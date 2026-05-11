Новини
България »
София »
НОИ: С 9,8% повече са разходите за пенсии за година

НОИ: С 9,8% повече са разходите за пенсии за година

11 Май, 2026 13:08 835 18

  • нои-
  • пенсии-
  • разходи

Почти 2,4 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от ДОО за първите два месеца на тази година

НОИ: С 9,8% повече са разходите за пенсии за година - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване (ДОО) са се увеличили с 9,8% за година, тези за обезщетения и помощи са почти без промяна. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Информацията е относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация, уточни БТА.

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към март 2026 г. възлиза на 2 018,8 млн. евро. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите нарастват с 291,3 млн. евро (16,9%).

Разходите за пенсии заемат най-голям дял в структурата на общите разходи - 3 216,0 млн. евро. Спрямо същия период на 2025 г. те са с 286,2 млн. евро (9,8%) повече. Броят на пенсионерите за март 2026 г. е 2 068 299, което е с 13 361 (0,7%) пенсионери повече спрямо същия месец на миналата година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за март 2026 г. е 517,36 евро. В сравнение с март 2025 г. той е по-висок с 42,58 евро (9,0%), сочат данните на НОИ.

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към март 2026 г. е 3 587,5 млн. евро. В сравнение с първото тримесечие на миналата година, разходите бележат увеличение с 288,0 млн. евро (8,7%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към март 2026 г. са в размер на 347,2 млн. евро и са почти идентични с отчетените за същия период на миналата година. Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към март 2026 г. е 1 633,2 млн. евро, съобщи НОИ.

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към март 2026 г. възлиза на 17 635,9 хил. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 4 403,4 хил. евро. Разходите по този фонд към март 2026 г. са в размер на 16 859,1 хил. евро. Извършените разходи са с 2 489,8 хил. евро повече в сравнение с първото тримесечие на 2025 г., посочиха от осигурителния институт.

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към март 2026 г. възлиза на 590,9 хил. евро. Постъпилите приходи са с 238,7 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г. Разходите на фонда към март тази година са 477,6 хил. евро - със 143,0 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Почти 2,4 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от ДОО за първите два месеца на тази година, съобщиха през април от НОИ.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    8 24 Отговор
    Изсмяхте се на Борисов, когато ви каза, че популиста Асен Василев ви вдига пенсии и заплати с парите на внуците ви. Сега е време внуците ви да връщат заемите с лихвите.

    Коментиран от #7, #8

    13:10 11.05.2026

  • 2 а що не кажете с колко

    28 1 Отговор
    повече са разходите за надути и ненужни общ поръчки само и нови чекмеджета за година


    болнавия остаряващ народец ви е крив

    13:12 11.05.2026

  • 3 читател

    25 2 Отговор
    Ами нормално , нали вдигнаха минималната заплата и пенсиите .
    А и най големи пенсии получават държавните служители !!

    13:13 11.05.2026

  • 4 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    19 0 Отговор
    хората с телк не са пенсионери те са трудоустроени извадете тези пари и ги сложете където трябва не към пенсиите и тогава да говорим

    13:16 11.05.2026

  • 5 Само питам

    23 0 Отговор
    Какво стана с парите за магистралите ? Там изчезнаха едни милиони ?
    Какво стана с парите за косене на трева ? Там изчезнаха едни милиони ?
    Какво стана с парите за снегопочистване ? Там изчезнаха едни милиони !
    Какво стана с парите за чистотата , озеленяването , тротоарите и т,н ?!

    Какво стана с парите от ЕС за ликвидирането на последиците от Ковида ?! Там пък хептен всичко изчезна ?!

    13:17 11.05.2026

  • 6 мнение

    22 0 Отговор
    Много ви бодат в очите пенсиите. А когато държавата прави удръжките за ДОО, тогава всичко е наред. Още по-добре е, когато работникът почине и остави удръжките, които са му правени в полза на държавата, да си ги харчи. И не споменавайте Борисов, защото сега е в пенсионна възраст, но и никога не е бил добър професионалист.

    13:19 11.05.2026

  • 7 Така де

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "така е":

    Борисов и Сачева винаги са работили срещу пенсионерите.

    13:24 11.05.2026

  • 8 По точно

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "така е":

    Ако не беше Атанас Зафиров от БСП, нямаше да има увеличение на пенсиите през 2025 г. Борисов беше твърдо против.

    13:28 11.05.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Разходите са с 9,8 само че историята мълчи колко са приходите, като средните доходи се качиха.
    И ако държавните служители почнат да си плащат всичко както е по книга дефизитите рязко ще се свият!

    А за даскалите мога само едно кажа УВОЛНЕНИЯ И РЯЗАНЕ НА ЗАПЛАТИ!
    там е наливане на безумни пари за 0 резултат! Да не говорим колко от тях работят на черно давайки частни уроци. Сектор образование трябва да има по-голяма секира дори и от сектор "сигурност"!

    Коментиран от #13

    13:34 11.05.2026

  • 10 Тома

    13 1 Отговор
    Бати Бойко тиквата каза че пенсионерите са лош материал

    13:35 11.05.2026

  • 11 Оле ле мале

    14 0 Отговор
    А живота поскъпна с 30 процента ,пенсионерите откъде ще си ги намерят тези 30 процента......!!!!!!!!?????

    13:37 11.05.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    13 1 Отговор
    Ще се обърна към драгия зрител - вие драги зрителю знаете ли каква БРУТАЛНА КРАЖБА са пенсионните осигуровки!

    С 20 и няколко години стаж, миналата седмица ми дойде писъмцето от Пенсионния фонд
    Натрупани грубо 10 000 евро...

    При условие, че в тоя фонд влизат само 5% от удръжките това означава, че драгата държава Е ОТКРАДНАЛА ОТ МЕН ЕКВИВАЛЕНТА НА 200 000 ЕВРО!!!

    При средна пенсия от 520 евро това са 400 месечни пенсии или 33 години!
    При среден живот от 73 години спокойно може да се пенсионираш на 50 и да си гледаш кефа!
    АКО ДЪРЖАВАТА НЕ КРАДЕШЕ ОТ ДЖОБА ТИ, ЗА ДА ДАВА НА БОГ ЗНАЕ КОГО!!!
    Избеснях, като сметнах как ни прецакват!

    13:39 11.05.2026

  • 13 До училището

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    В училищата нарко алъш вериш върви ....

    13:40 11.05.2026

  • 14 Българин

    13 0 Отговор
    Навремето в един окръжен град отдел пенсии бе 18 души по щат. Сега с компютри, изкуствен интелект и т.н. е 100 души. Браво.

    13:51 11.05.2026

  • 15 А заплатите на милицията?!

    16 0 Отговор
    +70% се е увеличил разхода

    13:56 11.05.2026

  • 16 Бай онзи

    5 0 Отговор
    А защо не казвате колко пенсионери са починали?Като казвате, че са се увеличили пенсионерите спрямо 2025г.,това означава че никой не е починал.

    14:06 11.05.2026

  • 17 дядо дръмпир

    3 0 Отговор
    С пенсиите и пенсионерите може да си решите проблема за кратко!дори да предположим ,че се "отървете" от вси пенсионери ,ще имате възможност за маневриране около 10години и после при този начин на управление пак ще стигнете до никъде с Бюроклатите!Ако не направите масово съкращение на държавни служители и не намалите с около 20% още тази година броя им плюс това да ги задължите всеки от тях да си плаща ДОО и ЗОО и ДЗПО ,а накрая на всяка финансова година да подава данъчна декларация като повечето от нас!Ако не въведете и по доходен данък ,а не 10% от всеки ще направите едно голямо ЗЕРО000!

    14:14 11.05.2026

  • 18 Пенсионер

    2 1 Отговор
    Товарете всички на вагоните и в Украйна на фронта .Давайте по една пушка, всичи сме било в казарма . Поне да не се мъчим и да загинем геройски…

    14:24 11.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове