Пресякоха контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро

10 Май, 2026 16:15 577 6

Цената на един Папуански носорог е 10 000 евро, а за двойка може да надхвърли 25 000 евро

Chalcopsitta cardinalis Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо 47 екзотични птици с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние бяха заловени на Дунав мост край Русе. Контрабандата беше предотвратена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по сигнал на Гранична полиция и в присъствието на служители от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Русе, съобщават от пресцентъра на агенцията.

В микробус с търговищки номер без лиценз за транспорт на живи животни са открити 22 птици – 11 двойки, от вида Aceros pliscatus (Папуански носорог), 8 от вида Chalcopsitta cardinalis (папагали Кардинално лори), 13 декоративни гълъба и 4 декоративни кокошки. Установено е, че те са влезли в България от Турция, претоварени са в село край Шумен и са били на път за няколко локации в Централна Европа. Разследващите смятат, че става дума за контрабанден канал и тези птици са част от по-голяма пратка.

Стойността им се изчислява на няколкостотин хиляди евро. Цената на един Папуански носорог е 10 000 евро, а за двойка може да надхвърли 25 000 евро.

Според инспекторите от РИОСВ първите два вида екзотични птици подлежат на специален режим за придвижване съгласно Конвенцията за международна търговия на застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Шофьорът не е представил изискваните в такива случаи регистрационни карти и сертификати.

Животните са конфискувани и вече са в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. Захранени са и засега се чувстват добре. Според специалистите обаче тези видове са много чувствителни на стрес и оцеляването им все още не е сигурно.

На шофьора на микробуса, който е българин, са съставени актове. Разследването по случая продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 🦜🦤🦩

    3 4 Отговор
    Утре ще видим Радев какви закони ще приеме стига е говорил празни приказки високопарни.

    16:18 10.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    😀😀😀
    Знаете ли вица за оня дето превозвал един ТИР с канарчета 😀❓

    16:21 10.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Полицай наблюдава шофьор на камион, който кара много бавно по Дунав мост. Спира, слиза, удря силно по каросерията, качва се и кара още малко. После пак... и така до края на моста.Полицаят го спира и пита:
    – Извинете, но защо удряте камиона постоянно?
    Шофьорът отговаря:
    - Абе, камионът ми е 5 тона, а аз превозвам 7 тона канарчета! Та трябва постоянно да удрям и те да подхвръкват, за да не превишавам тонажа!😉

    16:26 10.05.2026

  • 4 авантгард

    1 0 Отговор
    М, актове съставили.
    Бе хвърлете му един бой и всичко ще си каже.

    16:33 10.05.2026

  • 5 Миличките душички

    3 0 Отговор
    Какво ще ги правят сега? Ще ги продадат « легално».
    Клетките са ковчег за птиците.
    Клетките за животните.
    Хората са жестоки. Всеки трябва да живее по правилата на природата, както ни е създала!

    16:37 10.05.2026

  • 6 Циганин

    1 0 Отговор
    Папагал изглежда като истински българин.

    Всъщност българин е циганин (с) Радой Ралин

    17:13 10.05.2026