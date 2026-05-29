Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Правителството заседава: Рокади в агенции и НОИ

Правителството заседава: Рокади в агенции и НОИ

29 Май, 2026 07:48 1 142 14

  • нои-
  • агенции

По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на МС

Правителството заседава: Рокади в агенции и НОИ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи.

Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите "Информационно обслужване", "София Тех Парк" и Фонд мениджър на финансовите инструменти в България”.

По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание.

Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голфаровото гоги

    14 2 Отговор
    Във всички държавни структури да се преразгледат назначенията във всички без изключения

    Коментиран от #7

    07:53 29.05.2026

  • 2 авантгард

    11 3 Отговор
    Брех, новата власт се оказа доста подготвено чевръста.
    Само нещо се подмотва още със:
    - спиране на санкциите
    - спиране плащанията за емисии
    - спиране подаръците за корумпирани режими
    - увеличаване на концесионните такси
    - връщане на българската валута

    Коментиран от #4

    07:54 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ех мечти комунистически....

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Кога си видял нещо смислено направено от БКП???? Те тия "новите" до един са си старите!

    Коментиран от #8

    07:58 29.05.2026

  • 5 Оракула от Делфи

    12 2 Отговор
    Не с метла, а с гумена палка , ги суровака Премиера, приветсваме го от сърце!!!!
    Само да няма "реприс" на резилите???
    Да продължава и да не забрави "КТБ "--резила който доведе до десетки
    други мега кражби за милиарди в Българската държава!
    Оня крадец от "КТБ" с "джапанките" да не се изнижи в Дюбай???

    08:02 29.05.2026

  • 6 ааа

    2 2 Отговор
    А нас, мушмороците от БЕХ, кога ще ни подпукат ?

    08:05 29.05.2026

  • 7 Ахааа

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Голфаровото гоги":

    Точно така, всички назначения от Пеевски- Борисов да бъдат преразгледани, защото са съмнителни, мафиотски и дори наркосъмнителни....(като брата на Рая Назарян). Даже назначения на правителството на Гюров да бъдат разглеждани, защото и те не са много, много чисти, например защо си мълчаха за незаконния град край морето и масовата сеч на гора там..( а уж много вярваме на служебния министър на земеделието и горите)...

    08:07 29.05.2026

  • 8 Даа

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ех мечти комунистически....":

    Ех мечти, мечти намагнитени! Никога вече Пеевски- Борисов!

    Коментиран от #9, #10

    08:09 29.05.2026

  • 9 Евроатлантик

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Даа":

    Точно така си е! Пред България има само два варианта! Или начело с Радев или начело с Пеевски! Безспорен факт!

    08:11 29.05.2026

  • 10 МъДаааа

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Даа":

    Ще плачкаш с женското си гласче за Бате ти Бойко! Та не те знам намагнитен ли си разнебитен ли??

    08:13 29.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 иван костов

    4 0 Отговор
    Интересно, с какви пари е построен градът на украинските терористи? Не вярвам пак да са частни дарения на ппдб, както с педофилската им база в Петрохан!
    Финансовото разузнаване е длъжно да даде отговор!

    08:24 29.05.2026

  • 13 Сбъркали сте

    3 0 Отговор
    снимката! Това е бае ви тошо правешкия "партизанин"!

    08:25 29.05.2026

  • 14 Боташа или ботуша на терора

    2 0 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците от НПО сектата Педрохан!

    08:39 29.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове