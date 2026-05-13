Хванаха шофьор да се движи в насрещното по магистралата (ВИДЕО)

Служители от сектор „Пътна полиция” – Сливен са се самосезирали след публикация в социалните мрежи за шофиране в насрещната пътна лента по автомагистрала „Тракия”.
В публикуваното видео се вижда как автомобил се движи в аварийната лента в насрещното движение в участъка от магистралата, обслужван от ОДМВР-Сливен. Водачът е жител на град Пловдив, направена е връзка с него. Предстои да бъде санкциониран, като за това нарушение в Закона за движение по пътищата е предвидена глоба в размер на малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от правоуправление.
В ОДМВР-Сливен се извършва мониторинг в социалните мрежи, като при всяка публикация с нарушения на ЗДвП се предприемат съответните действия по установявана и санкциониране на нарушителите.
Гражданите могат да подават сигнали на ел. поща на ОДМВР-Сливен [email protected].
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всички са от селата
Коментиран от #13
16:55 13.05.2026
2 Творчески !
16:56 13.05.2026
3 Яка
Коментиран от #8
16:57 13.05.2026
4 Фончо
16:57 13.05.2026
5 Факт
16:59 13.05.2026
6 оня с коня
17:00 13.05.2026
7 съдията !
17:01 13.05.2026
8 СЮРРЕАЛИЗЪМ
До коментар #3 от "Яка":ЗАЩО...
ЗАТОВА ЧЕ Е РОДЕН ВЪВ ВЕЛИКО БРИТАНИЯ...А
17:01 13.05.2026
9 ДрайвингПлежър
Коментиран от #26
17:02 13.05.2026
10 КАТ аванта
Коментиран от #11
17:10 13.05.2026
11 Така е
До коментар #10 от "КАТ аванта":Ама в тая ситуация по - добре в аварийната , отколкото в дясно ( тяхната изпреварваща)
17:25 13.05.2026
12 Хорейшо
17:27 13.05.2026
13 Шофьор на немски коли
До коментар #1 от "Всички са от селата":А ТИ ?
18:00 13.05.2026
14 Пак пловдивчанин в нарушение
18:05 13.05.2026
15 Не бях аз
18:06 13.05.2026
16 Смешна работа!
18:14 13.05.2026
17 Ами
18:15 13.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 факт
18:58 13.05.2026
20 Ончо
Коментиран от #23
19:03 13.05.2026
21 така е
Коментиран от #24
19:05 13.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мда-даааааа
До коментар #20 от "Ончо":Който първо го е набрал
19:54 13.05.2026
24 Глупости
До коментар #21 от "така е":Ама виж колко време СЪЗНАТЕЛНО кара насреща.Нормално е ,ако се е объркал след първите няколко метра да обърне и да тръгне с движението.......
20:42 13.05.2026
25 Идиотите
21:17 13.05.2026
26 елементарно, този
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":С двама свидетели, които са го заснели. Не мислѝ, че ще се скриеш. Само на оня свят е сигурно скривалището.
21:32 13.05.2026