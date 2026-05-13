Управителят на БНБ: Икономическата стабилност в страната зависи все повече от фискалната дисциплина

Икономическата стабилност в страната зависи все повече от фискалната дисциплина, заяви управителят на БНБ Димитър Радев по време на форума Money Growth. По думите му е необходимо да бъде изградена структурна конкурентоспособност, а институциите да работят по-ефективно.
Според Радев инфлацията у нас е резултат от взаимодействието между външни шокове и вътрешни структурни фактори. Но устойчивият икономически успех не може да бъде внесен отвън. Той допълва, че външните фактори задават импулса на промяната, а вътрешните определят неговата сила и устойчивост затова отговорността върху вътрешните политики е още по-голяма.
По думите му в условията на еврозоната общата парична рамка действа като стабилизираща котва, която ограничава част от външната несигурност.
Радев очерта и основните икономически приоритети пред страната – фискална дисциплина и антицикличност, като посочи, че автоматичните индексации трябва да бъдат преустановени, тъй като трайнo вграждат инфлацията в разходната структура на икономиката.
Той подчерта още значението на инвестициите в производителност, инфраструктура, енергийна свързаност, дигитализация и човешки капитал, както и нуждата от по-ефективни институции и засилване на конкуренцията.
Сред приоритетите беше откроена и структурната трансформация на икономиката.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
БНБ е независима, от нея нищо не зависи.
Коментиран от #40
17:01 13.05.2026
3 хмм
Коментиран от #8
17:03 13.05.2026
4 мишока
та ни го курдисвате да бърбори стари клишета за ефрото
Коментиран от #7
17:09 13.05.2026
7 Лост
До коментар #4 от "мишока":Даже е 16000 евро.
17:11 13.05.2026
8 нещо по въпроса за смяната на гуверньора
До коментар #3 от "хмм":тогаз па иде ред на следващия връмвар
чобаноф
17:11 13.05.2026
10 ту-туу
Коментиран от #11
17:12 13.05.2026
11 Нека
До коментар #10 от "ту-туу":ходи бос !
17:16 13.05.2026
15 Веднага
До коментар #14 от "Българин":средствата от ПВУ-то в НОИ !
17:22 13.05.2026
16 Разкажи за еврото и полета на цените!
20 000
До коментар #19 от "Име":Не беше, от 3 лв. кило домати, сега са 3 евро и половина.
17:33 13.05.2026
26 При
До коментар #24 от "Хохохо":Него са
18:48 13.05.2026
35 Мунчо
Рано е Радев, нямаме и половин година, откакто въведохте еврото!
19:16 13.05.2026
нов привет от Мунчо!
19:17 13.05.2026
37 Мунчо
ТОЛКОВА ХОРА ЖИВЕЕМ В БЛОКА С ....82 АПАРТАМЕНТА!
19:25 13.05.2026
40 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "Шопо":От кой е независима БНБ ,като всички са назначени от Банкера от Банкя???
Предлагам Служебния Премиер Гюров да бъде номиниран за Шеф на БНБ и да въведе поне малко ред ,този петроладжия който е там нищо не върши , като изключим, че си затваря очите когатао му кажат!!!
09:40 14.05.2026
41 Оракула от Делфи
До коментар #32 от "Това е човека":А бе кажи истината на Банкера от Банкя, нали той напомпи комунистическата рокля Кристалина
за да я курдише в световната банка и ЕЦБ за да му връща , какво поиска!!
Зависимостите трябва да бъдат прекъснати веднага , иначе пак ще ходим да се молим
на "Башицата" на нацията , вече достоен Банкер от Банкя с истинска банка!
09:47 14.05.2026
