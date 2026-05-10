Мъж не е виждал 11-месечната си дъщеря заради отказ за виза

10 Май, 2026 15:55 1 064 16

  арменец
  дъщеря
  виза

Той е роден в българия, но няма гражданство

Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Просто си представям, че той ще се върне. Това споделя Юлиана Пчелинска, чието семейство е разделено заради административни неуредици. Нейният съпруг Едуард Петросян живее на 2300 километра от дома си, а дъщеря му Кати, която вече е на 11 месеца, го е виждала само през екрана на смартфона. Майката води бебето от раждането му по институции в опит да събере семейството, съобщава Нова тв.

Едуард Петросян пропуска раждането на детето си и до ден днешен не се е срещал с него на живо. „Това малко съкровище, което е до вас, скоро ще стане на 1 година – не съм я погледнал отблизо”, разказва бащата.

Той е роден в България, но тъй като и двамата му родители са арменци, има български акт за раждане, но не и българско гражданство. Прекарва почти целия си живот тук. За кратко заминава за Армения, след което се връща обратно в страната ни с работна виза и надежда за по-добър живот. Проблемите започват, когато изпуска един от сроковете за ежегодна презаверка на документите и сменя работата си. „Просто е взел грешното решение да остане да пребивава така”, обяснява съпругата му Юлиана.

Рутинна проверка в столичното метро отвежда Едуард в лагера за бежанци в Бусманци. След 13 дни престой там, двамата с Юлиана сключват граждански брак, а ден по-късно той доброволно напуска България. По това време съпругата му е в осмия месец на бременността.

Едуард заминава за Ереван на 10 май миналата година, като от дирекция „Миграция” уверяват семейството, че няма да има никакъв проблем той да се върне, преди детето да се роди. Вместо това, точно на рождения ден на Юлиана, той получава първия отказ за виза.

Семейството обжалва и след пет месеца отказът на визата пада в съда. Започва ново искане и поредно чакане. Въпреки че по закон има 15-дневен календарен срок за членове на семейства на български граждани, от институциите многократно казват на Юлиана, че този срок е нереалистичен.

По думите ѝ Върховният административен съд в София се е произнесъл, че въпреки нелегалното пребиваване и пресрочения допустим срок, интересът на семейството и детето е по-важен. От ДАНС също са изразили становище, че мъжът не представлява опасност за държавната сигурност, не е криминално проявен и няма дългове.

Въпреки това, кандидатстването му отново удря на камък. Компетентните органи постановяват нов отказ на визата на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за чужденците в Република България (нарушение на паспортно-визовия режим на страната).

Така година по-късно семейството отново трябва да тръгне по познатия административен път, питайки се защо се случва всичко това.

„Адски трудно е, адски мъчително е. Бих помолил малко човещина да има в хората”, призовава Едуард Петросян.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    Отговор
    Той е роден в България, но няма гражданство. България се пише с главна буква!

    15:58 10.05.2026

  • 2 Гошо

    Отговор
    Редакцията ,щом тоя има български акт за раждане и като пишете"прекарва почти целия си живот тук" и жена му е българка ,никакъв проблем няма да вземе българско гражданство Нещо друго има

    Коментиран от #3

    16:16 10.05.2026

  • 3 Гост

    Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    Не е платил на Бойко за златен паспорт.

    16:20 10.05.2026

  • 4 Георги

    Отговор
    Да не би да е с виза от Столипиново?

    16:22 10.05.2026

  • 5 Има вариант

    Отговор
    Жена му да иде при него

    16:29 10.05.2026

  • 6 Пребивавал НЕлегално!

    Отговор
    "...изпуска един от сроковете за ежегодна презаверка на документите."????
    Как ще изпусне сроковете? Защо?
    Пратен лагера за бежанци в Бусманци. След 13 дни престой там сключва брак, вероятно по сметка, за да остане.

    16:35 10.05.2026

  • 7 Какво се премълчава?

    Отговор
    Какво често „се усеща като премълчано“ в такива истории:
    защо точно е пропуснат срокът (понякога се споменава бегло)
    дали е имало предишни нарушения или само този един случай
    детайли от вътрешната процедура на МВнР/МВР, които не се разказват в медиите
    бюрократични причини, които звучат нелогично за външен човек, но са стандартни по закон.

    16:37 10.05.2026

  • 8 Мнение

    Отговор
    Най-важното: има ясно посочено нарушение на режима за пребиваване (пропуснат срок и неуреден статут), а това по закон в България често е достатъчно основание за отказ на виза, дори когато има семейство и дете.

    16:38 10.05.2026

  • 9 Фактите са такива

    Отговор
    Законът за пребиваване има ясни срокове и изисквания, и когато те се пропуснат, последиците често изглеждат несправедливи, но не са непременно подозрителни.

    16:40 10.05.2026

  • 10 Горан Гърдев

    Отговор
    "От ДАНС също са изразили становище, че мъжът не представлява опасност за държавната сигурност, не е криминално проявен и няма дългове."
    ===
    "Въпреки това, кандидатстването му отново удря на камък. Компетентните органи постановяват нов отказ на визата на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за чужденците в Република България (нарушение на паспортно-визовия режим на страната)."
    ----
    Тези "компетентни органи" са отново ДАНС, които били заявили, че няма проблем.... Може би трябва още да им увеличат заплатите, за да станат още "по-компетентни".

    16:40 10.05.2026

  • 11 Я марш!

    Отговор
    Аман от нелегални!

    16:40 10.05.2026

  • 12 Ххх

    Отговор
    Един треньор събрал футболен отбор, който побеждавал наред - немци, бразилци, италианци... Журналисти го питат, как е успял?
    Треньорът отговаря:
    - В нападение играят чеченци - трудно е да ги удържиш, в полузащита са грузинци - с тях е трудно да се разбереш, в защита са азербайджанци - докато не платиш, няма да минеш, а на вратата е арменец - и да вкараш гол, не можеш да докажеш...

    16:56 10.05.2026

  • 13 айде пак лъжи

    2 0 Отговор
    айде стига глупости има интернет няма как да не я е виждал това че не я докосвал вече е друг въпрос но я е виждал и то доста пъти

    16:57 10.05.2026

  • 14 НЯМА НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ!

    Отговор
    В Армения със сигурност ще дадат гражданство на цялото семейство и ще си живеят прекрасно!!!

    16:58 10.05.2026

  • 15 текезесян

    Отговор
    Няма българско гражданство.
    Толкова години не е правил постъпки,извод ,не се чувства български гражданин.
    Пропуска срок,но защо?
    Нелегално пребиваващи,ерго,не плаща данъци,осигуровки, винетки,като нас .
    Няма забрана Юлиана да замине за Армения.

    17:01 10.05.2026

  • 16 Евродебил

    Отговор
    От тия сигани си имаме бол,от от десетилетия наред.Слагам ги на един кантар с нашите римляни и евреите.

    17:11 10.05.2026

