Управителят на БНБ: Икономическата стабилност в страната зависи все повече от фискалната дисциплина

13 Май, 2026 16:53 2 499 42

Според Радев инфлацията у нас е резултат от взаимодействието между външни шокове и вътрешни структурни фактори

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Икономическата стабилност в страната зависи все повече от фискалната дисциплина, заяви управителят на БНБ Димитър Радев по време на форума Money Growth. По думите му е необходимо да бъде изградена структурна конкурентоспособност, а институциите да работят по-ефективно.

Според Радев инфлацията у нас е резултат от взаимодействието между външни шокове и вътрешни структурни фактори. Но устойчивият икономически успех не може да бъде внесен отвън. Той допълва, че външните фактори задават импулса на промяната, а вътрешните определят неговата сила и устойчивост затова отговорността върху вътрешните политики е още по-голяма.

По думите му в условията на еврозоната общата парична рамка действа като стабилизираща котва, която ограничава част от външната несигурност.

Радев очерта и основните икономически приоритети пред страната – фискална дисциплина и антицикличност, като посочи, че автоматичните индексации трябва да бъдат преустановени, тъй като трайнo вграждат инфлацията в разходната структура на икономиката.

Той подчерта още значението на инвестициите в производителност, инфраструктура, енергийна свързаност, дигитализация и човешки капитал, както и нуждата от по-ефективни институции и засилване на конкуренцията.

Сред приоритетите беше откроена и структурната трансформация на икономиката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    33 1 Отговор
    БНБ е закърнял придатък на ЕЦБ.
    БНБ е независима, от нея нищо не зависи.

    Коментиран от #40

    17:01 13.05.2026

  • 2 Окооо

    39 1 Отговор
    Друга песен пееше до вчера, човекът.... Сега , когато вече неговият господар Пеевски- Борисов е извън играта, трябвало вече финансова дисциплина.... Най- нагло излъгаха народа, фалшиви данни и манипулация за преждевременно насилствено налагане на еврото... И сега страшна скъпотия , но не било уж заради еврото....

    17:01 13.05.2026

  • 3 хмм

    37 1 Отговор
    Довчера разправяше как влизаме в клуба на богатите, днес вече говори за фискална дисциплина. Радев да направи нещо по въпроса за смяната на гуверньора.

    Коментиран от #8

    17:03 13.05.2026

  • 4 мишока

    34 1 Отговор
    тоз човечец пенционер и на тлъста заплатка от 10 000е що е на таз службица
    та ни го курдисвате да бърбори стари клишета за ефрото

    Коментиран от #7

    17:09 13.05.2026

  • 5 Верно

    31 0 Отговор
    Тоя най-много пееше за леврото !

    17:10 13.05.2026

  • 6 Лост

    21 0 Отговор
    Какво ти пука на теб с тази заплата.

    17:10 13.05.2026

  • 7 Лост

    23 0 Отговор

    До коментар #4 от "мишока":

    Даже е 16000 евро.

    17:11 13.05.2026

  • 8 нещо по въпроса за смяната на гуверньора

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "хмм":

    тогаз па иде ред на следващия връмвар
    чобаноф

    17:11 13.05.2026

  • 9 ВИНОВНИТЕ

    26 0 Отговор
    за хипер инфлацията са за затвор.

    17:12 13.05.2026

  • 10 ту-туу

    24 0 Отговор
    Смяна и на тоя в пенсия и намаляване на заплатата

    Коментиран от #11

    17:12 13.05.2026

  • 11 Нека

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "ту-туу":

    ходи бос !

    17:16 13.05.2026

  • 12 Васил

    21 0 Отговор
    Каква фискална дисциплина може да има във България при положение че няма съкращения в държавният сектор както и раздаването на тлъсти бонуси както и съществуването на Данс и Нсо които изсмукват като черна дупка неограничени средства.

    17:16 13.05.2026

  • 13 700 000 държавни търтей!

    20 4 Отговор
    До сега не сме видели Радев нещо да е направил!

    17:16 13.05.2026

  • 14 Българин

    12 6 Отговор
    Правителството трябва да вземе незабавно максимално възможно много кредити и да раздаде парите на хората. Така ще ни осигури няколко месеца спокойствие, преди тоталната криза и огромен глад, които неизбежно ни очакват!

    Коментиран от #15

    17:21 13.05.2026

  • 15 Веднага

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    средствата от ПВУ-то в НОИ !

    17:22 13.05.2026

  • 16 Разкажи за еврото и полета на цените!

    22 2 Отговор
    Еврото защо изстреля цените, вашата кражба и некадърност

    17:23 13.05.2026

  • 17 Този

    15 2 Отговор
    трябва да прави компания на Буци и Шишо в ЦС3

    17:25 13.05.2026

  • 18 000

    18 1 Отговор
    Бнб няма никакъв контрол върху банковия кредит. Инфлацията няма да спре. Честита еврозона.

    17:29 13.05.2026

  • 19 Име

    9 1 Отговор
    Нима преди 6 месеца да беше различно!

    Коментиран от #20

    17:30 13.05.2026

  • 20 000

    16 0 Отговор

    До коментар #19 от "Име":

    Не беше, от 3 лв. кило домати, сега са 3 евро и половина.

    17:33 13.05.2026

  • 21 Ънэн

    3 0 Отговор
    Е вече я няма

    17:36 13.05.2026

  • 22 Софиянец

    12 2 Отговор
    Време е и тоя безроден боклук да бъде сменен!

    17:37 13.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хохохо

    15 1 Отговор
    Къде са инвестициите и благоденствието от еврото бе шматарок

    Коментиран от #26

    18:08 13.05.2026

  • 25 Импулса и пулса

    8 0 Отговор
    На г-н ТРАБВА да се мерят от килията .

    18:46 13.05.2026

  • 26 При

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хохохо":

    Него са

    18:48 13.05.2026

  • 27 Име

    9 0 Отговор
    Този няма ли да го обесят най-накрая!

    18:57 13.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Това е човека

    10 0 Отговор
    На Кристалина и Лагард, съд и затвор за този улук

    Коментиран от #41

    19:06 13.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мунчо

    9 0 Отговор
    Управителят Радев е безгласна буква в ЕЦБ, такава е и обрулена България в Брюксел! Днес разчитаме на фискална политика и икономическа дисциплина!
    Рано е Радев, нямаме и половин година, откакто въведохте еврото!

    19:16 13.05.2026

  • 36 Жеро

    4 4 Отговор
    Жалките и ненужни никому модераторчета,
    нов привет от Мунчо!

    19:17 13.05.2026

  • 37 Мунчо

    12 0 Отговор
    Тази торба с многото ....а,получава парите на 62 пенсионери ,месечно!Голямо рупане!
    ТОЛКОВА ХОРА ЖИВЕЕМ В БЛОКА С ....82 АПАРТАМЕНТА!

    19:25 13.05.2026

  • 38 Наглюха

    5 0 Отговор
    Как не го е срам този дядка, да се появява на сцената, след безкрайните му хвалби за еврото, от което само той и може би един двама ортаци, спечелиха?

    19:55 13.05.2026

  • 39 Страхил

    8 0 Отговор
    Този човек трябва да е с доживотна присъда в затвора! Влоши драстично живота на милиони българи!

    19:56 13.05.2026

  • 40 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    От кой е независима БНБ ,като всички са назначени от Банкера от Банкя???
    Предлагам Служебния Премиер Гюров да бъде номиниран за Шеф на БНБ и да въведе поне малко ред ,този петроладжия който е там нищо не върши , като изключим, че си затваря очите когатао му кажат!!!

    09:40 14.05.2026

  • 41 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Това е човека":

    А бе кажи истината на Банкера от Банкя, нали той напомпи комунистическата рокля Кристалина
    за да я курдише в световната банка и ЕЦБ за да му връща , какво поиска!!
    Зависимостите трябва да бъдат прекъснати веднага , иначе пак ще ходим да се молим
    на "Башицата" на нацията , вече достоен Банкер от Банкя с истинска банка!

    09:47 14.05.2026

  • 42 ама тоя мълчаливец

    1 0 Отговор
    с голямата заплата и нищоправене ЗИНА да каже нещо и то е банално и знаещо се от всички.

    10:17 14.05.2026

