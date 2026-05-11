НОИ: С 9,8% повече са разходите за пенсии за година

Разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване (ДОО) са се увеличили с 9,8% за година, тези за обезщетения и помощи са почти без промяна. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Информацията е относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация, уточни БТА.

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към март 2026 г. възлиза на 2 018,8 млн. евро. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите нарастват с 291,3 млн. евро (16,9%).

Разходите за пенсии заемат най-голям дял в структурата на общите разходи - 3 216,0 млн. евро. Спрямо същия период на 2025 г. те са с 286,2 млн. евро (9,8%) повече. Броят на пенсионерите за март 2026 г. е 2 068 299, което е с 13 361 (0,7%) пенсионери повече спрямо същия месец на миналата година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за март 2026 г. е 517,36 евро. В сравнение с март 2025 г. той е по-висок с 42,58 евро (9,0%), сочат данните на НОИ.

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към март 2026 г. е 3 587,5 млн. евро. В сравнение с първото тримесечие на миналата година, разходите бележат увеличение с 288,0 млн. евро (8,7%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към март 2026 г. са в размер на 347,2 млн. евро и са почти идентични с отчетените за същия период на миналата година. Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към март 2026 г. е 1 633,2 млн. евро, съобщи НОИ.

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към март 2026 г. възлиза на 17 635,9 хил. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 4 403,4 хил. евро. Разходите по този фонд към март 2026 г. са в размер на 16 859,1 хил. евро. Извършените разходи са с 2 489,8 хил. евро повече в сравнение с първото тримесечие на 2025 г., посочиха от осигурителния институт.

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към март 2026 г. възлиза на 590,9 хил. евро. Постъпилите приходи са с 238,7 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г. Разходите на фонда към март тази година са 477,6 хил. евро - със 143,0 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Почти 2,4 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от ДОО за първите два месеца на тази година, съобщиха през април от НОИ.