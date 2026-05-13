Мъжете или жените вредят повече на околната среда? Науката отговори

13 Май, 2026 18:31 1 603 34

Въглеродният отпечатък на мъжкото съсловие е доста по-осезаем от този на жените

Мъжете или жените вредят повече на околната среда? Науката отговори - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международен екип от учени от 13 държави публикува мащабно изследване, според което традиционните модели на мъжественост са свързани с по-висок въглероден отпечатък и по-сериозно въздействие върху околната среда. Проучването, озаглавено „Мъже, мъжественост и планетата в края на (М)антропоцена“ („Men, Masculinities and the Planet at the End of the (M)Anthropocene“), е публикувано в научното издание The Journal of Political Ecology и обединява анализи от сферата на социологията, климатологията и политическите науки.

Авторите посочват, че мъжете в индустриализираните държави средно генерират по-големи въглеродни емисии от жените, като основните причини са по-честото използване на автомобили с висока консумация на гориво, по-интензивното пътуване по въздух, по-високото потребление на месо и по-слабата склонност към устойчиви потребителски навици.

В изследването се цитират данни от предходни европейски анализи, според които емисиите, свързани с транспорта, са значително по-високи при мъжете, особено заради предпочитанието към по-мощни автомобили и по-честото използване на личен транспорт вместо обществен. Учените отбелязват също, че консумацията на червено месо, която традиционно е по-висока сред мъжете, е сред основните фактори за повишени въглеродни емисии в хранителния сектор.

Авторите стигат до извода, че традиционните представи за „мъжественост“ често се асоциират с поведение, свързано с доминация, високо потребление и демонстрация на статус, което косвено стимулира по-голямо екологично натоварване.

„Мъжете като цяло демонстрират по-малка загриженост относно климатичните промени, по-ниска готовност да променят ежедневното си поведение и по-слаба подкрепа за екологични политики“, посочват изследователите.

Проучването обръща специално внимание и на икономическите сектори, в които мъжете продължават да доминират. Според авторите именно там се концентрират едни от най-сериозните екологични рискове.

„Мъжете по-често участват в собствеността, управлението и контрола на тежката индустрия, въглеродно интензивното производство, добивната индустрия, агробизнеса и военния сектор, които имат значително въздействие върху околната среда“, се казва в анализа.

Изследователите отделят внимание и на политическите нагласи. Според тях мъжете са по-малко склонни да подкрепят партии и движения, застъпващи се за климатична политика, зелена трансформация и екологична справедливост. В доклада се посочва, че климатичният скептицизъм е по-разпространен сред консервативно настроените мъже в икономически развитите държави.

Особен акцент е поставен върху ролята на т.нар. Глобален Север — богатите индустриализирани страни в Европа, Северна Америка и части от Азия. Според учените именно сред икономически привилегированите мъже в тези общества се наблюдават най-високи нива на потребление и най-голям екологичен отпечатък.

Въпреки това авторите подчертават, че заключенията не следва да се възприемат като универсални за всички мъже. В проучването се отбелязва, че все повече мъже участват активно в екологични организации, климатични кампании и инициативи за устойчиво развитие.

Изследването е част от нарастващ интерес в научните среди към връзката между социалните модели, културните нагласи и климатичната криза. Авторите призовават темата за пола и потреблението да бъде включена по-активно в бъдещите екологични политики и обществени дебати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    26 5 Отговор
    😂 пълни глупости. Жените се возят у таксита, дето ги карат мъже, а мъжа им дава кинтите които изкарва в индустрията ха ха ха

    18:34 13.05.2026

  • 2 жените

    21 4 Отговор
    Всеки хвърлят тампони !!!

    Коментиран от #23

    18:34 13.05.2026

  • 3 Елизабет Цветанова

    12 1 Отговор
    Аз не вредя на природата аз я наторявам. Като клекна под едно дърво мочковица и фекалии тор оставям. После дава буйни плодове дървото. 🥳🐐🤭🐐🥳

    Коментиран от #24

    18:37 13.05.2026

  • 4 Ами мъжете раБира се!!!

    19 4 Отговор
    Те отделят повече газове, особено като ядат боб с кисело зеле...

    Коментиран от #9

    18:38 13.05.2026

  • 5 Пълни глупости

    28 3 Отговор
    Женските и обратните ползват минимум 20 пъти повече химия да се правят излишно на красиви. Това да не би да е безвредно за природата, като се вземат предвид петролни суровини за производството им, замърсяването от опаковките и т.н.

    18:38 13.05.2026

  • 6 Егем ти науката на емисиите

    24 3 Отговор
    Сигурно жените не пърдат айде. Даже и коли карат вече повече от назе

    Коментиран от #11

    18:39 13.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрайвингПлежър

    24 1 Отговор
    И сия... ко ши праим с тва ново знание? Нови данъци за мъжете или направо разстрел от наказателни отряди на зелените кхмери?

    Не усещате ли че малоумието вече е малко в повече?!

    Коментиран от #21

    18:39 13.05.2026

  • 9 Да,

    18 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ами мъжете раБира се!!!":

    ама женските газове, дето ги пускате тихичко по терлички, са много по-смрадливи и токсични.

    18:39 13.05.2026

  • 10 Дориана

    15 3 Отговор
    Това е тотална глупост вредите върху Земята идват от човешката дейност продиктувана от алчност и безотговорност.. И хората вече са наказани от климатичните промени, които са последица от Не опазването на Земята. Хиляди вече са загиналите от Климатичните промени, които се засилват и разрастват. Да не говорим за вирусите и бактериите.

    18:40 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Георги

    18 4 Отговор
    Жените!
    Козметики, превръзки, хормони, силикони, дрехи, шуби... Капризи, претенции, истерики, феминизми...
    И дойде време и Господ създаде жената!
    И от тогава спокойствие нямат ни хората, нито Господ!

    18:41 13.05.2026

  • 13 Жожи

    17 1 Отговор
    Веднага Урсула да забрани мъжете, защото вредят на околната среда. Всички стават гейове

    18:41 13.05.2026

  • 14 Така Така

    15 3 Отговор
    Спорно е да се каже кои пърдят повече и жените здраво се режат но без звук

    18:41 13.05.2026

  • 15 Цъцъ

    16 2 Отговор
    При толкова огромно потребление на силикон и камари дрешки от изкуствени материи силно се съмнявам, че мъжете са по-големи замърсители😅

    18:44 13.05.2026

  • 16 БаГо

    12 2 Отговор
    Браво на мъжете! Не на еврогейските и зелени и инциативи! Да на мощните коли и мотори с ДВГ!

    Коментиран от #25

    18:48 13.05.2026

  • 17 име

    10 2 Отговор
    Да, ама мъжа се разкарва с колата да вземе някоя жена, да я изведе, да ходят на разходки, екскурзийки...

    19:15 13.05.2026

  • 18 разбира се

    7 7 Отговор
    Мъжете са като пауните, които се перчат с окраската си.

    Коментиран от #22

    19:19 13.05.2026

  • 19 Пич

    14 1 Отговор
    Извод - Сичкото мъж трябва да стават вегани рендерасти !!! Дерзайте братя, да спасим планетата !!!

    19:27 13.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Яяяяяя

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Подготвят новия данък”въздух”. Зелените ще забранят да дишаме

    Коментиран от #26

    19:47 13.05.2026

  • 22 БаГо

    15 0 Отговор

    До коментар #18 от "разбира се":

    Ми по-добре да се перчим с колите си, отколкото да си бръснем краката.

    20:08 13.05.2026

  • 23 👍👍👍

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "жените":

    И превръзки

    20:17 13.05.2026

  • 24 Жива и здрава

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Елизабет Цветанова":

    Хапвай и пийвай повече ,за да има повече материал.И аз така правя 👍

    20:22 13.05.2026

  • 25 Даааааааааа

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "БаГо":

    Якоооооооооо !!!!!! Точно така и да си пием биричката на воля и да си пръцкане пак на воля!!!!!

    20:30 13.05.2026

  • 26 Зелените да ходят при зеления

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Яяяяяя":

    Да ги праща на фронта за пушечно месо.Тъкмо ще отърват Европа от смахнатото си присъствие.....

    20:33 13.05.2026

  • 27 Тъмен субект

    10 0 Отговор
    На природата вредят само идиотитенаписали тази статия. Олигъхрениятае пълна!

    20:54 13.05.2026

  • 28 Баш софиянец

    7 0 Отговор
    Ся ако някойгей пуфне, като жена ли го броим или като мъж по вредност?

    20:57 13.05.2026

  • 29 Памерси

    0 3 Отговор
    Бабите и дядовците вредят най-много. Средно на ден един възрастен човек изразходва 4 памперса , за памперсите има специални контейнери и след това ги преработват. Става въпрос разбира се за Европа . В БЪлгария е немислимо да се изхвърля разделно , всичко е сбирщайн в едно.

    22:04 13.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Елизабет Цветанова кихири

    2 1 Отговор
    Видя ли мъж с скъпа кола няма значение на колко години е трандамията му е в кърпа вързана. Така съм научена от Анита от почивка. 🐐🥳🥳🤭🤭🤭🥳🤣

    22:26 13.05.2026

  • 32 Да се

    6 0 Отговор
    Избият едрият рогат добитък ,овцете, козите и мъжете ,които са основни замърсители на околната среда . Да живее еврогейскет либерализъм по всички земни кълбета .

    22:30 13.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 аман бе

    3 0 Отговор
    Докато "науката" и псевдо учените се занимават с подобни простотиии, няма да се оправим.

    08:59 14.05.2026