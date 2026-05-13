Хванаха шофьор да се движи в насрещното по магистралата (ВИДЕО)

13 Май, 2026 16:51 1 840 26

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители от сектор „Пътна полиция” – Сливен са се самосезирали след публикация в социалните мрежи за шофиране в насрещната пътна лента по автомагистрала „Тракия”.

В публикуваното видео се вижда как автомобил се движи в аварийната лента в насрещното движение в участъка от магистралата, обслужван от ОДМВР-Сливен. Водачът е жител на град Пловдив, направена е връзка с него. Предстои да бъде санкциониран, като за това нарушение в Закона за движение по пътищата е предвидена глоба в размер на малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от правоуправление.

В ОДМВР-Сливен се извършва мониторинг в социалните мрежи, като при всяка публикация с нарушения на ЗДвП се предприемат съответните действия по установявана и санкциониране на нарушителите.

Гражданите могат да подават сигнали на ел. поща на ОДМВР-Сливен [email protected].


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички са от селата

    20 3 Отговор
    България няма градско население.

    Коментиран от #13

    16:55 13.05.2026

  • 2 Творчески !

    10 0 Отговор
    Подход !

    16:56 13.05.2026

  • 3 Яка

    16 3 Отговор
    Глоба и проверовачен изпит на такива ид-о-и

    Коментиран от #8

    16:57 13.05.2026

  • 4 Фончо

    8 0 Отговор
    Анааа емнах стороро

    16:57 13.05.2026

  • 5 Факт

    21 1 Отговор
    Своеволието се лекува с наказания.

    16:59 13.05.2026

  • 6 оня с коня

    12 2 Отговор
    СКУЧНО Е да се кара в Насрещното - няма с кой да си спретнеш Гонка...

    17:00 13.05.2026

  • 7 съдията !

    24 2 Отговор
    Не 500 евро ,а конфискация на колата ,и затвор една година !

    17:01 13.05.2026

  • 8 СЮРРЕАЛИЗЪМ

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Яка":

    ЗАЩО...
    ЗАТОВА ЧЕ Е РОДЕН ВЪВ ВЕЛИКО БРИТАНИЯ...А

    17:01 13.05.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    1 14 Отговор
    И как ще доказват нарушението по преразказ - ако им заведе дело човека с голяма вероятност ще спечели.

    Коментиран от #26

    17:02 13.05.2026

  • 10 КАТ аванта

    25 1 Отговор
    Нарушенията са две, движение в насрещна лента и движение в аварийна лента!

    Коментиран от #11

    17:10 13.05.2026

  • 11 Така е

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "КАТ аванта":

    Ама в тая ситуация по - добре в аварийната , отколкото в дясно ( тяхната изпреварваща)

    17:25 13.05.2026

  • 12 Хорейшо

    4 0 Отговор
    Хванали.... Пресрещнали са го.

    17:27 13.05.2026

  • 13 Шофьор на немски коли

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Всички са от селата":

    А ТИ ?

    18:00 13.05.2026

  • 14 Пак пловдивчанин в нарушение

    3 2 Отговор
    Тея там са най мръсните хора в 4арвата в целото беге

    18:05 13.05.2026

  • 15 Не бях аз

    7 0 Отговор
    Не беше само един в насрещното, мноого бяха!

    18:06 13.05.2026

  • 16 Смешна работа!

    5 2 Отговор
    За такова грубо нарушение глобата трябва да е поне10 000 евро + отнемане на книжката за най малко 5 години и затвор шест месеца!Иначе няма оправяне с "убийците" на пътя,защото са точно такива!

    18:14 13.05.2026

  • 17 Ами

    5 1 Отговор
    100 тояги на голо на селския мегдан

    18:15 13.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 факт

    5 1 Отговор
    За такова видео губиш в Германия едни 100 000 евро за нула време щото всеки шофьор на показаните номера на коли ша те съди по закона за лични данни.

    18:58 13.05.2026

  • 20 Ончо

    2 1 Отговор
    На задното стъкло е изписано-- ковано желязо.Че кой ли работи ковано желязо?🤣

    Коментиран от #23

    19:03 13.05.2026

  • 21 така е

    9 2 Отговор
    Понякога знаците са толкова объркващи, че се случва човек да сбърка. И на мен ми се е случвало на път за Кюстендил и понеже не познавам този регион, знаците ме объркаха.Едва ли има човек, който да го прави умишлено.

    Коментиран от #24

    19:05 13.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мда-даааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ончо":

    Който първо го е набрал

    19:54 13.05.2026

  • 24 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "така е":

    Ама виж колко време СЪЗНАТЕЛНО кара насреща.Нормално е ,ако се е объркал след първите няколко метра да обърне и да тръгне с движението.......

    20:42 13.05.2026

  • 25 Идиотите

    1 0 Отговор
    Нямат край!

    21:17 13.05.2026

  • 26 елементарно, този

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    С двама свидетели, които са го заснели. Не мислѝ, че ще се скриеш. Само на оня свят е сигурно скривалището.

    21:32 13.05.2026

