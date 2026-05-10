Белоградчик привлича фармацевти със стипендии от 400 евро и високи заплати

„Ситуацията е много тежка поради липсата на кадри. Магистър-фармацевт имаме жена, която е на близо 80-годишна възраст, млади хора няма”, коментира кметът на Белоградчик Боян Минков в ефира на „Събуди се” по NOVA. Поради заболяване на единствения специалист общинската аптека в града остана затворена, което постави жителите в критична ситуация.

Маринка Иванова е един от жителите на Белоградчик, които разчитат на общинската аптека за важни медикаменти след прекаран инсулт. Тя споделя с разочарование, че без лекарства не става, но в момента не може да ги закупи от затворената аптека. Това е една от двете аптеки в скалния град, но липсата на кадри се оказва сериозна пречка за нормалното ѝ функциониране.

За да реши проблема, общината обяви, че ще изплаща по 400 евро на месец през целия период на обучението на студенти по фармация. Кметът Боян Минков обясни, че на бъдещите фармацевти ще бъде платено цялото образование, като след дипломирането си те трябва да подпишат договор за работа в общинската аптека за срок от три години.

Освен стипендията, от Белоградчик предлагат и стартово възнаграждение в размер на минимум три минимални работни заплати. Инициативата е отворена за кандидати от цялата страна. Местните жители като Пролет Костадинова и Красимира Михайлова определят това като отлична възможност и се надяват млади хора да се възползват, за да има градът работеща аптека.

Белоградчик не е малък град и посреща много туристи, което засилва необходимостта от постоянни фармацевтични услуги. „Тук винаги има опашка, което е индикация затова, че ние без нея не можем, затова и предприемаме тези действия”, обобщи Боян Минков.