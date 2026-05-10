Кола и трамвай катастрофираха до Румънското посолство в София

За катастрофа на кръстовището между бул. "Шипченски проход" и бул. "Михай Еминеску", до Румънското посолство в София съобщават очевидци в социалните мрежи, съобщи Фокус.

Според публикацията, лек автомобил се е забил в трамвай. Няма информация за пострадали.

Според шофьори, цялото кръстовище е блокирано, образуват се тапи. Задръстването, отбелязано в Google Maps и Waze, е до бул. "Пейо Яворов". Съветваме да използвате алтернативни маршрути.

Движението в столицата днес е особено усложнено заради ограничения, свързани с провеждането на финала на колоездачната обиколка Giro d'Italia.