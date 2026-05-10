Калоян Паргов: "Дума" може да съществува като вестник, но трябват воля и желание

"Дума" може да съществува като вестник! Казвам го по повод всички жалейки, които прочетох по повод на последния хартиен брой от 1 май".

Това написа на страницата си във Фейсбук зам.-председател на БСП и член на Националния съвет на БСП Калоян Паргов.

Ето и останалата част от изложението му:

"Още през миналата година представих на ИБ на НС на БСП план за запазването и възраждането на Продевия вестник Дума.

Част от членовете на сегашното Изпълнително бюро, които и тогава бяха в тясното ръководство на БСП, са запознати с този план.

Най-лесното е вестник Дума да бъде спрян.

Предизвикателството е в този труден за партията период да бъде съхранен символа на левия печат в България.

Можем да го направим, но трябват воля и желание!

Както народът е казал: Дума дупка не прави, но за Дума се гони до дупка".

Като основен фактор за спирането на вестника се сочи финансовото състояние на БСП и липсата на държавна субсидия, което прави поддържането на хартиеното издание и неговото разпространение непосилно.

Вестникът ще продължи да съществува като онлайн издание чрез своя уебсайт Duma.bg, където ще се публикуват ежедневните материали и анализи.

„Дума“ започва да излиза на 4 април 1990 г. като наследник на в. „Работническо дело“. Негов създател и първи главен редактор е Стефан Продев.