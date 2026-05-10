Калоян Паргов: "Дума" може да съществува като вестник, но трябват воля и желание

10 Май, 2026 21:20, обновена 10 Май, 2026 21:28 400 9

  • калоян паргов-
  • вестник дума-
  • бсп

Предизвикателството е в този труден за партията период да бъде съхранен символа на левия печат в България, заяви зам.-председателят на БСП

"Дума" може да съществува като вестник! Казвам го по повод всички жалейки, които прочетох по повод на последния хартиен брой от 1 май".

Това написа на страницата си във Фейсбук зам.-председател на БСП и член на Националния съвет на БСП Калоян Паргов.

Ето и останалата част от изложението му:

"Още през миналата година представих на ИБ на НС на БСП план за запазването и възраждането на Продевия вестник Дума.

Част от членовете на сегашното Изпълнително бюро, които и тогава бяха в тясното ръководство на БСП, са запознати с този план.

Най-лесното е вестник Дума да бъде спрян.

Предизвикателството е в този труден за партията период да бъде съхранен символа на левия печат в България.

Можем да го направим, но трябват воля и желание!

Както народът е казал: Дума дупка не прави, но за Дума се гони до дупка".

Като основен фактор за спирането на вестника се сочи финансовото състояние на БСП и липсата на държавна субсидия, което прави поддържането на хартиеното издание и неговото разпространение непосилно.

Вестникът ще продължи да съществува като онлайн издание чрез своя уебсайт Duma.bg, където ще се публикуват ежедневните материали и анализи.

„Дума“ започва да излиза на 4 април 1990 г. като наследник на в. „Работническо дело“. Негов създател и първи главен редактор е Стефан Продев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1102

    3 0 Отговор
    Вестниците умряха! Кой си купува вестник днес?

    21:31 10.05.2026

  • 2 хаха

    3 1 Отговор
    Я цал-цал ...както казват гърците. Изкопайте си една дупка и скачайте в нея.

    21:33 10.05.2026

  • 3 Паргов,

    3 0 Отговор
    убихте България! Само до тъпия вестник им е на хората

    21:35 10.05.2026

  • 4 Субсидиите !

    2 0 Отговор
    Изчезнаха !

    И пилците !

    Се Разхвърчаха !

    21:40 10.05.2026

  • 5 Човека с язовира

    1 0 Отговор
    Замислил се олигарха за вестник Дума. През оная работа са му и вестника и избирателите. Същия като Станишката и Първанов е. Левите идеи са му само за да се налапа.

    21:40 10.05.2026

  • 6 Ами сега?

    0 0 Отговор
    По важно е, че символиката е точно на място. БСП вече няма думата!

    21:44 10.05.2026

  • 7 ?????

    2 0 Отговор
    Хвърляйте кърпата и си гледайте бизнесите направени на вота на хората които ви вярваха(никога не съм ги разбирал).
    Дано на ваше място се появи нещо свястно, но задължително без вас.

    21:51 10.05.2026

  • 8 Стенли

    2 0 Отговор
    Гледахте ли над 46- минутното интервю с лидера на МЕЧ Радостин Василев при журналиста Ивелин Николов? В това предаване Радостин Василев изнесе потресаващи факти и разкрития за министрите от кабинета "Радев". 93% хора на Пеевски ,Таки и Орлин Алексиев а останалите 7% от близкия финансов кръг на Радев. За Абровски министър на земеделието и народен представител в 4 парламента от ИТН и 2 пъти кандидат за министър в несъстоялите се правителства на Трифонов е ясно. Бивш колега на Радостин Василев който изнесе потресаващи данни за него на чия хранилка е. Министър на културата Евтим Милошев бивш сценарист на Шоуто на Слави". Когато Василев става министър на спорта разбира че фирма на Милошев е сключила договор за милиони с БНТ ( която се издържа с нашите данъци) за да може БНТ да излъчва в четвъртък тегленето на тотализатора на живо всеки четвъртък. Дори казва Василев Део и онова русичкото момиче се водели на заплата във фирмата на Милошев. Радостин е поискал среща с Кошлуков тогава директор на БНТ да се прекрати грабежа и разбира че са в симбиоза под закрилата на пеевски. Министър на спорта Енчо Кирязов. Зам.кмет на Ямбол от квотата на ГЕРБ ,номинирането му за министър в Радевия кабинет съгласувано с ГЕРБ. Илин Димитров- лично Радостин Василев пуска сигнал до премиера тогава Кирил Петков как този човек вкарва чужденци срещу заплащане и ги настанява в хотели. Свършват символите за всички кошмарни разкрития за "правителството на подмяната и гаврата" на радев,но т

    21:52 10.05.2026

  • 9 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Тоя тупан и той беше за приемане на еврото и убийството на Българския Лев, както цялата шайка около Фритюрника! Е, излъгахте избирателите си заради няколко месеца власт и закачане на държавната цицка и сега виждате последствията! Ще видите субсидии през крив макарон! Вие предателите сте по-отвратителни от Боко, Шиши и ПП-ДБ взети заедно, защото те поне не излъгаха избирателите си и обясниха, че ще убият Лева по всякакъв начин, независимо дали е законен или незаконен (записа на Радостин Василев на съвещанието на ПП и ДБ), а вие подлеци извършихте предателство! Отнехте законното право на българския народ да каже мнението си на Референдум! Никой не обича предателите, дори и тези, които се възползват от тях! Отврат сте!

    21:54 10.05.2026

