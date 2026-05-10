Спартак Варна с важни три точки за спасението срещу Славия



Спартак (Варна) победи Славия в мач от 34-ия кръг на efbet Лига, игран на "Коритото" във Варна. Димо Кръстев откри резултата в 6-ата минута, но Роберто Райчев в 22-рата изравни. Победния гол за "соколите" реализира Цветелин Чунчуков в 64-ата минута.

Домакините започнаха по-активно и в 7-ата минута дойде и първият точен удар. Тогава Жота Лопеш стреля от дистанция, но Леви Нтумба улови.

Само минута по-късно обаче резултатът беше открит. Спартак стигна до правото да изпълни ъглов удар, последва центриране в наказателното поле, където Димо Кръстев изпревари Малембана и с хубав удар с глава разпечата вратата на “белите” - 1:0.

В 10-ата минута сантиметрите разделиха “соколите” от второ попадение. Шанде намери Чунчуков в пеналтерията, той пое с гръб, успя да се обърне и с мощен шут разтресе страничния стълб.

В 22-ата минута Славия успя да изравни. Емил Стоев отправи центриране отляво, а Роберто Райчев успя да засече с глава. Топката придоби интересна парабола и след като се удари в напречната греда влезе във вратата, пазена от Педро Виктор.

В следващите минути играта се поизравни, като атаки имаше и към двете врати. В 39-ата Роберто Райчев засече центриране отляво с глава, но топката премина над вратата. Домакините отговориха с удар на Чунчуков отново с глава, но и той беше в аут.

В 43-ата централният нападател на Спартак спечели въздушния дуел с бранител на Славия и отправи коварен шут, но Нтумба внимаваше и изби с една ръка.

Второто полувреме започна по-спокойно от първото, като гостите оказаха лек натиск, но без да се стига до нещо по-интересно. В 55-ата минута Георг Стояновски опита диагонален удар, но не намери очертанията на вратата.

С течение на времето Спартак отново взе инициативата и се настани в половината на своя опонент. Така се стигна до 64-ата минута, когато Цветелин Чунчуков донесе радост по трибуните. Шанде стреля от дистанция, Леви Нтумба улови, но изпусна топката. Това позволи на Чунчуков да отнеме и да направи добавка - 2:1.

След попадението темпото поспадна и Славия отново се опита да наложи натиск, но без успех. В 83-ата минута Дамян Йорданов направи хубав рейд отляво и стреля опасно, но вратарят на “белите” изби в корнер.

СПАРТАК 2:1 СЛАВИЯ

1:0 Димо Кръстев (8)

1:1 Роберто Райчев (22)

2:1 Цветелин Чунчуков (64)

Стартови състави:

Спартак: 1. Педро Виктор, 2. Борис Иванов, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Педро, 17. Цветослав Маринов, 20. Деян Лозев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски;

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 15. Дейвид Малембана, 24. Лазар Марин, 23. Борис Тодоров, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стефанов, 17. Васил Казълджиев, 77. Емил Стоев, 9. Роберто Райчев.