !
16:33 10.05.2026
19 Тома
17:00 10.05.2026
20 Опа
17:13 10.05.2026