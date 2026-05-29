Правителството заседава: Рокади в агенции и НОИ

Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи.

Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите "Информационно обслужване", "София Тех Парк" и ”Фонд мениджър на финансовите инструменти в България”.

По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание.

Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.