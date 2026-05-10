Петър Витанов: Очакваме над 7% бюджетен дефицит

Свалянето на цените, промените в съдебната система и реалната картина на държавния бюджет са трите основни приоритета пред парламентарната група на „Прогресивна България”. Това заяви в ефира на предаването „Събуди се” по Нова тв председателят на групата Петър Витанов. Той коментира критиките към кабинета и отхвърлянето на предложението за създаване на комисия за проверка на имуществото и доходите на Делян Пеевски.
Защо няма да има комисия срещу Пеевски?
Витанов категорично защити решението да няма комисия, която да разследва Пеевски. По думите му парламентът не е разследващ орган, а подобни комисии се използват единствено за политическа пропаганда.
„В нашата парламентарна група има 47 юристи. Ние наистина не можем да ги тласнем към поредните безсмислени политически дебати. Почти всички анкетни комисии са приключвали с крах. Истинската работа срещу олигархичния модел трябва да се решава по законов начин, а не чрез комисии, които дават възможност на някои хора само да крякат, без реален резултат”, заяви Витанов.
Той подчерта, че реални действия срещу олигархията ще има, като те ще дойдат от изпълнителната власт. Една от първите стъпки ще бъде свързана с държавната охрана. „Според мен свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не зависи от Народното събрание, а по-скоро от изпълнителната власт. И аз очаквам там да има резултат категорично”, допълни той.
Скрити дефицити и дупка в бюджета
Витанов предупреждава за сериозен финансов проблем в държавата. По предварителни данни на "Прогресивна България", ако се запази настоящата траектория, бюджетният дефицит може да надхвърли 7%.
„Има едни фактури по чекмеджетата, скрити дефицити, неразплатени средства, които общини и фирми очакват. За една година имаме 6% увеличение на външния дълг – от 24% на над 30% от БВП. Влезли сме в дългова спирала и теглим средства не за инвестиции, а за покриване на текущо потребление. На това трябва да се сложи край”, предупреди председателят на парламентарната група. Предстои задълбочен анализ по министерства и спиране на изтичането на средства чрез „аутсорснати” договори към външни фирми.
Витанов заяви, че ще се търсят разговори с големите търговски вериги заради „неуместно високите надценки без аналог в Западна Европа”, като акцентът първоначално ще падне върху пазарните механизми, преди да се стига до налагане на тавани.
Съдебна реформа и нов ВСС
Паралелно с икономическите мерки, започва и работа по Закона за съдебната власт, като фокусът е избор на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат. Витанов критикува предишните реформи, които според него са довели до „феномени в съдебната власт като Чолаков, Сарафов и Гешев”. За да се избегнат подобни фигури в бъдеще, ще бъдат въведени строги и обективни критерии за измерване на нравствените качества на кандидатите. За избора на нов ВСС ще са нужни 160 гласа, което изисква подкрепа от други партии, но Витанов предупреди, че няма да допуснат „извиване на ръце”.
Кабинетът и "сянката" на ИТН
Попитан за назначенията на кадри, свързани с „Има такъв народ”, в кабинета на Румен Радев, Петър Витанов защити избора на външния министър Велислава Петрова и земеделския министър Пламен Абровски, определяйки ги като експерти в своите области.
Той отхвърли спекулациите, че назначенията са реверанс към ИТН. „ИТН, особено през последната година, се превърна в най-токсичното нещо в българската политика. Те бяха едни от хората, които участваха в девалвирането на българския политически живот”, категоричен бе той.
Относно паралелите между Румен Радев и Виктор Орбан, Витанов заяви, че подобно сравнение е неточно. Според него по-уместен е паралелът между Радев и Петер Мадяр, тъй като и двамата „търсят коренна промяна в управлението на своите държави”.
За споразумението с Украйна Витанов уточни, че то е по-скоро меморандум за намерение, а не международен договор, и не изисква ратификация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 витанов
14:49 10.05.2026
2 Смешник
Коментиран от #10
14:51 10.05.2026
3 Витанов,
Или работете да намалите дефицита, инфлацията и цените или си отивайте!
14:52 10.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:52 10.05.2026
5 Сзо
14:53 10.05.2026
6 Дондьо
14:54 10.05.2026
7 Ами
Коментиран от #11, #12, #23
14:54 10.05.2026
8 ДрайвингПлежър
Щели да търсят разговори с големите вериги... сладур! За кво бе? За процент?
Преди месец същия този Витанов говори за "скандалното споразумение" днес то остава. Ами ако няма силата на договор значи може да се прекрати по всяко време без да има последици от това.
Шапка ви свалям как изпързаляхте народеца!
14:57 10.05.2026
9 Инфлацията се бори с
Това са основните ДЕСНИ икономически мерки, които Радев трябва да приложи.
Ще видим дали ще успее, понеже те са точно ОБРАТНОТО н предизборния му популизъм.
Коментиран от #18
15:00 10.05.2026
10 Мунчовци
До коментар #2 от "Смешник":Сега ще чакат румбата да действа като Орбан. Разликата е, че все още не знаят че е мишка..
15:00 10.05.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Ами":Ами не е просто, защото
"Рибата се вмирисва откъм главата."
Ама се чисти откъм опашката❗
Ще уволнят леля Пенка- чистачката и чичо Пешо- портиера❗
Да започнат от НС - за чий ••• са ни 240 хрантутника❗Според пропорциите в Германия, Нидерландия и др. в ЕсеС -
и 100 са ни много❗
15:01 10.05.2026
12 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Ами":Това са нищо пари, колко ще съкратиш? 10, 20, 30... 50 000 човека? по 1000 евро са половин милиард - дефицита е 5-6 милиарда! Не че не трябва да се съкратят ненужните бройки ама айде да започнем със съкращаване броя на депутатите и съкращаване на заплатите им! И веднага след това вече администрацията.
Коментиран от #29
15:01 10.05.2026
13 РАДЕВ
15:03 10.05.2026
14 Образованието
15:03 10.05.2026
15 Ний с другарката ми
Мадяр бил!
Що не ни рекохте преди изборите бе, другари? 🤔
15:05 10.05.2026
16 Дедо
15:09 10.05.2026
17 Ако приемем теоретично,
Няма друг начин!
За да успее, има едно много важно условие - ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ С ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ, ДОБЪР ПЪБЛИК РЕЛЕЙШЪН! Трябва много добре да се обяснява!
Това е абсурд да стане с Витанов, Кутев и Малкото Мразче!
Съвсем добронамерен съм.
Коментиран от #22
15:10 10.05.2026
18 Добре ще е
До коментар #9 от "Инфлацията се бори с":Да се разбере кои цени ще се свалят - на продуктите в потребителската кошница или на електричеството и парното
15:12 10.05.2026
19 Сталин
15:13 10.05.2026
20 в кратце
15:16 10.05.2026
21 Дориана
Коментиран от #27, #30
15:18 10.05.2026
22 ДрайвингПлежър
До коментар #17 от "Ако приемем теоретично,":Теоретично приемаме, че Радев е добросъвестен...
Ама реалистично е заобиколен с хора, за които е много трудно да повярваме същото
А дори и на теория не виждам как Радев ще си промени стила и ще говори с хората и ще им обясни по начин да го разберат и подкрепят.
Всички сме съгласни, че трябват промени, ама вече 2 месеца и кусур откакто ни обещаха такива още никой не е излязъл да каже какви. Все пак и най-простия човек има някакви идеи - остава неясно какви са идеите на Радев.
Остава неизказана каква всъщност е позицията на Радев и правителството му към Русия, Украйна, Европа - към спиращите икономиката европейски регулации - и евентуално какви стъпки ще се предприемат! Мълчание.
А мълчанието е път към провала, когато водиш хората. Ако правиш нещо сам - мълчанието е злато. Но в обществената дейност е обратното - там трябва да обясняваш всяка стъпка и всяко намерение
Хората го подкрепиха, защото мислеха, че ще върви по пътя на Възраждане, но малко по-обрано и по-кротко... на път е да докаже, че ще върви по-кротко и по-умно по пътя на Пеевски и Борисов... Даже твърдя, че Правителството е фанатизирано про-европейско, повече от което и да е от предходните
Коментиран от #28
15:20 10.05.2026
23 Мимо
До коментар #7 от "Ами":Прав си, точно това щеше да кажа. ОБАЧЕ, забелязва ли някой как постепенно спря да се говори за "пипането" на заплатите е силовите структури, а според мен от там идва основния проблем, защото там увеличенията от последните година и половина вече се измерват в пъти, а не в проценти, защото процента надмина 100.
15:21 10.05.2026
24 Радев трябва да сложи край
Това означава дясна финансова политика.
Няма ляв изход от кризата с дефицита, инфлацията и растящия външен и вътрешен дълг на държавата, до които доведоха некадърните действия на Асен Василев и Борисов, който го подкрепяше.
Ако Радев не иска да се провали, трябва да води строга и безмилостнна ДЯСНА икономическа политика!
15:22 10.05.2026
25 Демагози
15:24 10.05.2026
26 Грозданов
15:25 10.05.2026
27 ДрайвингПлежър
До коментар #21 от "Дориана":Ако си права следва Правителството на Чистия и Морален Радев да потърси наказателна отговорност както на виновните, така и на европейските "партньори", които имат за задължение да проверяват тези данни - т.е. с тяхна помощ народа е измамен и окраден
Мислиш ли, че Радев ще има смелост и достойнство да постави въпросът ребром на Урсула и Лагард и ако не да се върне лева, поне да се накарат крадците да платят неустойка и да се договорят облекчени условия докато не покрием реално ВСИЧКИ условия, в това число и ковергенция на доходите, както пише всъщност в дебелите папки, че трябва... аз не мисля, че ще го направи, не мисля, че дори има желание да опитва! Просто яхна вълната на недоволството срещу еврото и безобразията на Пеевски
15:26 10.05.2026
28 Много добър коментар,
До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":колега! 👍🏾
15:30 10.05.2026
29 Мимо
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Не си съвсем прав, НЕ ги защитавам , ама депутатите са 240 бройки. Голямата разлика в разхода на бюджета дойде от увеличението на заплатите в публичния сектор както повечето се изразяват, ама рядко доуточняват , че там увеличенията бяха от порядъка на 5-10 процента , за сметка на МВР и техните производни структури, където увеличенията надминха 90-100 процента и продължават с все по-голяма сила имайки предвид обвързването им със средната заплата за страната . Така че не става въпрос за 1000 евро на човек заплата , тъй като в момента един обикновен шапкар от "системата" е с над 2000 евро основна заплата, като сметнеш , че не дава лев за осигуряване, като сметнеш че там класа за прослужено време е два процента годишно - един редови служител с двайсетина години стаж надминава 3 000 евра месечно , че и отгоре. Умножи го по близо 80 000 и щ видиш за какво сума става въпрос. Обаче новото правителство нещо се умълча от няколко дни за орязване на тия безумни (даже и по думите на мои лични познати полицаи и пожарникари) пари дето им се "изсипват" от година време насам ( пак по Техни думи)
15:30 10.05.2026
30 Ксаниба
До коментар #21 от "Дориана":Ей рашите , не спряхте да го дъвчите еврото Явно хич не ви устройва.
Коментиран от #31
15:30 10.05.2026
31 1евро
До коментар #30 от "Ксаниба":е равно на 1000000000000000000000000 рубли..
15:34 10.05.2026