Времето днес, прогноза за събота, 9 май: На много места ще вали

9 Май, 2026 03:00 874 0

Максималните температури ще са между 19° и 24°, по-ниски по Черноморието – от 16° до 19°

През нощта вятърът ще стихне, но ще има райони с валежи, с по-голяма вероятност – в Западна и Южна България.

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 12°, а максималните – между 19° и 24°, по-ниски по Черноморието – от 16° до 19°.

На много места ще има валежи, временно интензивни и с гръмотевична дейност. Вятърът ще е слаб, до умерен от запад-северозапад.

В планините, ще духа силен северозападен вятър и там ще има значителни валежи в следобедните часове и в масивите в западната половина от страната.

И в неделя ще има валежи и гръмотевична дейност, главно в източната половина от страната, а температурите ще останат без съществена промяна.

В началото на новата седмица предстои затопляне. Ще има и слънчеви часове, но остава с повишена вероятност за валежи, гръмотевици и градушки.

Във вторник вятърът ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух.

В сряда вятърът ще отслабне, но дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Облачността ще е променлива, ще вали на по-малко места, а вероятността за гръмотевици намалява.


