Кметът на Смолян: Единствено държавата има правомощие да се справи със свлачището

Този път е държавен и е на АПИ. Ние имаме едно притеснение, защото преди осем години се случи друго свлачище – на пътя между Смолян и Мадан. То нямаше този мащаб. И вече осем години имаме светофар там. Това заяви кметът на Смолян Николай Мелемов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Миналата седмица имаше едно обвинение. Ние кметовете сме свикнали да бъдем виновни и аз се старая да се вслушвам във всяка критика. И в двата случая собственикът на пътя е АПИ. Вие попитахте вашия събеседник защо не е оправено онова свлачище, той отговори, че общината и кметът са откраднали едни пари и не искат да го отворят, обърна се той към водещата. Всъщност общината няма финансово отношение към тези пътища, те са държавни, ние по закон не можем право да влагаме в тях пари, а и не би трябвало, уточни той.

Община Смолян има 86 населени места и 485 км. общинска пътна мрежа, без улиците в града и селата. Държавата в лицето на АПИ има 500 км. в цялата област, всички 10 общини. Така, че ние нямаме възможност дори да искаме, но и законово нямаме право да влагаме пари в чужд имот. Финансово община Смолян няма отношение към тези свлачища, поясни Мелемов.

На въпрос кой има отношение към свлачищата, кметът на Смолян отговори, че е единствено държавата. Свлачища е имало и ще има. Това свлачище е регистрирано като най-голямото на Балканския полуостров – тръгва от Пампорово и стига до Смолян.

Преди няколко години участвахме заедно с МРРБ в една програма и се опитахме да направим някакво проучване. Дадоха ни 90 000 лева. С тях направихме два сондажа в района на Смоленски езера, защото там има лифт, но той не работи, защото първа станция е изместена от свлачището. Направихме репери, които следят от сателит свлачището, но за съжаление парите свършиха и си останахме на този етап. Но държавата е длъжна да вземе мерки, защото районът е опасен. За проблема се знае от повече от 50 години, разясни градоначалникът.

По отношение на сградата в района на свлачището, кметът Мелемов обясни: Тогава законът не е забранявал да се строи – става дума за 1936 г. След това законът е променен. Преди 20 години е направено проучване и е казано, че в този район е ръбът на свлачището. След това сградата е построена настрани. Волята на общината е да сме в услуга на институциите, но единствено се разпорежда АПИ.