Кметът на Смолян: Единствено държавата има правомощие да се справи със свлачището

13 Май, 2026 18:15 1 767 21

  • николай мелемов-
  • смолян-
  • свлачище

Всъщност общината няма финансово отношение към тези пътища, те са държавни, ние по закон не можем право да влагаме в тях пари, а и не би трябвало

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този път е държавен и е на АПИ. Ние имаме едно притеснение, защото преди осем години се случи друго свлачище – на пътя между Смолян и Мадан. То нямаше този мащаб. И вече осем години имаме светофар там. Това заяви кметът на Смолян Николай Мелемов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Миналата седмица имаше едно обвинение. Ние кметовете сме свикнали да бъдем виновни и аз се старая да се вслушвам във всяка критика. И в двата случая собственикът на пътя е АПИ. Вие попитахте вашия събеседник защо не е оправено онова свлачище, той отговори, че общината и кметът са откраднали едни пари и не искат да го отворят, обърна се той към водещата. Всъщност общината няма финансово отношение към тези пътища, те са държавни, ние по закон не можем право да влагаме в тях пари, а и не би трябвало, уточни той.

Община Смолян има 86 населени места и 485 км. общинска пътна мрежа, без улиците в града и селата. Държавата в лицето на АПИ има 500 км. в цялата област, всички 10 общини. Така, че ние нямаме възможност дори да искаме, но и законово нямаме право да влагаме пари в чужд имот. Финансово община Смолян няма отношение към тези свлачища, поясни Мелемов.

На въпрос кой има отношение към свлачищата, кметът на Смолян отговори, че е единствено държавата. Свлачища е имало и ще има. Това свлачище е регистрирано като най-голямото на Балканския полуостров – тръгва от Пампорово и стига до Смолян.

Преди няколко години участвахме заедно с МРРБ в една програма и се опитахме да направим някакво проучване. Дадоха ни 90 000 лева. С тях направихме два сондажа в района на Смоленски езера, защото там има лифт, но той не работи, защото първа станция е изместена от свлачището. Направихме репери, които следят от сателит свлачището, но за съжаление парите свършиха и си останахме на този етап. Но държавата е длъжна да вземе мерки, защото районът е опасен. За проблема се знае от повече от 50 години, разясни градоначалникът.

По отношение на сградата в района на свлачището, кметът Мелемов обясни: Тогава законът не е забранявал да се строи – става дума за 1936 г. След това законът е променен. Преди 20 години е направено проучване и е казано, че в този район е ръбът на свлачището. След това сградата е построена настрани. Волята на общината е да сме в услуга на институциите, но единствено се разпорежда АПИ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На свлачищата като това от снимката

    15 3 Отговор
    мясото му е при бай Ставри

    18:16 13.05.2026

  • 2 сигурно

    17 2 Отговор
    Дърт комунист -станал ГРАБИСТ !!!!

    Коментиран от #7

    18:20 13.05.2026

  • 3 гербажия на хранилка

    18 4 Отговор
    - Ние само разписвахме разрешителни за застрояването.

    Коментиран от #10

    18:20 13.05.2026

  • 4 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Ако не бяха тежкотоварните камиони ,които години пренасяха строителни материали на Цветелина за нейните хотели свлачище нямаше да има

    18:21 13.05.2026

  • 5 Ти до

    16 2 Отговор
    сега къде беше , бе , или замазваш и "забравяш" предупрежденията ? Позор и пълна безотговорност с живота на българските граждани , с природата и България - с едничка цел ПАРИ , МНОГО ПАРИ !

    18:22 13.05.2026

  • 6 Дориана

    10 2 Отговор
    Свлачището и климатичните промени в този регион са свързани и те са последица от корупционни схеми. Сега Пеевски да даде от неговите милиони както при изборите. На хранилка сте при Пеевски , а сега искате държавата са се справя с пораженията и последиците ви.

    18:23 13.05.2026

  • 7 Там

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "сигурно":

    всички са такива безродници , а алчността им е изписана на физиономиите !

    18:24 13.05.2026

  • 8 Не се обяснявай ,

    13 4 Отговор
    а пътя и към ареста !

    18:27 13.05.2026

  • 9 9689

    8 1 Отговор
    Защо не следяхте канала отгоре..........

    18:34 13.05.2026

  • 10 В интерес на истината

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "гербажия на хранилка":

    Разрешителните за презастрояването на Пампорово се подписваха от кмета на БСП, който по някаква случайност все още е зам. мин. в МРРБ

    18:42 13.05.2026

  • 11 Анонимен

    4 0 Отговор
    Т.е. АПИ наказват региона заради неправилно гласуване. Вече стана традиция държавните агенции да се оправдават с местната власт за собствените си провали (не казвам, че местната власт стават, но нека всеки да си отговаря за неговите си задачи).

    18:44 13.05.2026

  • 12 Опрайте ся

    2 0 Отговор
    Ей сва, ейнва. Чакам си трилентовия път да шпоря Аудито.

    18:45 13.05.2026

  • 13 Планината

    8 0 Отговор
    се отърси и държи далеч всички мизерници от това свято място, да са ройне и Роженския,
    да няма път за вмирисани тарикати.
    Родопа е последното място с нормални българи.

    18:58 13.05.2026

  • 14 Нали не искате държава бе нацисти

    10 1 Отговор
    Крещите от сутрин до вечер "по малко държава" , "държавата лош стопанин" ..обаче като заревете за пари за ремонти - държавата, държавата са плати и да ремонтира ... мръсници

    19:00 13.05.2026

  • 15 Колко струва хляба

    6 1 Отговор
    Има само един човек в тази държава който може да се справи с този казус,наричат го Властелина на Магистрали ,Пътища и Чекмеджета

    19:19 13.05.2026

  • 16 Радев ще ви оправи

    2 1 Отговор
    Ще прогресирате от сутрешен развод до вечерна проверка.

    19:19 13.05.2026

  • 17 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    Знаеш ли кви правомощия щи дам , калъф? Оправяйте те го бързо, хората страдат там! Кво ми говориш за правомощия все едно всички се натискат да го оправят!

    19:40 13.05.2026

  • 18 Алеко

    4 1 Отговор
    Кмете,докато си проучвате поканете фирми от КНР до началото на зимния сезон да направят четири лентов път Пловдив -Смолян с връзка към Тракия,а вие през това време си следете и обследвате свлачището.

    19:51 13.05.2026

  • 19 В Швейцария изселиха цяло Планинско

    1 1 Отговор
    Село и забравиха за свлачището.

    Водите на Свлачището в Смолянско веднъж са отбивани и така се образува Старото Свлачище на новото/сегашно място.

    Няма кой да ви плаща прищевките и свлачището остава.

    19:54 13.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

