Новини
България »
Белоградчик привлича фармацевти със стипендии от 400 евро и високи заплати

Белоградчик привлича фармацевти със стипендии от 400 евро и високи заплати

10 Май, 2026 15:25 998 20

  • белоградчик-
  • фармацевти-
  • местна аптека

Общината предлага да плати цялото образование на младите специалисти

Белоградчик привлича фармацевти със стипендии от 400 евро и високи заплати - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Ситуацията е много тежка поради липсата на кадри. Магистър-фармацевт имаме жена, която е на близо 80-годишна възраст, млади хора няма”, коментира кметът на Белоградчик Боян Минков в ефира на „Събуди се” по NOVA. Поради заболяване на единствения специалист общинската аптека в града остана затворена, което постави жителите в критична ситуация.

Маринка Иванова е един от жителите на Белоградчик, които разчитат на общинската аптека за важни медикаменти след прекаран инсулт. Тя споделя с разочарование, че без лекарства не става, но в момента не може да ги закупи от затворената аптека. Това е една от двете аптеки в скалния град, но липсата на кадри се оказва сериозна пречка за нормалното ѝ функциониране.

За да реши проблема, общината обяви, че ще изплаща по 400 евро на месец през целия период на обучението на студенти по фармация. Кметът Боян Минков обясни, че на бъдещите фармацевти ще бъде платено цялото образование, като след дипломирането си те трябва да подпишат договор за работа в общинската аптека за срок от три години.

Освен стипендията, от Белоградчик предлагат и стартово възнаграждение в размер на минимум три минимални работни заплати. Инициативата е отворена за кандидати от цялата страна. Местните жители като Пролет Костадинова и Красимира Михайлова определят това като отлична възможност и се надяват млади хора да се възползват, за да има градът работеща аптека.

Белоградчик не е малък град и посреща много туристи, което засилва необходимостта от постоянни фармацевтични услуги. „Тук винаги има опашка, което е индикация затова, че ние без нея не можем, затова и предприемаме тези действия”, обобщи Боян Минков.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 6 Отговор
    Добра инвестиция.Белоградчик се готви за война.

    15:31 10.05.2026

  • 2 в кратце

    7 1 Отговор
    Магистър-фармацевтка имаме жена, която е на близо 80-годишна възраст, а млади хора в тази професия няма”.

    15:33 10.05.2026

  • 3 Анахронизъм е че на Българските

    6 2 Отговор
    "бизнесмени" трябва да се обяснява какво е 40 Часова Работна Седмица, какво е заплащане за Извънреден Труд и какво е Почасово Заплащане за Труд?
    Тук трябва да отбележа че в Българското Законодателство за Труд горните три Категории не съществуват, това вече 35 години по късно след 1989 г., когато България преминава към така нареченият Капиталистически Модел на Работа.

    Изтичане на Работна ръка от периферията на ЕС към центъра на ЕС поради по високи заплати, същевременно Българи у дома (250 000 на брой) в България нито учат нито работят но искат по високи заплати?

    Без Закон за 40 часова Работна Седмица и Закон за Извънреден Труд България никога няма да има Трудов Пазар и Българите ще избират да работят в Чужбина тоест в Западните Държави на Европа отколкото да работят на Надница за някой и друг лв. в България.

    Правителството на Р. Радев трябва да постави нещата там където им е мястото, да въведе Заплащане за Извънреден Труд и Почасово Заплащане за да има в действителност Пазар на Работна Ръка.

    15:35 10.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 СССР и Соц Блока

    0 5 Отговор
    СССР и Соц Блока бяха главните виновници Пролетариата да бачка на 8 часов работен ден, да има 20 до 30 календарни дни Отпуска всяка година, да има Безплатно Здравно Осигуряване, Децата да ходят в Клубове по Интерес Спорт, Шахмат, Авиомоделизъм, Парашутизъм и др. безплатно.

    Сега Синовете и Внуците на ЦК на БКП и на ДС и УБО Олигархията са Собственици които държат Бизнеси в които Бизнеси бачкаторите се гърчат 14 до 18 часа на ден бачкане.

    Това не би било проблем ако, повтарям ако трудът им се заплащаше както е прието по целият свят, На Час и с Извънредно Заплащане след 40 часа Работна Седмица, уви България взе Трудовата Етика на Османската Империя за мярка, след 1989 г., мога само да добавя че "Бизнесите" които бяха приватизирани след 1989 г. са изградени с кръвта, потта и парите на Българският Народ за 45 г. и да добавя още едно нещо, изградени със Земята Българска която Комунистите национализираха от Българите след 1944 г., така че Правителството на Румен Радев има какво да прави в в случай че действително иска да промени нещата за Българският Народ.

    15:38 10.05.2026

  • 6 Некой

    14 1 Отговор
    Да не са луди децата бе ? Да учат пет години, а за фармацевт е УЧЕНЕ, не лежане. И след това да идат да работят с хора по цял ден и да трябва да се постоянно "в час" с всички видове лекарства срещу 1500 евро на месец.... Естествено, ч в момента абсолютно всеки млад човек иска да се набута в полицията, жандармерия, гражданска защита, пожарна - НЕ е нужно да учиш пет години НИЩО, не се иска след това от тебе нищо , освен просто присъствие на работа по един ден в седмицата, след което три дни си "почиваш" от работата срещу 2500-3 евра на месеца, ранно пенсиониране и 20 зплатки на изпроводяк, които двайсет заплати за "довиждане" вече надвишават 100 000 евро. Да живее труда !

    15:39 10.05.2026

  • 7 дядото

    12 1 Отговор
    след 37 години липса на стратегия за опазване на кадрите,сега ни чака това.и не само за фармацевти.в северозапада няма хора дори за временна заетост

    15:40 10.05.2026

  • 8 За да бъде Българската Икономика

    0 3 Отговор
    Ефективна трябва да има Реален Пазар на Работна Сила тоест така нареченият Пазар на труд.

    Почасово Заплащане реално в България не съществува, работи се повсесловно на Надница.

    За да бъде Българската Икономика гъвкава "flexible" и Българските Граждани да не бягат на "Запад", трябва Заплащането на Труд да бъде
    commensurate with Western Standards and the Workers paid by the hour.

    15:43 10.05.2026

  • 9 Търсят се мазохисти

    4 1 Отговор
    Кой би живял в пусто ща и нищото

    15:44 10.05.2026

  • 10 Защо

    9 1 Отговор
    Белоградчик имаше голям завод за телефони и пр. и други добри предприятия.Всичко лазбиха и продадоха на лакоми некадърници всички от бившите и техните наследници.Сега и доктори нямат.
    Иначе страхотна природа.

    15:49 10.05.2026

  • 11 Пазар на Труда е Законодателството

    3 0 Отговор
    най важното Законодателство в една Капиталистическа Държава, от Законодателството за Пазар на Труда произлиза всичко останало.

    Иначе България ще си остане както е до сега, Баунсъри, .Урви, Проституция и 7/8 Чалга Държава в която Мутрите и Мафията са Фактор.

    Коментиран от #18

    16:11 10.05.2026

  • 12 Лицемерни 60клуци

    8 1 Отговор
    Добро утро, демокрация!

    16:16 10.05.2026

  • 13 Колко ви желаят добро Централните

    1 1 Отговор
    Държави от ЕС е видно че досега нито една от тези колоси в Европа не е повдигнала въпроса за 40 часова работна седмица в България, за Извънреден Труд и Заплащане на Час?

    Факт е че Държави като Германия и др. са фаворитизиране като място за Работа и Живот точно по тези причини и че точно по тези причини Германия никога не е говорила за Работният Пазар в България който е допотопен пазар с Работна Етика взета от Османската Империя - Надницата.🤣

    16:19 10.05.2026

  • 14 Буха ха

    6 2 Отговор
    Кой е луд да отиде в северозападнала България, където са останали само бабички и папyacи

    16:22 10.05.2026

  • 15 Див селянин

    4 1 Отговор
    Много пара ва,де ша ги арчат дяцата?

    16:25 10.05.2026

  • 16 Българите са тези които направиха от

    2 0 Отговор
    Развиваща Държава, държава мутри, мафия и ЦК на БКП, ДС/УБО Олигархия.

    Кой каквото си направи, друг не може да му направи.

    Западните Държави главно Германия приема Работна Ръка от докато България тъне в Разруха.

    16:26 10.05.2026

  • 17 На времето !

    4 0 Отговор
    За това Имаше Разпределение !

    За да си Изплатят !

    Обучението !

    Сега !

    Безстопанствена !

    Работа !

    16:29 10.05.2026

  • 18 Амши ! и и и и !

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пазар на Труда е Законодателството":

    Феодализъм !

    Във Феодализма !

    Във Феодализма !

    На Всяко Едно !

    Ниво !

    И Пълна !

    Безстопанстваност !

    16:33 10.05.2026

  • 19 Тома

    1 0 Отговор
    Ние от Белоградчик благодарение на бати Бойко тиквата се изнесоха много отдавна да работим в Германия Италия и Испания

    17:00 10.05.2026

  • 20 Опа

    0 0 Отговор
    Сами да кажа, какви фармацевти, кви дав лева. Този нещастен град има две мизерни аптеки. Едната от тях е оред затваряне, мизерен град....

    17:13 10.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове