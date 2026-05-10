Край на телефонната връзка с личните лекари?

10 Май, 2026 13:25 615 15

Нова наредба изисква строг регламент за дистанционните консултации с лични лекари

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с личните лекари. Според джипитата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти извън кабинетите си, съобщава Нова тв.

От 15 години Ангел Стойчев е пациент на д-р Христов. Той признава, че заради серия от операции многократно е търсил консултация дистанционно. „Вдигам телефона и казвам: "Ало, кажете ми какво мога да направя за момента, докато дойда при Вас". По телефона веднага се отзовава", твърди Ангел Стойчев.

Според други пациенти едно обаждане до личния лекар може дори да спаси човешки живот.„Мъжът ми е в тежко състояние – с онкологично заболяване, фиброзни бели дробове и много други болести. Друго е да имаш тази връзка. Понякога моментът е решаващ“, споделя Николина Лисичкова.

Първата у нас наредба за телемедицината обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това ще трябва да има график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние.

„Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общопрактикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция по света", заяви д-р Николай Христов от Сдружение на общопрактикуващите лекари във Варна.

Всички 2500 пациенти на д-р Христов ще трябва да посетят кабинета му, за да подпишат документ, че са съгласни да бъдат консултирани онлайн. „Само подписалите имат право изобщо да се опитат да достигнат до мен дистанционно“, обяснява той.

Контролът върху спазването на наредбата ще се осъществява от агенция „Медицински надзор“. Важен акцент в наредбата, посочват здравните власти, е всеки преглед от разстояние да бъде вписван в електронното досие на пациента. Според личните лекари обаче всички нови изисквания могат да ги накарат да изберат по-лесния вариант – изобщо да не отговарят на пациентски обаждания извън кабинета си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Имах проблем и в интернет ми препоръчаха две лекарства.Все пак отидох на лекар и той ми предписа същите.Викам:Ама аз вече ги взимам.А той вика:Ами тогава защо идваш?Взимай ги и ще ти мине.

    13:28 10.05.2026

  • 2 Щукар

    5 0 Отговор
    Край на телефонната връзка с личните лекари. (ТОВА НЕ Е ВЪПРОСИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ!)

    13:28 10.05.2026

  • 3 Аман

    10 0 Отговор
    от тази цифровизация, следват цифрови портфейли с всичките ни данни, включително и на децата ни.

    Коментиран от #7

    13:28 10.05.2026

  • 4 Затова

    7 0 Отговор
    Ще искат такса.

    13:30 10.05.2026

  • 5 в кратце

    5 1 Отговор
    Пак глупости на търкалета!Българска работа.

    13:32 10.05.2026

  • 6 иван костов

    8 0 Отговор
    Всичко в ЕС се прави с цел да бъде унищожена човешката популация! Колкото по бързо толкова по добре!☹️

    13:32 10.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аман":

    Цифрово евро и социален кредит.

    13:32 10.05.2026

  • 8 така, де

    5 4 Отговор
    Има ли личен лекар, който да си вдига телефона? Аз не знам такъв! На тях само такси и пари са им главите!

    13:34 10.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Тук е телефонния секретар на д-р Едикойси,
    моля оставете съобщение:
    - за мед. съвети - Усмихнете се и стискайте зъби!
    - за други въпроси, Е ....С....М....а!
    - за рушвет---- пари в плик не взимам, оставете ги на бармана в кафене "КИНтиТИ" за Кафе с усмивка!
    Благодаря Ви за обаждането!

    13:34 10.05.2026

  • 10 Въй

    1 0 Отговор
    Николина Лисичкова Вълчичкова.

    13:35 10.05.2026

  • 11 Все благи причини изтъкват,

    5 0 Отговор
    а крайната цел е мракобесие и контрол, цяло министерство на цифровизацията направиха. След цифров портфейл, следва цифрова единица и една пЛандемия, не искаш боцкане с незнайни алхимии, няма превод заплатка и пенсия. Защо сложиха инфекционистка за мин. на здравеопазването? Люта защитничка на боцкането. Предстоят тежки кризи енергийна, с поскъпване на билети, изкуствено предизвикана. Продоволствена с високи цени на истински храни. Сто процента световна финансова и за подарък пЛандемия. Как можаха да ни "набутат" в юрозоната? Швейцария последна вписа правото на Кеш в конституцията си.

    13:38 10.05.2026

  • 12 надарена кака

    1 0 Отговор
    В нашето отделение в болницата още не сме имали оплаквания от наши пациенти.Всеки от колегите преглежда мъже и жени,изписва им необходимите лекарства,дава им дати за преглед. Нормална е обстановката.

    13:39 10.05.2026

  • 13 Инфекционистка

    1 0 Отговор
    за министър на външните работи? Не са случайни тези работи.

    13:41 10.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 брънзи

    2 0 Отговор
    Какви телефони те до обяд са в ТВ кабинетите с надпис ул.Воден са на ул. Славейков -ужас

    13:48 10.05.2026

