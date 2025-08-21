Възможни са смущения на електрозахранването в община Белоградчик поради ремонт в подстанция на ЕСО

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва ремонтни работи в своята подстанция „Белоградчик“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на клиентите от подстанцията на 25-и, 26-и, 27-и и 28-и август в интервала от 09:00 ч. до 16:30 ч.

Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които може да доведат до краткотрайни прекъсвания и смущения на електрозахранването за този период в гр. Белоградчик и населените места в община Белоградчик, област Видин.

Като оператор на електроразпределителната мрежа ЕРМ Запад има задължение да осигури безопасни условия за работа по съоръжението на ЕСО. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.