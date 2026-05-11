НОИ: С 9,8% повече са разходите за пенсии за година

Разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване (ДОО) са се увеличили с 9,8% за година, тези за обезщетения и помощи са почти без промяна. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Информацията е относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация, уточни БТА.
Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към март 2026 г. възлиза на 2 018,8 млн. евро. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите нарастват с 291,3 млн. евро (16,9%).
Разходите за пенсии заемат най-голям дял в структурата на общите разходи - 3 216,0 млн. евро. Спрямо същия период на 2025 г. те са с 286,2 млн. евро (9,8%) повече. Броят на пенсионерите за март 2026 г. е 2 068 299, което е с 13 361 (0,7%) пенсионери повече спрямо същия месец на миналата година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за март 2026 г. е 517,36 евро. В сравнение с март 2025 г. той е по-висок с 42,58 евро (9,0%), сочат данните на НОИ.
Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към март 2026 г. е 3 587,5 млн. евро. В сравнение с първото тримесечие на миналата година, разходите бележат увеличение с 288,0 млн. евро (8,7%).
Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към март 2026 г. са в размер на 347,2 млн. евро и са почти идентични с отчетените за същия период на миналата година. Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към март 2026 г. е 1 633,2 млн. евро, съобщи НОИ.
Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към март 2026 г. възлиза на 17 635,9 хил. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 4 403,4 хил. евро. Разходите по този фонд към март 2026 г. са в размер на 16 859,1 хил. евро. Извършените разходи са с 2 489,8 хил. евро повече в сравнение с първото тримесечие на 2025 г., посочиха от осигурителния институт.
Общата сума на приходите по бюджета на фонда към март 2026 г. възлиза на 590,9 хил. евро. Постъпилите приходи са с 238,7 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г. Разходите на фонда към март тази година са 477,6 хил. евро - със 143,0 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2025 г.
Почти 2,4 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от ДОО за първите два месеца на тази година, съобщиха през април от НОИ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така е
Коментиран от #7, #8
13:10 11.05.2026
2 а що не кажете с колко
болнавия остаряващ народец ви е крив
13:12 11.05.2026
3 читател
А и най големи пенсии получават държавните служители !!
13:13 11.05.2026
4 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
13:16 11.05.2026
5 Само питам
Какво стана с парите за косене на трева ? Там изчезнаха едни милиони ?
Какво стана с парите за снегопочистване ? Там изчезнаха едни милиони !
Какво стана с парите за чистотата , озеленяването , тротоарите и т,н ?!
Какво стана с парите от ЕС за ликвидирането на последиците от Ковида ?! Там пък хептен всичко изчезна ?!
13:17 11.05.2026
6 мнение
13:19 11.05.2026
7 Така де
До коментар #1 от "така е":Борисов и Сачева винаги са работили срещу пенсионерите.
13:24 11.05.2026
8 По точно
До коментар #1 от "така е":Ако не беше Атанас Зафиров от БСП, нямаше да има увеличение на пенсиите през 2025 г. Борисов беше твърдо против.
13:28 11.05.2026
9 ДрайвингПлежър
И ако държавните служители почнат да си плащат всичко както е по книга дефизитите рязко ще се свият!
А за даскалите мога само едно кажа УВОЛНЕНИЯ И РЯЗАНЕ НА ЗАПЛАТИ!
там е наливане на безумни пари за 0 резултат! Да не говорим колко от тях работят на черно давайки частни уроци. Сектор образование трябва да има по-голяма секира дори и от сектор "сигурност"!
Коментиран от #13
13:34 11.05.2026
10 Тома
13:35 11.05.2026
11 Оле ле мале
13:37 11.05.2026
12 ДрайвингПлежър
С 20 и няколко години стаж, миналата седмица ми дойде писъмцето от Пенсионния фонд
Натрупани грубо 10 000 евро...
При условие, че в тоя фонд влизат само 5% от удръжките това означава, че драгата държава Е ОТКРАДНАЛА ОТ МЕН ЕКВИВАЛЕНТА НА 200 000 ЕВРО!!!
При средна пенсия от 520 евро това са 400 месечни пенсии или 33 години!
При среден живот от 73 години спокойно може да се пенсионираш на 50 и да си гледаш кефа!
АКО ДЪРЖАВАТА НЕ КРАДЕШЕ ОТ ДЖОБА ТИ, ЗА ДА ДАВА НА БОГ ЗНАЕ КОГО!!!
Избеснях, като сметнах как ни прецакват!
13:39 11.05.2026
13 До училището
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":В училищата нарко алъш вериш върви ....
13:40 11.05.2026
14 Българин
13:51 11.05.2026
15 А заплатите на милицията?!
13:56 11.05.2026
16 Бай онзи
14:06 11.05.2026
17 дядо дръмпир
14:14 11.05.2026
18 Пенсионер
14:24 11.05.2026